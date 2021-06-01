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Нидерланды - Австрия 17 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
17 Июня 2021, Четверг. 22:00 МСК. ЧЕ-2020, Финальный раунд 2-тур
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль)
НидерландыАвстрия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Нидерланды - Австрия, который запланирован на 17 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Нидерланды. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Нидерланды
Австрия
1НидерландыврМартен Стекеленбург
17НидерландызщДейли Блинд
3НидерландызщМаттейс де Лигт
6НидерландызщСтефан де Врей
12НидерландызщПатрик ван Анхольт
22НидерландызщДензел Дюмфрис
21НидерландыпзФренки де Йонг
15НидерландыпзМартен де Рон
8НидерландыпзЖоржиньо Вейналдум
10НидерландынпМемфис Депай
19НидерландынпВаутер Вегорст
13АвстрияврДаниэль Бахман
3АвстриязщАлександар Драгович
2АвстриязщАндреас Ульмер
21АвстриязщШтефан Лайнер
4АвстриязщМартин Хинтереггер
8АвстриязщДавид Алаба
24АвстрияпзКонрад Лаймер
9АвстрияпзМарсель Забитцер
23АвстрияпзКсавер Шлагер
19АвстрияпзКристоф Баумгартнер
11АвстриянпМихаэль Грегорич
Запасные
23НидерландыврМарко Бизот
13НидерландыврТим Крул
4НидерландызщНатан Аке
25НидерландызщЮрриен Тимбер
2НидерландызщЙоэл Велтман
5НидерландызщОуэн Вейндал
16НидерландыпзРайан Гравенберх
14НидерландыпзДави Классен
9НидерландынпЛюк де Йонг
7НидерландынпСтивен Бергёйс
18НидерландынпДониэлл Мален
11НидерландынпКвинси Промес
12АвстрияврПавао Перван
1АвстрияврАлександр Шлагер
26АвстриязщМарко Фридль
15АвстриязщФилипп Линхарт
16АвстриязщКристофер Триммель
10АвстрияпзФлориан Гриллич
6АвстрияпзШтефан Ильзанкер
22АвстрияпзВалентино Лацаро
17АвстрияпзЛуис Шауб
18АвстрияпзАлессандро Шёпф
25АвстриянпСаша Калайджич
20АвстриянпКарим Онисиво
Главные тренеры
НидерландыФранк де Бур
ГерманияФранко Фода
История личных встреч
Текстовая трансляция
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44'
Хозяева совершили перехват и убежали в контратаку! Вейналдум сделал передачу к штрафной, Депай затянул и пробил в защитника.
42'
Ван Анхольт прорвался по флангу и сделал скидку в центр штрафной, Вейналдум пробил низом, но попал в защитника.
40'
Момент! Заброс в штрафную австрийцев, Вегхорст сделал скидку на Депая, который с пяти метров запустил мяч над перекладиной!
38'
Драгович прихватил Депая, помешав хозяевам развить быструю атаку.
36'
Перешла борьба в центр поля. Австрийцы активно прессингуют соперника, не позволяя хозяевам подолгу разыгрывать мяч.
34'
Хинтереггер сместился на левый край и плотно приложился с 27 метров! Мяч просвистел над перекладиной.
32'
Лаймер убежал в контратаку по флангу и сделал заброс в штрафную — партнёры не успели к мячу.
30'
По владению мячом преимущество у Нидерландов — 53% на 47%. И по ударам впереди хозяева — 3:1.
28'
Баумгартнер убежал по левому флангу, вошёл в штрафную и пробил! Мяч после рикошета прилетел к Стекеленбургу.
26'
Не получается у австрийцев выход из обороны в атаку — многовато потерь.
24'
Депай откликнулся на заброс из глубины и пробил со входа в штрафную! Мяч попал в сетку с внешней стороны.
22'
Де Йонг разогнал атаку и сделал передачу к штрафной, но Вегхорсту помешали развернуться.
20'
Хозяева продолжают комбинировать на чужой половине поля. Хорошо ходит мяч у команды Франка де Бура.
18'
Атака австрийцев левым флангом. Ульмер мягко навесил в центр штрафной, но там никого не оказалось.
16'
Ван Анхольт подключился к атаке по флангу и вырезал подачу в штрафную — Бахман в высоком прыжке забрал мяч!
14'
 
Мартен де Рон
Де Рон в подкате снёс Грегорича и получил карточку.
13'
Де Йонг дошёл до штрафной и сделал скидку в центр, Депай пробил в касание и попал в защитника.
11'
1:0
Мемфис Депай
ГОЛ! Депай с пенальти здорово пробил в нижний угол ворот — Бахман угадал, но до мяча не дотянулся!
10'
Арбитр посмотрел повтор и назначил пенальти! Алаба фолил против Дюмфриса.
9'
Дензел Дюмфрис
ВАР в деле! Проверяют момент с падением в штрафной австрийцев. Алаба наступил на ногу Дюмфрису.
7'
Де Врей набрал скорость по правому флангу, пошёл обыгрывать в штрафной, но далековато отпустил от себя мяч.
5'
Вейналдум сместился на фланг и сделал заброс в штрафную, Лайнер выиграл борьбу и выбил мяч.
3'
Спокойное начало. Нидерланды неспешно перекатывают мяч в центре поля.
1'
Матч начался! Австрийцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2020: Нидерланды — Австрия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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