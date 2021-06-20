Свернуть список

Италия - Уэльс 20 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
20 Июня 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. ЧЕ-2020, Финальный раунд 3-тур
Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
ИталияУэльс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Италия - Уэльс, который запланирован на 20 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Италия
Уэльс
Главные тренеры
Италия Роберто Манчини
Уэльс Роберт Пейдж
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2020: Италия — Уэльс. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Испания - Польша 19 июня прямая трансляция ЕВРО 2020
    Испания - Польша 19 июня прямая трансляция ЕВРО 2020
    Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619 19 Июня 2021, Суббота. 22:00 МСК. ЧЕ-2020, Финальный раунд 2-тур...
  • Лацио - Торино 02.03.2021 прямая трансляция
    Лацио - Торино 02.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698 2 Марта 2021, Вторник. 20:30 МСК. Серия А, 25-й тур Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)...
  • Уэльс - Чехия 30 марта прямая трансляция
    Уэльс - Чехия 30 марта прямая трансляция
    Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280 30 Марта 2021, Вторник. 21:45 МСК. ЧМ-2022 , 3-й тур Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад,...
  • Лацио - Кальяри смотреть онлайн 07.02.2021
    Лацио - Кальяри смотреть онлайн 07.02.2021
    Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698 7 Февраля 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 21 -й тур Главный судья: Массимилиано Иррати...
  • Лацио - Сассуоло 24.01.2021 прямая трансляция
    Лацио - Сассуоло 24.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698 24 января 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 19 -й тур Главный судья: Антонио Джуа (Италия)...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close