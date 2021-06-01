Германия - Латвия 1 июня прямая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Латвия, которое состоится 01 июня 2021 года в 20:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021, оно проводится в стране Латвия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Латвия
Главные тренеры
|Тони Сёдерхольм
|Боб Хартли
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