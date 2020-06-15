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Аргентина - Чили 15 июня прямая трансляция

Стадион: Олимпико Нилтон Сантос - Энженьян (Рио-де-Жанейро, Бразилия), вместимость: 46931
15 Июня 2021, Вторник. 00:00 МСК. Кубок Америки, 1-тур
Главный судья: Вильмар Рольдан (Медельин, Колумбия)
АргентинаЧили
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аргентина - Чили, который запланирован на 15 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Бразилия. Турнир: Кубок Америки по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Аргентина
Чили
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
Уругвай Мартин Ласарте
История личных встреч
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Кубка Америки-2021: Аргентина — Чили. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 00:00 по московскому времени.

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