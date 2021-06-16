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Турция - Уэльс 16 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870
16 Июня 2021, Среда. 19:00 МСК. ЧЕ-2020, Финальный раунд 2-тур
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
ТурцияУэльс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Турция - Уэльс, который запланирован на 16 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Азербайджан. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Турция
Уэльс
23ТурцияврУгурджан Чакыр
13ТурциязщУмут Мераш
4ТурциязщЧаглар Сёюнджю
22ТурциязщКаан Айхан
2ТурциязщЗеки Челик
5ТурцияпзОкай Йокушлу
7ТурцияпзДженгиз Ундер
6ТурцияпзОзан Туфан
10ТурцияпзХакан Чалханоглу
9ТурциянпКенан Караман
17ТурциянпБурак Йылмаз
12УэльсврДэнни Уорд
22УэльсзщКрис Мефам
14УэльсзщКоннор Робертс
4УэльсзщБен Дэвис
6УэльсзщДжо Родон
7УэльспзДжо Аллен
10УэльспзАарон Рэмси
16УэльспзДжозефф Моррелл
20УэльснпДэниел Джеймс
11УэльснпГарет Бэйл
13УэльснпКиффер Мур
Запасные
12ТурцияврАлтай Байындыр
1ТурцияврМерт Гюнок
3ТурциязщМерих Демирал
15ТурциязщОзан Кабак
25ТурциязщМерт Мюльдюр
24ТурцияпзКерем Актюркоглу
14ТурцияпзТайлан Антальялы
11ТурцияпзЮсуф Языджи
21ТурцияпзИрфан Кахведжи
19ТурцияпзОркун Кёкчю
8ТурцияпзДорукхан Токёз
26ТурциянпХалил Дервишоглу
21УэльсврАдам Дэвис
1УэльсврУэйн Хеннесси
2УэльсзщКрис Гантер
5УэльсзщТом Локьер
17УэльсзщРис Норрингтон-Дэвис
3УэльсзщНеко Уильямс
15УэльспзИтан Ампаду
19УэльспзДэвид Брукс
23УэльспзДилан Левитт
18УэльспзДжонатан Уильямс
8УэльспзГарри Уилсон
9УэльснпТайлер Робертс
Главные тренеры
ТурцияШенол Гюнеш
УэльсРоберт Пейдж
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2020: Турция — Уэльс. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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