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США - Канада 5 июня прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
5 Июня 2021, Суббота. 14:15 МСК. ЧМ-2021, 1/2 Финала
СШАКанада
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Канада, которое состоится 05 июня 2021 года в 14:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021, оно проводится в стране Латвия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Канада
Главные тренеры
США Джек Капуано
Канада Жерар Галлан
История личных встреч

Отзывы и комментарии к матчу

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