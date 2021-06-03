Швейцария - Германия 3 июня прямая трансляция
Стадион: Олимпийский спортивный центр (Рига, Латвия), вместимость: 6000
3 Июня 2021, Четверг. 16:15 МСК. ЧМ-2021, 1/4 Финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Германия, которое состоится 03 июня 2021 года в 16:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021, оно проводится в стране Латвия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария
Германия
Главные тренеры
|Патрик Фишер
|Тони Сёдерхольм
История личных встреч
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