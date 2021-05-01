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Манчестер Сити - Челси 29 мая прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
29 Мая 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига Чемпионов 2020/2021, Финал
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Манчестер СитиЧелси
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Сити - Челси, который запланирован на 29 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. Финал. Переходные матчи. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Германия Томас Тухель
История личных встреч

Отзывы и комментарии к матчу

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