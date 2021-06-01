Свернуть список

Бразилия - Венесуэла 14 июня прямая трансляция

Стадион: Манэ Гарринча - Национальный (Бразилиа, Бразилия), вместимость: 69432
14 Июня 2021, Понедельник. 00:00 МСК. Кубок Америки, 1-тур
Главный судья: Эстебан Остохич (Уругвай)
БразилияВенесуэла
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бразилия - Венесуэла, который запланирован на 14 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Бразилия. Турнир: Кубок Америки по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бразилия
Венесуэла
Главные тренеры
Бразилия Аденор Леонардо Бакши Тите
Португалия Жозе Пезейру
История личных встреч
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Кубка Америки-2021: Бразилия — Венесуэла. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 00:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Венесуэла - Уругвай 9 июня прямая трансляция
    Венесуэла - Уругвай 9 июня прямая трансляция
    Стадион: Олимпико (Каракас, Венесуэла), вместимость: 24900 9 Июня 2021, Среда. 01:30 МСК. Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 8-й тур Главный...
  • Смотреть онлайн Бразилия – Венесуэла прямая трансляция
    Смотреть онлайн Бразилия – Венесуэла прямая трансляция
    Футбол | Кубок Америки 2011 | 1-й тур Смотреть онлайн Бразилия – Венесуэла | Прямая видео трансляция матча Начало 03.07.2011 в 23:00...
  • Смотреть онлайн Кубок Америки 2011 / Copa America 2011 / Группа В / 1-й тур / Бразилия - Венесуэла
    Смотреть онлайн Кубок Америки 2011 / Copa America 2011 / Группа В / 1-й тур / Бразилия - Венесуэла
    Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Продолжительность: 01:05:12 + 00:49:40 Язык комментариев: Русский (Шмурнов)...
  • Кубок Америки 2015: Бразилия – Венесуэла смотреть онлайн прямая видео трансляция
    Кубок Америки 2015: Бразилия – Венесуэла смотреть онлайн прямая видео трансляция
    Футбол | Кубок Америки 2015 | Copa America 2015 | 3-й тур 
    Смотреть онлайн прямую видео...
  • Бразилия - Эквадор 5 июня прямая трансляция
    Бразилия - Эквадор 5 июня прямая трансляция
    Стадион: Бейра-Рио - Жозе Пинейро Борда (Порту-Алегри, Бразилия), вместимость: 48849 5 Июня 2021, Суббота. 03:30 МСК. Отборочный турнир к Чемпионату...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close