Свернуть список

Дания - Бельгия 17 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
17 Июня 2021, Четверг. 19:00 МСК. ЧЕ-2020, Финальный раунд 2-тур
Главный судья: Бьорн Куйперс (Олдензал, Нидерланды)
ДанияБельгия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дания - Бельгия, который запланирован на 17 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Дания. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Дания
Бельгия
Главные тренеры
Дания Каспер Юльманн
Испания Роберто Мартинес
История личных встреч

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Копенгаген - Истанбул 5.08.2020 прямая трансляция
    Копенгаген - Истанбул 5.08.2020 прямая трансляция
    Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358 5 августа 2020, cреда. 19:55 МСК. Лига Европы 1/8 финала Ответный матч Главный судья: Даниэле...
  • Дания - Исландия 15.11.2020 прямая трансляция
    Дания - Исландия 15.11.2020 прямая трансляция
    Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358 15 Ноября 2020, Воскресенье. 22:45 МСК. Лига наций УЕФА, 5-й тур Главный судья: Халил...
  • Арсенал - Бенфика 25.02.2021 прямая трансляция
    Арсенал - Бенфика 25.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500 25 Февраля 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Ответный матч Главный...
  • Венгрия - Исландия 12.11.2020 прямая трансляция
    Венгрия - Исландия 12.11.2020 прямая трансляция
    Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889 12 Ноября 2020, Четверг. 22:45 МСК. ЧЕ-2020 квалификация, 1/2 финала Главный судья:...
  • Смотреть онлайн Лига Чемпионов 2010/2011. 3 отборочный раунд. 1-й матч. БАТЭ (Беларусь) - Копенгаген (Дания)
    Смотреть онлайн Лига Чемпионов 2010/2011. 3 отборочный раунд. 1-й матч. БАТЭ (Беларусь) - Копенгаген (Дания)
    Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: БАТЭ (Беларусь) - Копенгаген (Дания) Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев:...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close