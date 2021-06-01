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Венгрия - Франция 19 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
19 Июня 2021, Суббота. 16:00 МСК. ЧЕ-2020, Финальный раунд 2-тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
ВенгрияФранция
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Венгрия - Франция, который запланирован на 19 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Венгрия. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Венгрия
Франция
Главные тренеры
ИталияМарко Росси
ФранцияДидье Дешам
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2020: Венгрия — Франция. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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