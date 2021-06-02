  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Австрия - Словакия 6 июня прямая трансляция

Стадион: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия), вместимость: 53008
6 Июня 2021, Воскресенье. 18:30 МСК. Товарищеский матч 2021
АвстрияСловакия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Австрия - Словакия, который запланирован на 06 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Австрия. Турнир: Товарищеский матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Австрия
Словакия
Главные тренеры
Германия Франко Фода
Словакия Штефан Таркович
История личных встреч

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Австрия - Дания 31 марта прямая трансляция
    Австрия - Дания 31 марта прямая трансляция
    Стадион: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия), вместимость: 53008 31 Марта 2021, Среда. 21:45 МСК. ЧМ-2022 , 3-й тур Главный судья: Артур Соареш Диаш...
  • Австрия - Фарерские острова 28 марта прямая трансляция
    Австрия - Фарерские острова 28 марта прямая трансляция
    Стадион: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия), вместимость: 53008 28 Марта 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. ЧМ-2022 , 2-й тур Главный судья: Екатерина Монзуль...
  • Австрия - Северная Ирландия 15.11.2020 прямая трансляция
    Австрия - Северная Ирландия 15.11.2020 прямая трансляция
    Стадион: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия), вместимость: 53008 15 Ноября 2020, Воскресенье. 22:45 МСК. Лига наций УЕФА, 5-й тур Главный судья:...
  • Австрия - Норвегия 18.11.2020 прямая трансляция
    Австрия - Норвегия 18.11.2020 прямая трансляция
    Стадион: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия), вместимость: 53008 18 Ноября 2020, Среда. 22:45 МСК. Лига наций УЕФА, 6-й тур Главный судья: Бенуа...
  • Англия - Австрия (02.06.2021) | Товарищеский матч 2021
    Англия - Австрия (02.06.2021) | Товарищеский матч 2021
    2 Июня 2021
    Футбол - Товарищеский матч 2021...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close