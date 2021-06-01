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Венгрия - Португалия 15 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
15 Июня 2021, Вторник. 19:00 МСК. ЧЕ-2020, Финальный раунд 1-тур
Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
ВенгрияПортугалия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Венгрия - Португалия, который запланирован на 15 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Венгрия. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Венгрия
Португалия
1ВенгрияврПетер Гулачи
4ВенгриязщАттила Салаи
6ВенгриязщВилли Орбан
21ВенгриязщЭндре Ботка
5ВенгриязщАттила Фиола
14ВенгриязщГергё Ловренчич
13ВенгрияпзАндраш Шефер
8ВенгрияпзАдам Надь
15ВенгрияпзЛасло Кляйнхайслер
20ВенгрияпзРоланд Шаллаи
9ВенгриянпАдам Салаи
1ПортугалияврРуй Патрисиу
4ПортугалиязщРубен Диаш
2ПортугалиязщНелсон Семеду
5ПортугалиязщРафаэл Геррейру
3Португалиязщ Пепе
11ПортугалияпзБруну Фернандеш
14ПортугалияпзВильям Карвалью
13ПортугалияпзПерейра Данилу
10ПортугалияпзБернарду Силва
21ПортугалиянпДиогу Жота
7ПортугалиянпКриштиану Роналду
Запасные
22ВенгрияврАдам Богдан
12ВенгрияврДенеш Дибуш
26ВенгриязщБендегуз Болла
3ВенгриязщАкош Кечкеш
2ВенгриязщАдам Ланг
7ВенгриязщЛоик Него
10ВенгрияпзТамаш Чери
18ВенгрияпзДавид Шигер
19ВенгрияпзКевин Варга
17ВенгриянпРоланд Варга
23ВенгриянпНеманья Николич
24ВенгриянпСабольч Шён
22ПортугалияврРуй Силва
12ПортугалияврАнтони Лопеш
25ПортугалиязщНуну Мендеш
6ПортугалиязщЖозе Фонте
15ПортугалияпзРафаэл Силва
8ПортугалияпзЖоау Моутинью
16ПортугалияпзРенату Саншеш
19ПортугалияпзПедру Гонсалвеш
24ПортугалияпзСержиу Оливейра
18ПортугалияпзРубен Невеш
23ПортугалиянпЖоау Феликс
9ПортугалиянпАндре Силва
Главные тренеры
ИталияМарко Росси
ПортугалияФернанду Сантуш
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2020: Венгрия — Португалия. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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