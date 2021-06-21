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Россия - Дания 21 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
21 Июня 2021, Понедельник. 22:00 МСК. ЧЕ-2020, Финальный раунд 3-тур
Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
РоссияДания
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Россия - Дания, который запланирован на 21 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Дания. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Россия
Дания
Главные тренеры
РоссияСтанислав Саламович Черчесов
ДанияКаспер Юльманн
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2020: Россия — Дания. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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