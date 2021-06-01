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Уэльс - Швейцария 12 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870
12 Июня 2021, Суббота. 16:00 МСК. ЧЕ-2020, Финальный раунд 1-тур
Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
УэльсШвейцария
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Уэльс - Швейцария, который запланирован на 12 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Азербайджан. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Уэльс
Швейцария
12 Уэльс вр Дэнни Уорд
4 Уэльс зщ Бен Дэвис
6 Уэльс зщ Джо Родон
22 Уэльс зщ Крис Мефам
14 Уэльс зщ Коннор Робертс
7 Уэльс пз Джо Аллен
16 Уэльс пз Джозефф Моррелл
10 Уэльс пз Аарон Рэмси
90+3'
20 Уэльс нп Дэниел Джеймс
75'
11 Уэльс нп Гарет Бэйл
13 Уэльс нп Киффер Мур
19 Уэльс пз Дэвид Брукс
75'
15 Уэльс пз Итан Ампаду
90+3'
1 Швейцария вр Ян Зоммер
4 Швейцария зщ Нико Эльведи
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
2 Швейцария зщ Кевин Мбабу
5 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
22 Швейцария зщ Фабиан Шер
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
23 Швейцария пз Шердан Шакири
66'
10 Швейцария пз Гранит Джака
7 Швейцария нп Брил Эмболо
9 Швейцария нп Харис Сеферович
84'
6 Швейцария пз Денис Закария
66'
19 Швейцария нп Марио Гавранович
84'
Запасные
1 Уэльс вр Уэйн Хеннесси
21 Уэльс вр Адам Дэвис
2 Уэльс зщ Крис Гантер
5 Уэльс зщ Том Локьер
17 Уэльс зщ Рис Норрингтон-Дэвис
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
8 Уэльс пз Гарри Уилсон
23 Уэльс пз Дилан Левитт
18 Уэльс пз Джонатан Уильямс
9 Уэльс нп Тайлер Робертс
12 Швейцария вр Ивон Мвого
21 Швейцария вр Йонас Омлин
25 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
17 Швейцария зщ Лорис Бенито
3 Швейцария зщ Сильван Видмер
11 Швейцария пз Рубен Варгас
16 Швейцария пз Кристиан Фасснахт
15 Швейцария пз Джибриль Соу
14 Швейцария пз Стивен Цубер
18 Швейцария нп Адмир Мехмеди
Главные тренеры
Уэльс Роберт Пейдж
Швейцария Владимир Петкович
История личных встреч
Текстовая трансляция
90+5'
Матч окончен! Сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью — 1:1. Эмболо открыл счёт, а затем валлийцы отыгрались после гола Мура. Швейцарцы активно провели концовку, создали несколько моментов и забили мяч, но его отменили из-за офсайда. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
90+3'
 
Итан Ампаду
Ампаду вышел вместо Рэмси.
90+2'
Острая атака швейцарцев по центру, Гавранович влетел в штрафную и пробил в угол — Уорд вновь спас команду! Впрочем, офсайд был у форварда сборной Швейцарии.
90'
Пять минут компенсировал арбитр ко второму тайму.
89'
Момент! Родригес навесил с углового, Эмболо в борьбе с защитником пробил в верхний угол — Уорд в эффектном броске спас команду.
87'
Гавранович подхватил мяч, сместился к центру и пробил с дальней дистанции! Мяч улетел выше цели.
85'
Марио Гавранович
Не засчитали гол Швейцарии! Эмболо поборолся в штрафной и сделал скидку во вратарскую на Гаврановича, который в касание вогнал мяч в ближний угол! Но ВАР определил, что был офсайд.
84'
 
Марио Гавранович
Гавранович появился на поле вместо Сеферовича.
83'
Брукс совершил рывок, получил обратный пас от Бэйла и прострелил в штрафную! Рэмси не успел к мячу.
81'
Пошла последняя десятиминутка. Сможет ли кто-то вырвать победу?
79'
Дэвис решился на удар с 30 метров! Мяч улетел намного выше цели.
77'
Закария на дриблинге вошёл в штрафную и навесил во вратарскую! Эмболо не сумел подстроиться, чтобы замкнуть.
75'
 
Дэвид Брукс
Брукс заменил Джеймса.
74'
1:1
Киффер Мур
ГОЛ! Валлийцы разыграли угловой, Моррелл вырезал подачу в штрафную — Мур сыграл на опережение и головой переправил мяч в дальний угол ворот!
72'
Валлийцы разыграли перед штрафной, Дэвис сместился на левый край и вырезал подачу! Фройлер смахнул мяч на угловой.
70'
Заметался мяч по штрафной швейцарцев, но Муру так и не позволили пробить по воротам.
68'
Валлийцы прибавили в движении и стали больше времени проводить на чужой половине поля. Но нет ударов по воротам.
66'
 
Денис Закария
Закария вышел вместо Шакири.
65'
Эмболо ворвался в штрафную с левого края и пробил на исполнение в дальний угол! Мяч прошёл рядом со штангой.
64'
Рэмси с фланга мягко навесил на дальнюю штангу! Партнёры тянулись, но не успели к мячу.
63'
 
Кевин Мбабу
Мбабу в подкате снёс Джеймса и получил карточку.
61'
Швейцарцы неудачно вынесли мяч после углового! Дэвис сыграл на подборе и пробил — мяч зацепил защитника и улетел за лицевую.
58'
Шакири совершил рывок по флангу и сделал мягкий заброс из глубины, но не дошёл мяч до Сеферовича.
56'
Рэмси в центре поля снёс Мбабу, сорвав перспективную контратаку швейцарцев. Обошлось без карточки.
54'
У Уэльса совсем не держится мяч, много потерь. Не удаётся валлийцам пройти центр поля.
52'
Ещё момент! Эмболо ускорился по центру и сделал передачу в штрафную на Эмболо, который в касание бил в дальний угол — промах!
51'
Бэйл в контратаке убежал по флангу и вырезал подачу в руки Зоммеру.
49'
0:1
Брил Эмболо
ГОЛ! Шакири вырезал подачу с углового, Эмболо оторвался оторвался от опекуна и головой переправил мяч в нижний угол ворот!
49'
Момент! Эмболо красиво развернулся, по центру рванул в свободную зону, дошёл до штрафной и пробил под перекладину — Уорд перевёл на угловой!
48'
Мбабу забежал по правому флангу и сделал скидку на Эмболо, который пробил в касание и попал в защитника.
47'
 
Киффер Мур
Мур грубо сыграл против Шера и получил карточку.
46'
Стартовал второй период!
45+2'
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Первый тайм прошёл с территориальным преимуществом сборной Швейцарии. Команда Владимира Петковича больше владела мячом. В концовке убойный момент упустил Сеферович, который не попал в створ с шести метров. Отдохнём!
45+1'
Шанс у Швейцарии! Эмболо здорово поборолся в штрафной и сделал скидку на Сефевровича, который с шести метров пробил в сетку с внешней стороны!
45'
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
43'
Бэйл вернулся в оборону и выбил мяч на угловой, помешав Сеферовичу добраться до мяча.
41'
Сеферович здорово поставил корпус, дошёл до штрафной и пробил! Мяч пролетел выше перекладины.
39'
Валлийцы отдали инициативу и полностью отошли на свою половину поля. Но при этом у швейцарцев почти нет ударов.
37'
По владению мячом преимущество у Швейцарии — 65% на 35%. И по ударам впереди подопечные Владимира Петковича — 6:3 (в створ — 1:1).
35'
Эмболо подобрал отскок возле штрафной и пробил! Мяч задел ногу защитника и улетел на очередной угловой.
33'
Фройлер вырезал подачу на дальнюю штангу! Дэвис опередил Эмболо и смахнул мяч на угловой.
31'
Бэйл мягкий навесил в штрафную, но мяч никого не задел улетел за лицевую. Неудачный стандарт для валлийцев.
30'
 
Фабиан Шер
Шер проиграл позицию и сбил Джеймса на углу штрафной, сорвав перспективную атаку Уэльса. Жёлтая карточка.
29'
Шакири разогнал атаку и сделал длинную передачу в штрафную, но Сеферович поздно стартовал и не успел к мячу.
27'
Момент! Сеферович принял пас в штрафной, развернулся и пробил верхом — мяч пролетел рядом с девяткой!
24'
Швейцарцы наладили контроль над мячом и стали больше времени проводить на чужой половине поля.
22'
Родригес с фланга вырезал подачу в штрафную, Фройлер опередил соперника и пробил головой — мяч пролетел в метре от штанги.
20'
Шер выскочил на подачу с углового, подстроился и попытался пяткой переправить мяч в ворота — Уорд ногой парировал!
18'
Мур получил рассечение брови, но медики забинтовали голову и он вернулся на поле.
16'
Мбабу и Мур столкнулись головами, пытаясь добраться до мяча. Оба футболиста на газоне — нужна помощь медиков.
15'
Момент у Уэльца! Мур откликнулся на подачу с фланга и пробил головой под перекладину — Зоммер в эффектном броске перевёл мяч на угловой.
12'
Бэйл убежал по правому флангу, обыграл соперника, но подача получилась слишком сильной — партнёры не успели.
10'
Сеферович сыграл на подборе возле штрафной и плотно пробил! Мяч попал в партнёра по команде и улетел за лицевую.
8'
Эмболо лежит на газоне и корчится от боли. Досталось ему по ногам от Мепэма.
7'
Мбабу здорово поборолся и вырезал подачу на дальний угол вратарской! Уорд вышел из ворот и спокойно забрал мяч.
5'
Родригес совершил забег по левому флангу и вырезал подачу в штрафную, но не дошёл мяч до Эмболо.
3'
Валлийцы совершили перехват. Бэйл сделал передачу вразрез, Робертс дошёл до лицевой и прострелил в центр — швейцарцы вынесли мяч в сторону.
1'
Матч начался! Швейцарцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2020: Уэльс — Швейцария. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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