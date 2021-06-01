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Украина - Австрия 21 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Националь (Бухарест, Румыния), вместимость: 55600
21 Июня 2021, Понедельник. 19:00 МСК. ЧЕ-2020, Финальный раунд 3-тур
Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
УкраинаАвстрия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Украина - Австрия, который запланирован на 21 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Румыния. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Украина
Австрия
1УкраинаврГеоргий Бущан
16УкраиназщВиталий Миколенко
22УкраиназщНиколай Матвиенко
13УкраиназщИлья Забарный
21УкраиназщАлександр Караваев
17УкраинапзАлександр Зинченко
5УкраинапзСергей Сидорчук
10УкраинапзНиколай Шапаренко
8УкраинапзРуслан Малиновский
9УкраинанпРоман Яремчук
7УкраинанпАндрей Ярмоленко
13АвстрияврДаниэль Бахман
3АвстриязщАлександар Драгович
21АвстриязщШтефан Лайнер
4АвстриязщМартин Хинтереггер
8АвстриязщДавид Алаба
10АвстрияпзФлориан Гриллич
23АвстрияпзКсавер Шлагер
19АвстрияпзКристоф Баумгартнер
33'
9АвстрияпзМарсель Забитцер
24АвстрияпзКонрад Лаймер
7АвстриянпМарко Арнаутович
18АвстрияпзАлессандро Шёпф
33'
Запасные
12УкраинаврАндрей Пятов
23УкраинаврАнатолий Трубин
24УкраиназщАлександр Тымчик
4УкраиназщСергей Кривцов
2УкраиназщЭдуард Соболь
14УкраинапзЕвгений Макаренко
11Украинапз Марлос
6УкраинапзТарас Степаненко
3УкраинапзГеоргий Судаков
15УкраинапзВиктор Цыганков
19УкраинанпАртём Беседин
26УкраинанпАртём Довбик
12АвстрияврПавао Перван
1АвстрияврАлександр Шлагер
15АвстриязщФилипп Линхарт
5АвстриязщСтефан Пош
16АвстриязщКристофер Триммель
2АвстриязщАндреас Ульмер
6АвстрияпзШтефан Ильзанкер
17АвстрияпзЛуис Шауб
11АвстриянпМихаэль Грегорич
25АвстриянпСаша Калайджич
20АвстриянпКарим Онисиво
Главные тренеры
УкраинаАндрей Николаевич Шевченко
ГерманияФранко Фода
История личных встреч
Текстовая трансляция
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33'
 
Алессандро Шёпф
Баумгартнер не может продолжить матч. После столкновения, которое случилось ещё до гола, он не смог полностью восстановиться. Шёпф вышел.
31'
Мяч перелетел Яремчука после навеса Миколенко в штрафную. Могло быть опасно.
29'
Момент какой! Шапаренко с острого угла пробил под дальнюю штангу, голкипер отбил, а Ярмоленко не хватило сантиметров, чтобы протолкнуть мяч в сетку.
28'
Караваев с фланга опасно навесил, но защита перехватила мяч.
25'
Шестой угловой от Австрии. Опасности он не принёс, но количество корнеров удивляет.
23'
Арнаутович сбил на фланге Ярмоленко.
21'
0:1
Кристоф Баумгартнер
Гол! Баумгартнер после навеса с углового отличился. Головой он пробил почти по центру ворот. Бущан не выручил.
20'
Кажется, всё в порядке с обоими. Продолжаем смотреть футбол.
19'
Угловой подали украинцы. После него Забарный и Баумгартнер головами столкнулись. Медики нужны.
17'
Алаба навесил с фланга, все пролетели мимо мяча — и свои, и чужие. Удар от ворот для Украины.
16'
Арнаутович пробил из-за пределов штрафной. Защитник заблокировал. Угловой.
14'
Классная диагональ прошла на Караваева. Прорвался он по флангу и пытался войти в штрафную, но около лицевой линии его в рамках правил остановил защитник.
11'
Ещё один угловой австрийцы подали. Третий он для них сегодня. У Украины пока нет.
9'
Второй мяч оказался на поле. Арбитр прервал игру.
7'
Забитцер от линии штрафной пробил намного выше ворот.
6'
Фол в пользу Украины зафиксировал арбитр. Джюнейт Чакыр — главный судья сегодня.
4'
Ярмоленко пронёсся по флангу и на Яремчука прострелил вдоль ворот. Голкипер перехватил.
3'
Угловой подали футболисты Австрии. Сидорчук выбил мяч за лицевую линию. Ещё один корнер.
1'
Австрийцы в центре поля разыграли мяч.
1'
Поехали! Матч начался!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2020: Украина — Австрия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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