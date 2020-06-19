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Испания - Польша 19 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
19 Июня 2021, Суббота. 22:00 МСК. ЧЕ-2020, Финальный раунд 2-тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
ИспанияПольша
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Испания - Польша, который запланирован на 19 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Испания
Польша
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Португалия Паулу Соуза
История личных встреч
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2020: Испания — Польша. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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