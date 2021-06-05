США - Канада 5 июня прямая трансляция
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
5 Июня 2021, Суббота. 14:15 МСК. ЧМ-2021, 1/2 Финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Канада, которое состоится 05 июня 2021 года в 14:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021, оно проводится в стране Латвия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Канада
Главные тренеры
|Джек Капуано
|Жерар Галлан
История личных встреч
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Латвия - Казахстан 22 мая прямая трансляция
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 22 Мая 2021, Суббота. 20:15 МСК. ЧМ-2021...
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 22 Мая 2021, Суббота. 20:15 МСК. ЧМ-2021...
Латвия - Италия 24 мая прямая трансляция
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 24 Мая 2021, Понедельник. 16:15 МСК. ЧМ-2021...
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 24 Мая 2021, Понедельник. 16:15 МСК. ЧМ-2021...
Финляндия - Латвия 30 мая прямая трансляция
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 30 Мая 2021, Воскресенье. 20:15 МСК. ЧМ-2021...
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 30 Мая 2021, Воскресенье. 20:15 МСК. ЧМ-2021...
Канада - Норвегия 26 мая прямая трансляция
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 26 Мая 2021, Среда. 20:15 МСК. ЧМ-2021...
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 26 Мая 2021, Среда. 20:15 МСК. ЧМ-2021...
Германия - Канада 24 мая прямая трансляция
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 24 Мая 2021, Понедельник. 20:15 МСК. ЧМ-2021...
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 24 Мая 2021, Понедельник. 20:15 МСК. ЧМ-2021...