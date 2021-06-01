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Парагвай - Боливия 15 июня прямая трансляция

Стадион: Олимпико Педро Лудовико (Гояния, Бразилия), вместимость: 13500
15 Июня 2021, Вторник. 03:00 МСК. Кубок Америки, 1-тур
Главный судья: Диего Аро Суэльдо (Перу)
ПарагвайБоливия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Парагвай - Боливия, который запланирован на 15 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Бразилия. Турнир: Кубок Америки по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Парагвай
Боливия
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Бериццо
Венесуэла Сесар Алехандро Фариас Акоста
История личных встреч

Отзывы и комментарии к матчу

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