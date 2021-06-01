Украина - Македония 17 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

Текстовая трансляция

90+5' Матч окончен! Сборная Украины обыграла Северную Македонию — 2:1. Команда Андрея Шевченко доминировала на поле в первом тайме, но после перерыва игра пошла под диктовку македонцев. Алиоски отыграл один мяч, но украинцы здорово провели концовку и не позволил сопернику спасти игру. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!

90+4' Момент! Трайковски дошёл до штрафной и пробил по диагонали в дальний угол — мяч просвистел рядом со штангой!

90+3' Аврамовски откликнулся на заброс с фланга и пробил головой, но получилось крайне неудачно.

90+2' Эдуард Соболь Соболь вышел вместо Малиновского.

90' Четыре минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.

89' Элмас сделал передачу к штрафной, Пандев отдал дальше на Ристевски, который прострелил и заработал угловой.

87' Элмас сделал длинный заброс по флангу, Алиоски тянулся, но не сумел зацепиться за мяч.

85' Иван Тричковски Тричковски и Ристевски вышли вместо Адеми и Велковски.

85' Кире Ристевски Двойная замена у Северной Македонии.

84' 2:1 Руслан Малиновский Не забила пенальти Украина! Малиновский пробил в угол, но Димитриевски угадал и отразил мяч в сторону!

83' Даниэл Аврамоски Пенальти в ворота Северной Македонии!

82' ВАР в деле! Смотрят момент в штрафной Северной Македонии. Малиновский пробил со штрафного и попал в локоть Аврамоски.

81' Пошли последние десять минут второго тайма. Много борьбы в центре поля стало. Смогут ли македонцы спасти игру?

79' Сергей Сидорчук Сидорчук заменил Шапаренко.

77' Даниэл Аврамоски Аврамоски вышел вместо Барди.

76' Ристовски с левого края влетел в штрафную, дошёл до лицевой и прострелил — Миколенко перехватил.

74' Шанс у Украины! Малиновский шикарной передачей разрезал оборону соперника, Цыганков не подстроился и из убойной позиции не попал в створ.

72' Беседин откликнулся на заброс из глубины, но арбитр зафиксировал офсайд.

70' Артём Беседин Беседин и Цыганков вышли вместо Ярмоленко и Яремчука.

70' Виктор Цыганков Двойная замена от Андрея Шевченко.

67' Момент! Трайковски опасно приложился с дальней дистанции, мяч нырнул перед вратарём, но Бущан в падении перевёл на угловой.

65' Момент! Караваев дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, Ярмоленко пропустил мяч на Малиновского, который пробил верхом — Димитриевски среагировал!

63' Шаперенко набрал скорость по центру, дошёл до штрафной, но потерял мяч в борьбе с соперником.

61' Македонцы заметно прибавили после перерыва. Уже не так активно украинцы идут в атаку.

59' Крсте Велкоски Велковски ударил по ногам Малиновского и получил карточку.

57' 2:1 Эзган Алиоски ГОЛ! Бущан среагировал на удар Алиоски с пенальти, но Эзган первым успел на отскок и со второй попытки послал мяч в ворота Украины!

55' Пенальти в ворота Украины! Бущан потащил опаснейший удар Трайковски, а Караваев в борьбе перед воротами ударил по ноге Пандева.

52' Украинцы быстро перешли из обороны в атаку! Яремчук получил пас на ход, ворвался в штрафную, но затянул и упустил мяч за лицевую.

51' Штрафной для Украины на правом фланге. Малиновский пальнул в дальнюю девятку — Димитриевски в эффектном броске перевёл мяч на угловой.

49' Шапаренко получил болезненный удар по ногам и захромал. Медики выбежали на поле.

47' Момент! Адеми сыграл в стенку с партнёром, ворвался в штрафную и пробил — Бущан в падении перевёл на угловой.

46' Стартовал второй тайм!

46' Александар Трайковски Трайковски заменил Николова.

46' Дарко Чурлинов Чурлинов вышел вместо Спировски.

45+1' Перерыв! 2:0 в пользу сборной Украины после 45 минут. Команда Андрея Шевченко имела ощутимое преимущество в первом тайме и забила два мяча усилиями Ярмоленко и Яремчука. И статистика за украинцев — 60% на 40% по владению мячом, 11:3 по ударам (4:0 — в створ).

45' Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.

43' Николай Шапаренко Шапаренко с левого края влетел в штрафную, красиво упал и получил карточку за симуляцию. Всё по делу.

40' Караваев освободился от опеки и пробил с острого угла! Мяч зацепил защитника и отскочил в сторону.

38' Пандев забил из офсайда! Но арбитр всё видел — даже помощь ВАР не потребовалась.

36' Вообще ничего не получается у сборной Северной Македонии. Даже центр поля не могут толком пройти.

34' 2:0 Роман Яремчук ГОЛ! Прошла быстрая атака у украинцев, Ярмоленко с фланга сделал передачу в штрафную, Яремчук выскочил на ворота и пробил аккуратно в нижний угол!

33' Украинцы продолжают идти вперёд! Большое преимущество у команды Шевченко.

31' Ярмоленко получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля. Нужна помощь медиков.

29' 1:0 Андрей Ярмоленко ГОЛ! Малиновский навесил с углового, Караваев здорово подстроился и пяткой сделал скидку на дальнюю штангу, а Ярмоленко замкнул с двух метров!

27' Момент! Ярмоленко получил пас на ход, оказался один перед воротами, но не сумел пробить голкипера.

25' Хорошо ходит мяч у команды Андрея Шевченко. Есть подходы к штрафной, но не хватает ударов.

23' Ярмоленко с правого края ворвался в штрафную и пробил! Димитриевски кулаками смахнул мяч в сторону.

21' Караваев с правого края дошёл до лицевой и прострелил в центр! Партнёры не успели к мячу.

19' Малиновский сместился на фланг и сделал заброс в штрафную, но не дошёл мяч до Яремчука. Отбились игроки Северной Македонии.

17' Момент! Элмас, пытаясь замкнуть прострел на дальней штанге, не попал в створ из убойной позиции.

15' Николов на замахе убрал соперника, сместился к центру и плотно пробил с 25 метров! Мяч после рикошета улетел в сторону.

13' Длинный заброс к штрафной украинцев! Но защитники выиграли борьбу и не пустили Пандева к мячу.

11' Опасно! Яремчук получил пас на ход, убежал на чужие ворота, но не стал бить с семи метров, а передача в центр была перехвачена!

9' Малиновский навесил с углового, Ярмоленко сыграл на опережение и пробил головой! Мяч пролетел в нескольких метрах от штанги.

7' Малиновский сместился к центру и пробил в нижний угол! Димитриевски сложился и кулаками отразил мяч на угловой.

5' Димитриевски кулаками вынес мяч после заброса Малиновского! Караваев сыграл на подборе, но запустил мяч на трибуну.

3' Украинцы активно начали и сразу перевели игру на чужую половину поля.

1' Стартовал матч! Футболисты сборной Северной Македонии разыграли мяч с центра поля.