Украина - Македония 17 июня прямая трансляция ЕВРО 2020
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Украина - Македония, который запланирован на 17 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Румыния. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|1
|вр
|Георгий Бущан
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|13
|зщ
|Илья Забарный
|21
|зщ
|Александр Караваев
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|17
|пз
|Александр Зинченко
|6
|пз
|Тарас Степаненко
|10
|пз
|Николай Шапаренко
|
78'
|8
|пз
|Руслан Малиновский
|
90+2'
|9
|нп
|Роман Яремчук
|
70'
|7
|нп
|Андрей Ярмоленко
|
70'
|15
|пз
|Виктор Цыганков
|
70'
|19
|нп
|Артём Беседин
|
70'
|5
|пз
|Сергей Сидорчук
|
78'
|2
|зщ
|Эдуард Соболь
|
90+2'
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|13
|зщ
|Стефан Ристовски
|6
|зщ
|Висар Муслиу
|14
|зщ
|Дарко Велковски
|
85'
|8
|пз
|Эзган Алиоски
|17
|пз
|Энис Барди
|
77'
|20
|пз
|Стефан Спировски
|
46'
|16
|пз
|Бобан Николов
|
46'
|5
|пз
|Ариян Адеми
|
85'
|21
|пз
|Элиф Элмас
|10
|нп
|Горан Пандев
|25
|пз
|Дарко Чурлинов
|
46'
|9
|нп
|Александар Трайковски
|
46'
|24
|пз
|Даниэл Аврамоски
|
77'
|4
|зщ
|Кире Ристевски
|
85'
|7
|нп
|Иван Тричковски
|
85'
|12
|вр
|Андрей Пятов
|23
|вр
|Анатолий Трубин
|24
|зщ
|Александр Тымчик
|4
|зщ
|Сергей Кривцов
|14
|пз
|Евгений Макаренко
|11
|пз
|Марлос
|3
|пз
|Георгий Судаков
|26
|нп
|Артём Довбик
|12
|вр
|Ристо Янков
|22
|вр
|Дамьян Шишковски
|2
|зщ
|Эгзон Бейтулай
|11
|пз
|Ферхан Хасани
|15
|пз
|Тихомир Костадинов
|23
|нп
|Марьян Радески
|26
|нп
|Милан Ристовски
|Андрей Николаевич Шевченко
|Игор Ангелоски
Отзывы и комментарии к матчу
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