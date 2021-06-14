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Польша - Словакия 14 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
14 Июня 2021, Понедельник. 19:00 МСК. ЧЕ-2020, Финальный раунд 1-тур
Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
ПольшаСловакия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Польша - Словакия, который запланирован на 14 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Польша
Словакия
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
Словакия Штефан Таркович
История личных встреч
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2020: Польша — Словакия. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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