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Гран-при Азербайджана прямая трансляция 06 июня 2021 Гонка смотреть онлайн

Арена: Городская трасса Баку (Баку, Азербайджан)
Этап 06. Гран-при Азербайджана. Гонка (66 кругов, 306.826 км)
06 июня 2021, воскресенье. 15:00 МСК

Формула-1Гран-при Азербайджана

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Азербайджана, которое состоится 06 июня 2021 года в 15:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 06, оно проводится в стране Баку, Азербайджан. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
2 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
3 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
4 Франция Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri
5 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
6 Мексика Серхио Перес Red Bull
7 Япония Юки Цунода Scuderia AlphaTauri
8 Испания Фернандо Алонсо Alpine
9 Великобритания Ландо Норрис McLaren
10 Финляндия Валттери Боттас Mercedes AMG F1
11 Германия Себастьян Феттель Aston Martin
12 Франция Эстебан Окон Alpine
13 Австралия Даниэль Риккардо McLaren
14 Финляндия Кими Райкконен Alfa Romeo
15 Великобритания Джордж Расселл Williams
16 Канада Николас Латифи Williams
17 Германия Мик Шумахер Haas
18 Россия Никита Мазепин Haas
19 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
20 Италия Антонио Джовинацци Alfa Romeo

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