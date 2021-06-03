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Россия - Канада 3 июня прямая трансляция

Стадион: Олимпийский спортивный центр (Рига, Латвия), вместимость: 6000
3 Июня 2021, Четверг. 20:15 МСК. ЧМ-2021, 1/4 Финала
Россия U20Канада
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Россия - Канада, которое состоится 03 июня 2021 года в 20:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021, оно проводится в стране Латвия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Россия
Канада
Главные тренеры
Россия Валерий Николаевич Брагин
Канада Жерар Галлан
История личных встреч
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею: Россия — Канада. Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.

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