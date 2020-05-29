Словакия - Дания 29 мая прямая трансляция
Стадион: Олимпийский спортивный центр (Рига, Латвия), вместимость: 6000
29 Мая 2021, Суббота. 20:15 МСК. ЧМ-2021
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия - Дания, которое состоится 29 мая 2021 года в 20:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021, оно проводится в стране Латвия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия
Дания
Главные тренеры
|Крэйг Рэмзи
|Хайнц Элерс
История личных встреч
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