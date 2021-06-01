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Македония - Нидерланды 21 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
21 Июня 2021, Понедельник. 19:00 МСК. ЧЕ-2020, Финальный раунд 3-тур
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
МакедонияНидерланды
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Македония - Нидерланды, который запланирован на 21 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Нидерланды. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Северная Македония
Нидерланды
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
6Северная МакедониязщВисар Муслиу
14Северная МакедониязщДарко Велковски
13Северная МакедониязщСтефан Ристовски
8Северная МакедонияпзЭзган Алиоски
17Северная МакедонияпзЭнис Барди
5Северная МакедонияпзАриян Адеми
21Северная МакедонияпзЭлиф Элмас
9Северная МакедониянпАлександар Трайковски
7Северная МакедониянпИван Тричковски
10Северная МакедониянпГоран Пандев
1НидерландыврМартен Стекеленбург
6НидерландызщСтефан де Врей
12НидерландызщПатрик ван Анхольт
22НидерландызщДензел Дюмфрис
3НидерландызщМаттейс де Лигт
17НидерландызщДейли Блинд
16НидерландыпзРайан Гравенберх
21НидерландыпзФренки де Йонг
8НидерландыпзЖоржиньо Вейналдум
18НидерландынпДониэлл Мален
10НидерландынпМемфис Депай
Запасные
12Северная МакедонияврРисто Янков
22Северная МакедонияврДамьян Шишковски
3Северная МакедониязщДжоко Зайков
4Северная МакедониязщКире Ристевски
24Северная МакедонияпзДаниэл Аврамоски
25Северная МакедонияпзДарко Чурлинов
11Северная МакедонияпзФерхан Хасани
15Северная МакедонияпзТихомир Костадинов
16Северная МакедонияпзБобан Николов
20Северная МакедонияпзСтефан Спировски
18Северная МакедониянпВлатко Стояновски
19Северная МакедониянпКрсте Велкоски
23НидерландыврМарко Бизот
13НидерландыврТим Крул
4НидерландызщНатан Аке
25НидерландызщЮрриен Тимбер
2НидерландызщЙоэл Велтман
14НидерландыпзДави Классен
24НидерландыпзТён Копмейнерс
7НидерландынпСтивен Бергёйс
26НидерландынпКоди Гакпо
11НидерландынпКвинси Промес
19НидерландынпВаутер Вегорст
9НидерландынпЛюк де Йонг
Главные тренеры
Северная МакедонияИгор Ангелоски
НидерландыФранк де Бур
История личных встреч
Текстовая трансляция
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32'
Нидерланды высоко прессингуют, не позволяя македонцам подолгу разыгрывать мяч.
30'
Опасно! Нидерланды провели быструю контратаку, Мален вырезал передачу в штрафную, Дюмфрис набежал и пробил в упор — Димитриевски ногой парировал!
28'
Трайковски освободился от опеки и пробил с дальней дистанции! Мяч улетел выше перекладины.
26'
Затянулась пауза, была проверка ВАР. Арбитр посчитал, что Блинд по правилам выбил мяч у Пандева.
24'
0:1
Мемфис Депай
ГОЛ! Блинд выбил мяч у Пандева, начав атаку своей команды! Мален убежал по правому флангу и выкатил мяч в центр штрафной на Депая, который в касание пробил в нижний угол!
22'
Опасно! Македонцы здорово разыграли мяч, Пандев сделал скидку на Трайковски, который пробил в касание и попал в штангу!
20'
Ристовски дошёл до штрафной, плотно пробил и попал в защитника. Отбились Нидерланды.
18'
 
Стефан Ристовски
Ристовски что-то на эмоциях высказал арбитру и получил карточку.
16'
Адеми получил повреждение в борьбе в центре поля. Нужна помощь игроку Северной Македонии.
14'
Длинный заброс к штрафной македонцев! Голкипер вовремя выскочил, опередив де Йонга.
12'
Депай в контратаке забежал по левому флангу и прострелил низом, но мяч после рикошета ушёл в сторону.
10'
Македонцы подловили соперника на ошибки! Тричковски получил пас на ход, выскочил один на один и аккуратно пробил в нижний угол. Но гол не засчитан из-за офсайда.
8'
Депай сделал передачу вразрез, Мален ворвался в штрафную, но арбитр зафиксировал офсайд.
6'
Де Йонг ускорился по центру и сделал передачу к штрафной, но Депаю помешали развернуться в окружении двух соперников.
4'
Нидерланды много владеют мячом на стартовых минутах. Но темп пока невысокий.
2'
Перехват возле чужой штрафной, Гравенберх продвинулся вперёд и пробил на исполнение — мяч пролетел рядом с девяткой.
1'
Поехали, матч начался!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2020: Северная Македония — Нидерланды. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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