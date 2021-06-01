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Нидерланды - Украина 13 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
13 Июня 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. ЧЕ-2020, Финальный раунд 1-тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
НидерландыУкраина
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Нидерланды - Украина, который запланирован на 13 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Нидерланды. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Нидерланды
Украина
Главные тренеры
Нидерланды Франк де Бур
Украина Андрей Николаевич Шевченко
История личных встреч
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2020: Нидерланды — Украина. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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