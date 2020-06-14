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Испания - Швеция 14 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
14 Июня 2021, Понедельник. 22:00 МСК. ЧЕ-2020, Финальный раунд 1-тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
ИспанияШвеция
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Испания - Швеция, который запланирован на 14 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Испания
Швеция
23ИспанияврУнай Симон
18ИспаниязщЖорди Альба
4ИспаниязщПау Торрес
24ИспаниязщЭмерик Лапорт
6ИспанияпзМаркос Льоренте
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
8Испанияпз Коке
19ИспанияпзДаниэль Ольмо
26Испаниянп Педри
7ИспаниянпАльваро Мората
11ИспаниянпФерран Торрес
1ШвецияврРобин Ольсен
24ШвециязщМаркус Даниэльссон
2ШвециязщМикаэль Лустиг
6ШвециязщЛюдвиг Аугустинсон
3ШвециязщВиктор Линделёф
10ШвецияпзЭмиль Форсберг
20ШвецияпзКристоффер Олссон
8ШвецияпзАльбин Экдаль
7ШвецияпзСебастьян Ларссон
11ШвециянпАлександер Исак
9ШвециянпМаркус Берг
Запасные
1ИспанияврДавид де Хеа
13ИспанияврРоберт Санчес
2ИспаниязщСесар Аспиликуэта
12ИспаниязщЭрик Гарсия
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
3ИспаниязщДиего Льоренте
10ИспанияпзТьяго Алькантара
17ИспанияпзФабиан Руис
22ИспанияпзПабло Сарабия
9ИспаниянпЖерар Морено
21ИспаниянпМикель Оярсабаль
20ИспаниянпАдама Траоре
12ШвецияврКарл-Юхан Юнссон
23ШвецияврКристоффер Нордфельдт
5ШвециязщПьер Бенгтссон
14ШвециязщФилип Хеландер
18ШвециязщПонтус Янссон
16ШвециязщЭмиль Крафт
26ШвецияпзЙенс-Люс Каюсте
17ШвецияпзВиктор Классон
15ШвецияпзКен Сема
13ШвецияпзГустав Свенссон
25ШвециянпДжордан Ларссон
22ШвециянпРобин Квайсон
Главные тренеры
ИспанияЛуис Энрике
ШвецияЯнне Андерссон
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2020: Испания — Швеция. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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