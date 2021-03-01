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Германия U21 - Португалия U21 6 июня прямая трансляция

Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
6 Июня 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Чемпионат Европы 2021 U21, Финал
ГерманияПортугалия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Германия U21 - Португалия U21, который запланирован на 06 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Словения. Турнир: Молодежный Чемпионат Европы 2021. Финал. Переходные матчи. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Германия U21
Португалия U21
Главные тренеры
Германия Штефан Кунц
Португалия Руй Жорже
История личных встреч
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча ЧЕ-2021: Германия U21 — Португалия U21. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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