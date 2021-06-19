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Чили - Боливия 19 июня прямая трансляция

Стадион: Арена Пантанал (Куяба, Бразилия), вместимость: 42968
19 Июня 2021, Суббота. 00:00 МСК. Кубок Америки, 2-тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
ЧилиБоливия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Чили - Боливия, который запланирован на 19 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Бразилия. Турнир: Кубок Америки по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Чили
Боливия
Главные тренеры
Уругвай Мартин Ласарте
Венесуэла Сесар Алехандро Фариас Акоста
История личных встреч

Отзывы и комментарии к матчу

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