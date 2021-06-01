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Швейцария - Великобритания 1 июня прямая трансляция

Стадион: Олимпийский спортивный центр (Рига, Латвия), вместимость: 6000
1 Июня 2021, Вторник. 12:15 МСК. ЧМ-2021
Швейцария U20Великобритания
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Великобритания, которое состоится 01 июня 2021 года в 12:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021, оно проводится в стране Латвия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Великобритания
Главные тренеры
Швейцария Патрик Фишер
Великобритания Кори Нильсон

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