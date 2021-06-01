Македония - Нидерланды 21 июня прямая трансляция ЕВРО 2020
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Македония - Нидерланды, который запланирован на 21 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Нидерланды. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|6
|зщ
|Висар Муслиу
|14
|зщ
|Дарко Велковски
|13
|зщ
|Стефан Ристовски
|8
|пз
|Эзган Алиоски
|17
|пз
|Энис Барди
|5
|пз
|Ариян Адеми
|21
|пз
|Элиф Элмас
|9
|нп
|Александар Трайковски
|7
|нп
|Иван Тричковски
|10
|нп
|Горан Пандев
|1
|вр
|Мартен Стекеленбург
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|12
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|22
|зщ
|Дензел Дюмфрис
|3
|зщ
|Маттейс де Лигт
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|16
|пз
|Райан Гравенберх
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Жоржиньо Вейналдум
|18
|нп
|Дониэлл Мален
|10
|нп
|Мемфис Депай
|12
|вр
|Ристо Янков
|22
|вр
|Дамьян Шишковски
|3
|зщ
|Джоко Зайков
|4
|зщ
|Кире Ристевски
|24
|пз
|Даниэл Аврамоски
|25
|пз
|Дарко Чурлинов
|11
|пз
|Ферхан Хасани
|15
|пз
|Тихомир Костадинов
|16
|пз
|Бобан Николов
|20
|пз
|Стефан Спировски
|18
|нп
|Влатко Стояновски
|19
|нп
|Крсте Велкоски
|23
|вр
|Марко Бизот
|13
|вр
|Тим Крул
|4
|зщ
|Натан Аке
|25
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Йоэл Велтман
|14
|пз
|Дави Классен
|24
|пз
|Тён Копмейнерс
|7
|нп
|Стивен Бергёйс
|26
|нп
|Коди Гакпо
|11
|нп
|Квинси Промес
|19
|нп
|Ваутер Вегорст
|9
|нп
|Люк де Йонг
|Игор Ангелоски
|Франк де Бур
Отзывы и комментарии к матчу
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