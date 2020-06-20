Гран-при Франции прямая трансляция 20 июня 2021 Гонка смотреть онлайн

Текстовая трансляция

17:35 Что ж, весьма бодрая гонка, особенно по меркам «Поль Рикара»! Спасибо за внимание, теперь будем ждать две подряд гонки в Австрии! Спасибо за внимание, онлайн для вас провёл Евгений Кустов!

17:34 Между Пересом Боттасом ничего далее не будут расследовать, всё нормально.

17:33 Никита Мазепин Мазепин — 20-й, под финиш износился его «медиум», и Никита проиграл Шумахеру 14 секунд.

17:32 Сайнс — 11-й, Леклер — 16-й. Провал для «Феррари».

17:32 Норрис — пятый, за ним без изменений финишируют Риккардо, Гасли и Алонсо. Замыкают топ-10 Феттель и Стролл.

17:31 Макс Ферстаппен Бонусный балл за лучший круг также у Ферстаппена.

17:30 Макс Ферстаппен И победа Макса! Отличная тактика от «Ред Булл», всё сработало! Хэмилтон второй, Перес третий уверенно впереди Боттаса.

17:29 И Максу удалось выехать из зоны DRS к последнему кругу!

17:29 Стюарды расследуют некий инцидент между Пересом и Боттасом в 11-м повороте — непонятно, что именно.

17:28 Макс Ферстаппен Макс обходит Хэмилтона на предпоследнем круге! Не удержался Льюис впереди!

17:27 Два круга и шесть десятых!

17:27 Джордж Расселл Расселл между тем выбирается на 12-е место, опередив Цуноду. Отличная гонка для «Уильямса».

17:26 Секунда между лидерами!

17:26 Шины Льюиса словно начали уходить… 1,6 между двумя лидерами — и три круга до финиша!

17:25 50-й круг у нас. 2,2 между Хэмилтоном и Ферстаппеном… И также интересна борьба за 6-8 места, где Риккардо, Гасли и Алонсо.

17:25 Серхио Перес Перес! Сумел опередить Боттаса по внешнему радиусу! Внутренний Валттери сумел закрыть, в отличие от борьбы с Максом, но Чеко хватило и внешнего. Есть третье место!

17:24 Сайнс выбывает из очковой зоны — Стролл его опередил.

17:22 Ферстаппен словно нашёл внутренние резервы — разрыв упал до 3,4. Перес совсем близко к Боттасу…

17:20 Перес догнал Боттаса… Будет ли атака? А вот Ферстаппен не в силах догнать Хэмилтона! Там всё ещё пять секунд!

17:19 Никита Мазепин У Мазепина не получается догнать Шумахера: 4,3 между ними.

17:19 Валттери Боттас Боттас по радио жалуется, что «Мерседес» не перевёл его на тактику с двумя пит-стопами, хотя Валттери просил.

17:18 46/53. Хэмилтон — 4,6 — Ферстаппен — 3,1 — Боттас — 1,6 — Перес — 51,5 — Норрис — 6,2 — Риккардо — 2,8 — Гасли — 2,0 — Алонсо — 8,0 — Феттель — 2,5 — Сайнс.

17:17 4,8 между Хэмилтоном и Ферстаппеном… А Боттасу надо будет снова смотреть в зеркала: Перес уступает три секунды.

17:16 Макс Ферстаппен Боттас не в силах помочь «Мерседесу»! Неоптимально зашёл в поворот на «Мистрале», вынесло его машину с оптимальной траектории, и на следующем разгоне Ферстаппен вышел вперёд!

17:14 Стролл обошёл Цуноду и стал 11-м. Феттелю осталось 1,8 до Сайнса в борьбе за девятое место.

17:13 42-й круг из 53. Максу осталось 1,2 до Боттаса! Валттери отстал от Льюиса на 4,3.

17:11 Совершившие поздние пит-стопы пилоты «Астон Мартин» готовы сказать своё слово. Феттель идёт 10-м и догоняет Сайнса, Стролл — 12-й и на хвосте у Цуноды.

17:09 Хэмилтон — 2,6 — Боттас — 4,5 — Ферстаппен — 4,1 — Перес. Погоня!

17:09 Мазепин в 3,7 от Мика. 14 кругов до финиша.

17:09 Шарль Леклер Леклер совершил второй пит-стоп и идёт 16-м. Есть ли шансы на очки? Зависит от шин и стратегии коллег, но сомнительно.

17:07 Пилоты " Мерседеса" сумели прибавить, но все равно проиграли Ферстаппену ещё секунду. До Валттери голландцу осталось 6,9. И Перес тоже едет быстрее двух лидеров, но на полсекунды.

17:05 Фернандо Алонсо И Алонсо тоже прошёл Сайнса. Кошмар для «Феррари». Теперь Карлос и Шарль 10-й и 11-й. Неужели просто их машина не работает на «харде»?

17:05 37/53. Хэмилтон — 1,5 — Боттас — 8,6 — Ферстаппен — 3,2. Сомнительно всё выглядит для «Мерседеса», но посмотрим. Макс привёз полторы секунды Боттасу и 2,5 Льюису на последнем круге.

17:03 Пьер Гасли Гасли справляется с Сайнсом за восьмое место! Темп «Альфа Таури» был слишком высок для страдающей «Феррари». И теперь Карлоса уже прессингует Алонсо.

17:02 Гасли совсем рядом с Сайнсом, но атаки пока нет. Леклер, как ни странно, едет дальше, пусть и 11-м. Но темп всё ещё не очень.

17:01 Макс Ферстаппен Ферстаппен ставит быстрейший круг, он уже догнал Переса — и Чеко легко пропустил напарника.17:0034/53. Хэмилтон — 3,0 — Боттас — 11,4 — Перес — 2,0 — Ферстаппен. Макс догоняет Чеко, а тот глобально приближается к Боттасу, хотя на последнем круге был медленнее. Шины Серхио на 7 секунд быстрее.

16:58 Ландо Норрис Норрис продолжает прорыв: он обошёл Риккардо и стал седьмым. Более свежие шины Ландо отлично работают.

16:58 Посмотрим, как теперь себя поведёт командный мостик «Мерседеса»…

16:57 Мазепин впервые посетил боксы. Теперь едет последним, Мик впереди в 9,0.

16:57 Макс Ферстаппен Ферстаппен едет на второй пит-стоп и переходит на «медиум»! Вот так! Не стали ждать, пока Хэмилтон попробует «подрезать» Макса.

16:56 Норрис прошёл Сайнса! Два «Макларена» на 7-м и 8-м местах, оба впереди «Феррари». А Леклер ещё и Алонсо пропустил. Что-то с машиной, видимо.

16:55 Шумахер стал круговым, из-за чего теряет время относительно Мазепина — между ними снова 17 секунд.

16:55 Пилоты «Мерседеса» отстали от Макса, а Перес не позволяет пилотам немецкой команды спокойно провести второй пит-стоп…

16:54 30/53. Ферстаппен — 1,7 — Хэмилтон — 3,1 — Боттас — 13,5 — Перес — 26,5 — Феттель — 7,1 — Стролл — 3,9 — Риккардо — 2,5 — Сайнс — 0,5 — Норрис — 1,4 — Гасли.

16:53 Шарль Леклер Леклер пропускает и Норриса. А затем и Гасли. Мда, гонка Шарля уже почти потеряна.

16:52 Ландо Норрис Норрис со второй попытки прошёл Пьера и стал 9-м.

16:52 Гасли с трудом отбился от Норриса, пока сохранил 10-е место.И что-то с Леклером! Он потерял темп, пропустил Риккардо и Сайнса!

16:49 Норрис уже 11-й: Ландо стремительно прошёл два болида «Альфа Ромео» и Окона. Теперь в топ-10 лишь два пилота без пит-стопов — Феттель и Стролл на пятом и шестом местах, Леклеру до Лэнса пять с половиной секунд.

16:48 Мик Шумахер Шумахер постепенно приближается к Мазепину: было 17 секунд, осталось 14. Но у Мика шины свежее, а Никиту ещё ждёт комплект «медиума».

16:48 27/53. Ферстаппен — 0,8 — Хэмилтон — 1,6 — Боттас — 16,1 — Перес — 14,0 — Феттель — 9,9 — Стролл — 4,9 — Леклер — 1,2 — Риккардо — 0,7 — Окон — 0,3 — Сайнс — 0,3 — Гасли. Джовинацци уже выпал из топ-10.

16:47 Леклер прошёл Окона и стал седьмым. Между тем Хэмилтон совсем рядом с Максом…

16:44 Серхио Перес Перес последним из лидеров провёл пит-стоп. Также заезжает Норрис. Ландо выехал 14-м, но шины будут на 7-10 кругов свежее, чем у конкурентов.

16:42 Трио Ферстаппен-Хэмилтон-Боттас держится очень плотно и догоняет Переса — до него 4 секунды.

16:42 Николас Латифи И вот сейчас Латифи всё же обходит Мазепина на «Мистрале». Мик позади в 17 секундах.

16:41 Латифи после своего пит-стопа на хвосте у Мазепина. Никита, в отличие от Шумахера, не проводил пит-стоп и едет на старом «харде».

16:41 Шарль Леклер Леклер обошёл Райкконена и вернулся в топ-10. Теперь финн пропускает и Риккардо.

16:39 21/53. Перес — 9,0 — Ферстаппен — 0,7 — Хэмилтон — 0,8 — Боттас — 16,1 — Норрис — 1,4 — Феттель — 8,5 — Стролл — 1,4 — Окон — 1,7 — Джовинацци — 1,4 — Райкконен — 1,3 — Леклер. Пилоты от Норриса до Кими в боксах не были.

16:38 Перес между тем не торопится в боксы. Очевидно, что Серхио попробует то ли сэкономить пит-стоп, то ли получить под финиш более свежие шины.

16:36 И Льюис теряет место относительно Ферстаппена! Мда, прогадал «Мерседес», когда решил первым позвать Боттаса, а не британца…16:35 Льюис Хэмилтон Пит-стоп Хэмилтона…

16:33 Макс Ферстаппен Ферстаппен ныряет в боксы, чтобы попробовать не пропустить Боттаса… И ему удаётся! Голландец на 1,2 впереди «Мерседеса»!

16:33 Сайнс остался впереди Гасли, но они оба пропустили Риккардо! И всё это трио позади Леклера!

16:32 Боттас, Сайнс и Гасли в боксах!

16:31 На пит-стопах также Цунода и Риккардо. «Макларен» попробует «подрезать» Гасли, но пока Дэн оказывается позади Леклера.

16:29 15/53. Хэмилтон — 2,7 — Ферстаппен — 2,7 — Боттас — 4,4 — Перес — 18,3 — Сайнс. Не слишком захватывающе.

16:28 Шарль Леклер Леклер моментально прошёл Мазепина, дальше семь секунд до Латифи.

16:27 Шарль Леклер Леклер первым нырнул в боксы. Перешёл на «хард» — до финиша или нет? Выехал 19-м впереди только Шумахера.

16:26 Даниэль Риккардо Риккардо обходит Леклера и становится седьмым! «Макларен» в гонке быстрее «Феррари»?

16:26 Фернандо Алонсо Алонсо теряет ещё одно место: он пропустил Феттеля.

16:25 Расселл опережает Латифи и становится 17-м. Николас на 6,4 опережает Мазепина.

16:23 13/51. Хэмилтон — 2,0 — Ферстаппен — 2,5 — Боттас — 3,6 — Перес — 12,0 — Сайнс — 1,6 — Гасли — 0,8 — Леклер — 1,5 — Риккардо — 0,7 — Норрис — 1,2 — Алонсо — 0,7 — Феттель.

16:22 Мазепин не в силах приблизиться к пилотам «Уильямса»: уступает Расселлу 5,3. Мик в 4,5 позади, отрыв несколько стабилизировался.

16:21 Риккардо обходит Алонсо! Фернандо не стал занимать внутреннюю траекторию и позволил сопернику выйти вперёд. И тут же мимо «Альпин» ныряет и Норрис! Теперь Фернандо только 10-й.16:19В группе лидеров плотнее всего группы Сайнс-Гасли и Алонсо-Риккардо, но атак мы не видим. А вот Стролл опередил Райкконена и стал 14-м.

16:18 Льюис пожаловался на то, что шины начали греться. Тем не менее пару десятых от Макса отыграл. Но пока всё это скучно, все ждут пит-стопов.

16:15 Ферстаппен и Хэмилтон обмениваются сильными кругами, сейчас между ними 1,4. Боттас тоже рядом с Максом, а вот Перес выпал из этой группы, отстав от Валттери на 4,6.

16:14 Мик после срезки трассы отстаёт от Мазепина — между ними пять секунд. Сам Никита в 2,5 от Расселла.

16:13 Льюис Хэмилтон Хэмилтон по радио говорит, что вряд ли шины «медиум» выдержат так долго, как ожидали инженеры. Ну, может, опять просто жалуется.

16:13 Места с 11-го по 15-е занимают обладатели шин «хард». Посмотрим, поможет ли им такая резина… Пока вот Феттелю удалось скинуть с крыла Окона.

16:12 5/53. Хэмилтон — 1,5 — Ферстаппен — 1,0 — Боттас — 3,7 — Перес — 2,9 — Сайнс — 0,7 — Гасли — 1,0 — Леклер — 1,5 — Алонсо — 0,7 — Риккардо — 1,6 — Норрис.

16:11 Пьер Гасли Гасли: «Баланс — просто катастрофа». Это не мешает Пьеру ехать шестым между двумя «Феррари».

16:10 Никита Мазепин Шумахер атаковал Расселла, чуть потерял скорость, после чего самого Мика атаковал и прошёл Мазепин, причём немцу пришлось срезать трассу, просто не осталось для него места на трассе.

16:10 Показали повторы: Алонсо после старта был впереди Леклера, но Шарль обратно опередил «Альпин» в начале второго круга. И в этот момент Норрис срезал трассу после неудачной атаки Риккардо.

16:07 Джордж Расселл Плохое начало для Расселла: с 14-го места на 18-е.

16:06 Окон атакует Феттеля в борьбе за 11-е место — Себ пока сдерживается. Норрис между тем срезал первый поворот, но остался 10-м.

16:06 Цунода обошёл уже и Шумахера с Расселлом, став 17-м. Пилоты «Хааса» уже на двух последних позициях.

16:05 Стюарды решили дальше не расследовать вылет Ферстаппена — мол, достаточно он потерял времени, когда срезал трассу.

16:05 Хэмилтон, Ферстаппен, Боттас, Перес, Сайнс, Гасли, Леклер, Алонсо, Риккардо, Норрис — очень плохой старт для Ландо.

16:04 Шумахер срезает очередной поворот и откатывается на 18-е место. Мазепин — 20-й, его уже прошёл Цунода.

16:04 Старт! Ферстаппен теряет лидерство, допустив ошибку в первом повороте! Хэмилтон вырывается вперед!

16:03 Напоминаем: Ферстаппен-Хэмилтон, Боттас-Перес, Сайнс-Гасли…

16:02 И у нас уже почти всё готово к старту, пилоты возвращаются.

16:00 Стартует прогревочный круг.

15:58 Известны стартовые шины пилотов. На «харде» стартуют Окон, Феттель, Джовинацци, Райкконен, Мазепин и Стролл. Остальные на «софте». По-моему, впервые в сезоне у Шумахера и Мазепина разная тактика.

15:57 Что касается погоды, то, похоже, на дождь нам рассчитывать не приходится. Он прошёл перед гонкой Ф-3, а вот сейчас им не пахнет. Посмотрим, ждёт ли нас тактика с двумя пит-стопами или нет…

15:56 Очень интересно доставили трофеи на трассу: с привлечением вертолёта и спецназа!15:49 Карлос Сайнс-младший Напугал своих механиков Карлос Сайнс, когда заблокировал колёса на одном из установочных кругов. Как мы понимаем, испанец был не на тех шинах, на которых ему предстоит стартовать, но вот для гонки, возможно, комплект окажется непригоден.15:48 Юки Цунода Главные новости перед стартом. На болиде Мика Шумахера не пришлось менять коробку передач, он стартует 15-м. А вот Юки Цуноде заменили днище и коробку, так что японец стартует с пит-лейна.