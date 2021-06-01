Свернуть список

Португалия - Германия 19 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
19 Июня 2021, Суббота. 19:00 МСК. ЧЕ-2020, Финальный раунд 2-тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
ПортугалияГермания
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Португалия - Германия, который запланирован на 19 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Португалия
Германия
Главные тренеры
Португалия Фернанду Сантуш
Германия Йоахим Лёв
История личных встреч
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2020: Португалия — Германия. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Бавария - Кёльн 27.02.2021 прямая трансляция
    Бавария - Кёльн 27.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000 27 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 23-й тур Главный судья: Мартин Петерзен...
  • Бавария - Унион 10 апреля прямая трансляция
    Бавария - Унион 10 апреля прямая трансляция
    Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000 10 Апреля 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 28-й тур Главный судья: Тобиас Штилер...
  • Дюрен - Бавария 15.10.2020 прямая трансляция
    Дюрен - Бавария 15.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000 15 октября 2020, Четверг. 21:45 МСК. Кубок Германии, 1-й раунд...
  • Бавария - Аугсбург 22 мая прямая трансляция
    Бавария - Аугсбург 22 мая прямая трансляция
    Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000 22 Мая 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига , 34-й тур Главный судья: Маркус Шмидт...
  • Бавария - Майнц 03.01.2021 прямая трансляция
    Бавария - Майнц 03.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000 3 января 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Бундеслига, 14-й тур Главный судья: Маркус Шмидт...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close