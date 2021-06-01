Уэльс - Швейцария 12 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

90+5'
Матч окончен! Сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью — 1:1. Эмболо открыл счёт, а затем валлийцы отыгрались после гола Мура. Швейцарцы активно провели концовку, создали несколько моментов и забили мяч, но его отменили из-за офсайда. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
90+3'
Итан Ампаду
Ампаду вышел вместо Рэмси.
90+2'
Острая атака швейцарцев по центру, Гавранович влетел в штрафную и пробил в угол — Уорд вновь спас команду! Впрочем, офсайд был у форварда сборной Швейцарии.
90'
Пять минут компенсировал арбитр ко второму тайму.
89'
Момент! Родригес навесил с углового, Эмболо в борьбе с защитником пробил в верхний угол — Уорд в эффектном броске спас команду.
87'
Гавранович подхватил мяч, сместился к центру и пробил с дальней дистанции! Мяч улетел выше цели.
85'
Марио Гавранович
Не засчитали гол Швейцарии! Эмболо поборолся в штрафной и сделал скидку во вратарскую на Гаврановича, который в касание вогнал мяч в ближний угол! Но ВАР определил, что был офсайд.
84'
Марио Гавранович
Гавранович появился на поле вместо Сеферовича.
83'
Брукс совершил рывок, получил обратный пас от Бэйла и прострелил в штрафную! Рэмси не успел к мячу.
81'
Пошла последняя десятиминутка. Сможет ли кто-то вырвать победу?
79'
Дэвис решился на удар с 30 метров! Мяч улетел намного выше цели.
77'
Закария на дриблинге вошёл в штрафную и навесил во вратарскую! Эмболо не сумел подстроиться, чтобы замкнуть.
75'
Дэвид Брукс
Брукс заменил Джеймса.
74'
1:1
Киффер Мур
ГОЛ! Валлийцы разыграли угловой, Моррелл вырезал подачу в штрафную — Мур сыграл на опережение и головой переправил мяч в дальний угол ворот!
72'
Валлийцы разыграли перед штрафной, Дэвис сместился на левый край и вырезал подачу! Фройлер смахнул мяч на угловой.
70'
Заметался мяч по штрафной швейцарцев, но Муру так и не позволили пробить по воротам.
68'
Валлийцы прибавили в движении и стали больше времени проводить на чужой половине поля. Но нет ударов по воротам.
66'
Денис Закария
Закария вышел вместо Шакири.
65'
Эмболо ворвался в штрафную с левого края и пробил на исполнение в дальний угол! Мяч прошёл рядом со штангой.
64'
Рэмси с фланга мягко навесил на дальнюю штангу! Партнёры тянулись, но не успели к мячу.
63'
Кевин Мбабу
Мбабу в подкате снёс Джеймса и получил карточку.
61'
Швейцарцы неудачно вынесли мяч после углового! Дэвис сыграл на подборе и пробил — мяч зацепил защитника и улетел за лицевую.
58'
Шакири совершил рывок по флангу и сделал мягкий заброс из глубины, но не дошёл мяч до Сеферовича.
56'
Рэмси в центре поля снёс Мбабу, сорвав перспективную контратаку швейцарцев. Обошлось без карточки.
54'
У Уэльса совсем не держится мяч, много потерь. Не удаётся валлийцам пройти центр поля.
52'
Ещё момент! Эмболо ускорился по центру и сделал передачу в штрафную на Эмболо, который в касание бил в дальний угол — промах!
51'
Бэйл в контратаке убежал по флангу и вырезал подачу в руки Зоммеру.
49'
0:1
Брил Эмболо
ГОЛ! Шакири вырезал подачу с углового, Эмболо оторвался оторвался от опекуна и головой переправил мяч в нижний угол ворот!
49'
Момент! Эмболо красиво развернулся, по центру рванул в свободную зону, дошёл до штрафной и пробил под перекладину — Уорд перевёл на угловой!
48'
Мбабу забежал по правому флангу и сделал скидку на Эмболо, который пробил в касание и попал в защитника.
47'
Киффер Мур
Мур грубо сыграл против Шера и получил карточку.
46'
Стартовал второй период!
45+2'
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Первый тайм прошёл с территориальным преимуществом сборной Швейцарии. Команда Владимира Петковича больше владела мячом. В концовке убойный момент упустил Сеферович, который не попал в створ с шести метров. Отдохнём!
45+1'
Шанс у Швейцарии! Эмболо здорово поборолся в штрафной и сделал скидку на Сефевровича, который с шести метров пробил в сетку с внешней стороны!
45'
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
43'
Бэйл вернулся в оборону и выбил мяч на угловой, помешав Сеферовичу добраться до мяча.
41'
Сеферович здорово поставил корпус, дошёл до штрафной и пробил! Мяч пролетел выше перекладины.
39'
Валлийцы отдали инициативу и полностью отошли на свою половину поля. Но при этом у швейцарцев почти нет ударов.
37'
По владению мячом преимущество у Швейцарии — 65% на 35%. И по ударам впереди подопечные Владимира Петковича — 6:3 (в створ — 1:1).
35'
Эмболо подобрал отскок возле штрафной и пробил! Мяч задел ногу защитника и улетел на очередной угловой.
33'
Фройлер вырезал подачу на дальнюю штангу! Дэвис опередил Эмболо и смахнул мяч на угловой.
31'
Бэйл мягкий навесил в штрафную, но мяч никого не задел улетел за лицевую. Неудачный стандарт для валлийцев.
30'
Фабиан Шер
Шер проиграл позицию и сбил Джеймса на углу штрафной, сорвав перспективную атаку Уэльса. Жёлтая карточка.
29'
Шакири разогнал атаку и сделал длинную передачу в штрафную, но Сеферович поздно стартовал и не успел к мячу.
27'
Момент! Сеферович принял пас в штрафной, развернулся и пробил верхом — мяч пролетел рядом с девяткой!
24'
Швейцарцы наладили контроль над мячом и стали больше времени проводить на чужой половине поля.
22'
Родригес с фланга вырезал подачу в штрафную, Фройлер опередил соперника и пробил головой — мяч пролетел в метре от штанги.
20'
Шер выскочил на подачу с углового, подстроился и попытался пяткой переправить мяч в ворота — Уорд ногой парировал!
18'
Мур получил рассечение брови, но медики забинтовали голову и он вернулся на поле.
16'
Мбабу и Мур столкнулись головами, пытаясь добраться до мяча. Оба футболиста на газоне — нужна помощь медиков.
15'
Момент у Уэльца! Мур откликнулся на подачу с фланга и пробил головой под перекладину — Зоммер в эффектном броске перевёл мяч на угловой.
12'
Бэйл убежал по правому флангу, обыграл соперника, но подача получилась слишком сильной — партнёры не успели.
10'
Сеферович сыграл на подборе возле штрафной и плотно пробил! Мяч попал в партнёра по команде и улетел за лицевую.
8'
Эмболо лежит на газоне и корчится от боли. Досталось ему по ногам от Мепэма.
7'
Мбабу здорово поборолся и вырезал подачу на дальний угол вратарской! Уорд вышел из ворот и спокойно забрал мяч.
5'
Родригес совершил забег по левому флангу и вырезал подачу в штрафную, но не дошёл мяч до Эмболо.
3'
Валлийцы совершили перехват. Бэйл сделал передачу вразрез, Робертс дошёл до лицевой и прострелил в центр — швейцарцы вынесли мяч в сторону.
1'
Матч начался! Швейцарцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2020: Уэльс — Швейцария. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.