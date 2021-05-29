  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Германия - Финляндия 29 мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
29 Мая 2021, Суббота. 20:15 МСК. ЧМ-2021
Германия U20Финляндия U20
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Финляндия, которое состоится 29 мая 2021 года в 20:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021, оно проводится в стране Латвия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Финляндия
Главные тренеры
Финляндия Тони Сёдерхольм
Финляндия Юкка Ялонен
История личных встреч

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Латвия - Норвегия 28 мая прямая трансляция
    Латвия - Норвегия 28 мая прямая трансляция
    Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 28 Мая 2021, Пятница. 20:15 МСК. ЧМ-2021...
  • Норвегия - Германия 22 мая прямая трансляция
    Норвегия - Германия 22 мая прямая трансляция
    Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 22 Мая 2021, Суббота. 12:15 МСК. ЧМ-2021...
  • Латвия - Казахстан 22 мая прямая трансляция
    Латвия - Казахстан 22 мая прямая трансляция
    Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 22 Мая 2021, Суббота. 20:15 МСК. ЧМ-2021...
  • Казахстан - Финляндия 23 мая прямая трансляция
    Казахстан - Финляндия 23 мая прямая трансляция
    Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 23 Мая 2021, Воскресенье. 16:15 МСК. ЧМ-2021...
  • Финляндия - Италия 27 мая прямая трансляция
    Финляндия - Италия 27 мая прямая трансляция
    Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 27 Мая 2021, Четверг. 20:15 МСК. ЧМ-2021...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close