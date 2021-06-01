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Украина - Македония 17 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Националь (Бухарест, Румыния), вместимость: 55600
17 Июня 2021, Четверг. 16:00 МСК. ЧЕ-2020, Финальный раунд 2-тур
Главный судья: Фернандо Рапальини (Ла-Плата, Аргентина)
УкраинаМакедония
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Украина - Македония, который запланирован на 17 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Румыния. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Украина
Северная Македония
Главные тренеры
Украина Андрей Николаевич Шевченко
Северная Македония Игор Ангелоски
История личных встреч

Отзывы и комментарии к матчу

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