Уэльс - Швейцария 12 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

Текстовая трансляция

90+5' Матч окончен! Сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью — 1:1. Эмболо открыл счёт, а затем валлийцы отыгрались после гола Мура. Швейцарцы активно провели концовку, создали несколько моментов и забили мяч, но его отменили из-за офсайда. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!

90+3' Итан Ампаду Ампаду вышел вместо Рэмси.

90+2' Острая атака швейцарцев по центру, Гавранович влетел в штрафную и пробил в угол — Уорд вновь спас команду! Впрочем, офсайд был у форварда сборной Швейцарии.

90' Пять минут компенсировал арбитр ко второму тайму.

89' Момент! Родригес навесил с углового, Эмболо в борьбе с защитником пробил в верхний угол — Уорд в эффектном броске спас команду.

87' Гавранович подхватил мяч, сместился к центру и пробил с дальней дистанции! Мяч улетел выше цели.

85' Марио Гавранович Не засчитали гол Швейцарии! Эмболо поборолся в штрафной и сделал скидку во вратарскую на Гаврановича, который в касание вогнал мяч в ближний угол! Но ВАР определил, что был офсайд.

84' Марио Гавранович Гавранович появился на поле вместо Сеферовича.

83' Брукс совершил рывок, получил обратный пас от Бэйла и прострелил в штрафную! Рэмси не успел к мячу.

81' Пошла последняя десятиминутка. Сможет ли кто-то вырвать победу?

79' Дэвис решился на удар с 30 метров! Мяч улетел намного выше цели.

77' Закария на дриблинге вошёл в штрафную и навесил во вратарскую! Эмболо не сумел подстроиться, чтобы замкнуть.

75' Дэвид Брукс Брукс заменил Джеймса.

74' 1:1 Киффер Мур ГОЛ! Валлийцы разыграли угловой, Моррелл вырезал подачу в штрафную — Мур сыграл на опережение и головой переправил мяч в дальний угол ворот!

72' Валлийцы разыграли перед штрафной, Дэвис сместился на левый край и вырезал подачу! Фройлер смахнул мяч на угловой.

70' Заметался мяч по штрафной швейцарцев, но Муру так и не позволили пробить по воротам.

68' Валлийцы прибавили в движении и стали больше времени проводить на чужой половине поля. Но нет ударов по воротам.

66' Денис Закария Закария вышел вместо Шакири.

65' Эмболо ворвался в штрафную с левого края и пробил на исполнение в дальний угол! Мяч прошёл рядом со штангой.

64' Рэмси с фланга мягко навесил на дальнюю штангу! Партнёры тянулись, но не успели к мячу.

63' Кевин Мбабу Мбабу в подкате снёс Джеймса и получил карточку.

61' Швейцарцы неудачно вынесли мяч после углового! Дэвис сыграл на подборе и пробил — мяч зацепил защитника и улетел за лицевую.

58' Шакири совершил рывок по флангу и сделал мягкий заброс из глубины, но не дошёл мяч до Сеферовича.

56' Рэмси в центре поля снёс Мбабу, сорвав перспективную контратаку швейцарцев. Обошлось без карточки.

54' У Уэльса совсем не держится мяч, много потерь. Не удаётся валлийцам пройти центр поля.

52' Ещё момент! Эмболо ускорился по центру и сделал передачу в штрафную на Эмболо, который в касание бил в дальний угол — промах!

51' Бэйл в контратаке убежал по флангу и вырезал подачу в руки Зоммеру.

49' 0:1 Брил Эмболо ГОЛ! Шакири вырезал подачу с углового, Эмболо оторвался оторвался от опекуна и головой переправил мяч в нижний угол ворот!

49' Момент! Эмболо красиво развернулся, по центру рванул в свободную зону, дошёл до штрафной и пробил под перекладину — Уорд перевёл на угловой!

48' Мбабу забежал по правому флангу и сделал скидку на Эмболо, который пробил в касание и попал в защитника.

47' Киффер Мур Мур грубо сыграл против Шера и получил карточку.

46' Стартовал второй период!

45+2' Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Первый тайм прошёл с территориальным преимуществом сборной Швейцарии. Команда Владимира Петковича больше владела мячом. В концовке убойный момент упустил Сеферович, который не попал в створ с шести метров. Отдохнём!

45+1' Шанс у Швейцарии! Эмболо здорово поборолся в штрафной и сделал скидку на Сефевровича, который с шести метров пробил в сетку с внешней стороны!

45' Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.

43' Бэйл вернулся в оборону и выбил мяч на угловой, помешав Сеферовичу добраться до мяча.

41' Сеферович здорово поставил корпус, дошёл до штрафной и пробил! Мяч пролетел выше перекладины.

39' Валлийцы отдали инициативу и полностью отошли на свою половину поля. Но при этом у швейцарцев почти нет ударов.

37' По владению мячом преимущество у Швейцарии — 65% на 35%. И по ударам впереди подопечные Владимира Петковича — 6:3 (в створ — 1:1).

35' Эмболо подобрал отскок возле штрафной и пробил! Мяч задел ногу защитника и улетел на очередной угловой.

33' Фройлер вырезал подачу на дальнюю штангу! Дэвис опередил Эмболо и смахнул мяч на угловой.

31' Бэйл мягкий навесил в штрафную, но мяч никого не задел улетел за лицевую. Неудачный стандарт для валлийцев.

30' Фабиан Шер Шер проиграл позицию и сбил Джеймса на углу штрафной, сорвав перспективную атаку Уэльса. Жёлтая карточка.

29' Шакири разогнал атаку и сделал длинную передачу в штрафную, но Сеферович поздно стартовал и не успел к мячу.

27' Момент! Сеферович принял пас в штрафной, развернулся и пробил верхом — мяч пролетел рядом с девяткой!

24' Швейцарцы наладили контроль над мячом и стали больше времени проводить на чужой половине поля.

22' Родригес с фланга вырезал подачу в штрафную, Фройлер опередил соперника и пробил головой — мяч пролетел в метре от штанги.

20' Шер выскочил на подачу с углового, подстроился и попытался пяткой переправить мяч в ворота — Уорд ногой парировал!

18' Мур получил рассечение брови, но медики забинтовали голову и он вернулся на поле.

16' Мбабу и Мур столкнулись головами, пытаясь добраться до мяча. Оба футболиста на газоне — нужна помощь медиков.

15' Момент у Уэльца! Мур откликнулся на подачу с фланга и пробил головой под перекладину — Зоммер в эффектном броске перевёл мяч на угловой.

12' Бэйл убежал по правому флангу, обыграл соперника, но подача получилась слишком сильной — партнёры не успели.

10' Сеферович сыграл на подборе возле штрафной и плотно пробил! Мяч попал в партнёра по команде и улетел за лицевую.

8' Эмболо лежит на газоне и корчится от боли. Досталось ему по ногам от Мепэма.

7' Мбабу здорово поборолся и вырезал подачу на дальний угол вратарской! Уорд вышел из ворот и спокойно забрал мяч.

5' Родригес совершил забег по левому флангу и вырезал подачу в штрафную, но не дошёл мяч до Эмболо.

3' Валлийцы совершили перехват. Бэйл сделал передачу вразрез, Робертс дошёл до лицевой и прострелил в центр — швейцарцы вынесли мяч в сторону.

1' Матч начался! Швейцарцы разыграли мяч с центра поля.