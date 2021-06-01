Гран-при Азербайджана прямая трансляция 06 июня 2021 Гонка смотреть онлайн
Арена: Городская трасса Баку (Баку, Азербайджан)Этап 06. Гран-при Азербайджана. Гонка (66 кругов, 306.826 км)
06 июня 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Азербайджана, которое состоится 06 июня 2021 года в 15:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 06, оно проводится в стране Баку, Азербайджан. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|4
|Пьер Гасли
|Scuderia AlphaTauri
|5
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|6
|Серхио Перес
|Red Bull
|7
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|8
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|9
|Ландо Норрис
|McLaren
|10
|Валттери Боттас
|Mercedes AMG F1
|11
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|13
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|14
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|15
|Джордж Расселл
|Williams
|16
|Николас Латифи
|Williams
|17
|Мик Шумахер
|Haas
|18
|Никита Мазепин
|Haas
|19
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|20
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Формула-1 2020 прямая трансляция 19 июля 2020 Гран-при Венгрии. Гонка
Арена: Автодром Хунгароринг (Будапешт, Венгрия) Гонка. Этап 3 (70 кругов, 306.63 км) 19 июля 2020, воскресенье. 16:10 МСК...
Арена: Автодром Хунгароринг (Будапешт, Венгрия) Гонка. Этап 3 (70 кругов, 306.63 км) 19 июля 2020, воскресенье. 16:10 МСК...
Смотреть онлайн Формула 1 (2012) | Гран-при Китая | Гонка прямая трансляция
Формула 1 | Гран-при Китая | Гонка Смотреть онлайн Гонка. Прямая видео трансляция Начало 15.04.2012 в 10:45...
Формула 1 | Гран-при Китая | Гонка Смотреть онлайн Гонка. Прямая видео трансляция Начало 15.04.2012 в 10:45...
Смотреть онлайн Формула 1. Гран-при Турции прямая трансляция
Формула 1 | Гран-при Турции Смотреть онлайн Гонка | Прямая видео трансляция Начало 08.05.2011 в 16:00 ...
Формула 1 | Гран-при Турции Смотреть онлайн Гонка | Прямая видео трансляция Начало 08.05.2011 в 16:00 ...
Формула 1 2013 / Этап 8 из 19 / Гран-При Великобритании / Гонка
30 июня 2013 Формула 1 - Гран-При Канады 2013 Комментирует гонку Алексей Попов и Наталья Фабричнова...
30 июня 2013 Формула 1 - Гран-При Канады 2013 Комментирует гонку Алексей Попов и Наталья Фабричнова...
Смотреть онлайн Формула 1. Гран-при Китая прямая трансляция
Формула 1. Гран-при Китая. Смотреть онлайн Гонка. Прямая видео трансляция Начало 17.04.2011 в 10:45 ...
Формула 1. Гран-при Китая. Смотреть онлайн Гонка. Прямая видео трансляция Начало 17.04.2011 в 10:45 ...