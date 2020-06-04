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Аргентина - Чили 4 июня прямая трансляция

Стадион: Унико Мадре де Сьюдадес (Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина), вместимость: 28000
4 Июня 2021, Пятница. 03:00 МСК. Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 7-й тур
Главный судья: Хесус Валенсуэла (Венесуэла)
Аргентина Чили
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аргентина - Чили, который запланирован на 04 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Аргентина. Турнир: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022. Переходные матчи. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Аргентина
Чили
12АргентинаврДамиан Мартинес
3АргентиназщНиколас Тальяфико
2АргентиназщЛукас Куарта
13АргентиназщКристиан Ромеро
4АргентиназщХуан Фойт
5АргентинапзЛеандро Паредес
7АргентинапзРодриго Де Пауль
11АргентинапзАнхель Ди Мария
16АргентинапзЛукас Окампос
22АргентинанпЛаутаро Мартинес
10АргентинанпЛионель Месси
1ЧиливрКлаудио Браво
17ЧилизщГари Медель
4ЧилизщМаурисио Исла
2ЧилизщЭухенио Мена
3ЧилизщГильермо Марипан
20ЧилипзЧарлес Арангис
13ЧилипзЭрик Пульгар
8ЧилипзПабло Гальдамес
9ЧилинпХеан Менесес
7ЧилинпАлексис Санчес
11ЧилинпЭдуардо Варгас
Запасные
1АргентинаврАгустин Маркесин
23АргентинаврХуан Муссо
19АргентиназщЛисандро Мартинес
14АргентиназщНауэль Молина
6АргентиназщХерман Песселья
8АргентинапзМаркос Акунья
21АргентинапзХоакин Корреа
17АргентинапзНиколас Домингес
15АргентинапзАлехандро Гомес
20АргентинапзЭксекиэль Паласиос
18АргентинапзГвидо Родригес
9АргентинанпХулиан Альварес
12ЧиливрГабриэль Ариас
23ЧиливрГабриэль Кастельон
15ЧилизщЖан Босежур
5ЧилизщЭнсо Роко
6ЧилизщФрансиско Сьерральта
18ЧилипзТомас Аларкон
16ЧилипзКлаудио Баеса
19ЧилипзЛуис Хименес
10ЧилипзСесар Пинарес
22АнглиянпБен Бреретон
14ЧилинпФабиан Орельяна
21ЧилинпКарлос Паласиос
Главные тренеры
АргентинаЛионель Скалони
УругвайМартин Ласарте
История личных встреч

Отзывы и комментарии к матчу

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