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Украина - Македония 17 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Националь (Бухарест, Румыния), вместимость: 55600
17 Июня 2021, Четверг. 16:00 МСК. ЧЕ-2020, Финальный раунд 2-тур
Главный судья: Фернандо Рапальини (Ла-Плата, Аргентина)
УкраинаМакедония
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Украина - Македония, который запланирован на 17 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Румыния. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Украина
Северная Македония
1 Украина вр Георгий Бущан
16 Украина зщ Виталий Миколенко
13 Украина зщ Илья Забарный
21 Украина зщ Александр Караваев
22 Украина зщ Николай Матвиенко
17 Украина пз Александр Зинченко
6 Украина пз Тарас Степаненко
10 Украина пз Николай Шапаренко
78'
8 Украина пз Руслан Малиновский
90+2'
9 Украина нп Роман Яремчук
70'
7 Украина нп Андрей Ярмоленко
70'
15 Украина пз Виктор Цыганков
70'
19 Украина нп Артём Беседин
70'
5 Украина пз Сергей Сидорчук
78'
2 Украина зщ Эдуард Соболь
90+2'
1 Северная Македония вр Столе Димитриевски
13 Северная Македония зщ Стефан Ристовски
6 Северная Македония зщ Висар Муслиу
14 Северная Македония зщ Дарко Велковски
85'
8 Северная Македония пз Эзган Алиоски
17 Северная Македония пз Энис Барди
77'
20 Северная Македония пз Стефан Спировски
46'
16 Северная Македония пз Бобан Николов
46'
5 Северная Македония пз Ариян Адеми
85'
21 Северная Македония пз Элиф Элмас
10 Северная Македония нп Горан Пандев
25 Северная Македония пз Дарко Чурлинов
46'
9 Северная Македония нп Александар Трайковски
46'
24 Северная Македония пз Даниэл Аврамоски
77'
4 Северная Македония зщ Кире Ристевски
85'
7 Северная Македония нп Иван Тричковски
85'
Запасные
12 Украина вр Андрей Пятов
23 Украина вр Анатолий Трубин
24 Украина зщ Александр Тымчик
4 Украина зщ Сергей Кривцов
14 Украина пз Евгений Макаренко
11 Украина пз Марлос
3 Украина пз Георгий Судаков
26 Украина нп Артём Довбик
12 Северная Македония вр Ристо Янков
22 Северная Македония вр Дамьян Шишковски
2 Северная Македония зщ Эгзон Бейтулай
11 Северная Македония пз Ферхан Хасани
15 Северная Македония пз Тихомир Костадинов
23 Северная Македония нп Марьян Радески
26 Северная Македония нп Милан Ристовски
Главные тренеры
Украина Андрей Николаевич Шевченко
Северная Македония Игор Ангелоски
История личных встреч
Текстовая трансляция
90+5'
Матч окончен! Сборная Украины обыграла Северную Македонию — 2:1. Команда Андрея Шевченко доминировала на поле в первом тайме, но после перерыва игра пошла под диктовку македонцев. Алиоски отыграл один мяч, но украинцы здорово провели концовку и не позволил сопернику спасти игру. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
90+4'
Момент! Трайковски дошёл до штрафной и пробил по диагонали в дальний угол — мяч просвистел рядом со штангой!
90+3'
Аврамовски откликнулся на заброс с фланга и пробил головой, но получилось крайне неудачно.
90+2'
 
Эдуард Соболь
Соболь вышел вместо Малиновского.
90'
Четыре минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
89'
Элмас сделал передачу к штрафной, Пандев отдал дальше на Ристевски, который прострелил и заработал угловой.
87'
Элмас сделал длинный заброс по флангу, Алиоски тянулся, но не сумел зацепиться за мяч.
85'
 
Иван Тричковски
Тричковски и Ристевски вышли вместо Адеми и Велковски.
85'
 
Кире Ристевски
Двойная замена у Северной Македонии.
84'
2:1
Руслан Малиновский
Не забила пенальти Украина! Малиновский пробил в угол, но Димитриевски угадал и отразил мяч в сторону!
83'
 
Даниэл Аврамоски
Пенальти в ворота Северной Македонии!
82'
ВАР в деле! Смотрят момент в штрафной Северной Македонии. Малиновский пробил со штрафного и попал в локоть Аврамоски.
81'
Пошли последние десять минут второго тайма. Много борьбы в центре поля стало. Смогут ли македонцы спасти игру?
79'
 
Сергей Сидорчук
Сидорчук заменил Шапаренко.
77'
 
Даниэл Аврамоски
Аврамоски вышел вместо Барди.
76'
Ристовски с левого края влетел в штрафную, дошёл до лицевой и прострелил — Миколенко перехватил.
74'
Шанс у Украины! Малиновский шикарной передачей разрезал оборону соперника, Цыганков не подстроился и из убойной позиции не попал в створ.
72'
Беседин откликнулся на заброс из глубины, но арбитр зафиксировал офсайд.
70'
 
Артём Беседин
Беседин и Цыганков вышли вместо Ярмоленко и Яремчука.
70'
 
Виктор Цыганков
Двойная замена от Андрея Шевченко.
67'
Момент! Трайковски опасно приложился с дальней дистанции, мяч нырнул перед вратарём, но Бущан в падении перевёл на угловой.
65'
Момент! Караваев дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, Ярмоленко пропустил мяч на Малиновского, который пробил верхом — Димитриевски среагировал!
63'
Шаперенко набрал скорость по центру, дошёл до штрафной, но потерял мяч в борьбе с соперником.
61'
Македонцы заметно прибавили после перерыва. Уже не так активно украинцы идут в атаку.
59'
 
Крсте Велкоски
Велковски ударил по ногам Малиновского и получил карточку.
57'
2:1
Эзган Алиоски
ГОЛ! Бущан среагировал на удар Алиоски с пенальти, но Эзган первым успел на отскок и со второй попытки послал мяч в ворота Украины!
55'
Пенальти в ворота Украины! Бущан потащил опаснейший удар Трайковски, а Караваев в борьбе перед воротами ударил по ноге Пандева.
52'
Украинцы быстро перешли из обороны в атаку! Яремчук получил пас на ход, ворвался в штрафную, но затянул и упустил мяч за лицевую.
51'
Штрафной для Украины на правом фланге. Малиновский пальнул в дальнюю девятку — Димитриевски в эффектном броске перевёл мяч на угловой.
49'
Шапаренко получил болезненный удар по ногам и захромал. Медики выбежали на поле.
47'
Момент! Адеми сыграл в стенку с партнёром, ворвался в штрафную и пробил — Бущан в падении перевёл на угловой.
46'
Стартовал второй тайм!
46'
 
Александар Трайковски
Трайковски заменил Николова.
46'
 
Дарко Чурлинов
Чурлинов вышел вместо Спировски.
45+1'
Перерыв! 2:0 в пользу сборной Украины после 45 минут. Команда Андрея Шевченко имела ощутимое преимущество в первом тайме и забила два мяча усилиями Ярмоленко и Яремчука. И статистика за украинцев — 60% на 40% по владению мячом, 11:3 по ударам (4:0 — в створ).
45'
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
43'
 
Николай Шапаренко
Шапаренко с левого края влетел в штрафную, красиво упал и получил карточку за симуляцию. Всё по делу.
40'
Караваев освободился от опеки и пробил с острого угла! Мяч зацепил защитника и отскочил в сторону.
38'
Пандев забил из офсайда! Но арбитр всё видел — даже помощь ВАР не потребовалась.
36'
Вообще ничего не получается у сборной Северной Македонии. Даже центр поля не могут толком пройти.
34'
2:0
Роман Яремчук
ГОЛ! Прошла быстрая атака у украинцев, Ярмоленко с фланга сделал передачу в штрафную, Яремчук выскочил на ворота и пробил аккуратно в нижний угол!
33'
Украинцы продолжают идти вперёд! Большое преимущество у команды Шевченко.
31'
Ярмоленко получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля. Нужна помощь медиков.
29'
1:0
Андрей Ярмоленко
ГОЛ! Малиновский навесил с углового, Караваев здорово подстроился и пяткой сделал скидку на дальнюю штангу, а Ярмоленко замкнул с двух метров!
27'
Момент! Ярмоленко получил пас на ход, оказался один перед воротами, но не сумел пробить голкипера.
25'
Хорошо ходит мяч у команды Андрея Шевченко. Есть подходы к штрафной, но не хватает ударов.
23'
Ярмоленко с правого края ворвался в штрафную и пробил! Димитриевски кулаками смахнул мяч в сторону.
21'
Караваев с правого края дошёл до лицевой и прострелил в центр! Партнёры не успели к мячу.
19'
Малиновский сместился на фланг и сделал заброс в штрафную, но не дошёл мяч до Яремчука. Отбились игроки Северной Македонии.
17'
Момент! Элмас, пытаясь замкнуть прострел на дальней штанге, не попал в створ из убойной позиции.
15'
Николов на замахе убрал соперника, сместился к центру и плотно пробил с 25 метров! Мяч после рикошета улетел в сторону.
13'
Длинный заброс к штрафной украинцев! Но защитники выиграли борьбу и не пустили Пандева к мячу.
11'
Опасно! Яремчук получил пас на ход, убежал на чужие ворота, но не стал бить с семи метров, а передача в центр была перехвачена!
9'
Малиновский навесил с углового, Ярмоленко сыграл на опережение и пробил головой! Мяч пролетел в нескольких метрах от штанги.
7'
Малиновский сместился к центру и пробил в нижний угол! Димитриевски сложился и кулаками отразил мяч на угловой.
5'
Димитриевски кулаками вынес мяч после заброса Малиновского! Караваев сыграл на подборе, но запустил мяч на трибуну.
3'
Украинцы активно начали и сразу перевели игру на чужую половину поля.
1'
Стартовал матч! Футболисты сборной Северной Македонии разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2020: Украина — Северная Македония. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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