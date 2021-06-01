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Швейцария - Турция 20 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870
20 Июня 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. ЧЕ-2020, Финальный раунд 3-тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
ШвейцарияТурция
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Швейцария - Турция, который запланирован на 20 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Азербайджан. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Швейцария
Турция
Главные тренеры
Швейцария Владимир Петкович
Турция Шенол Гюнеш
История личных встреч
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2020: Швейцария — Турция. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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