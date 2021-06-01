Хорватия - Шотландия 22 июня прямая трансляция ЕВРО 2020
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Хорватия - Шотландия, который запланирован на 22 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Шотландия. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|1
|вр
|Доминик Ливакович
|25
|зщ
|Йошко Гвардиол
|21
|зщ
|Домагой Вида
|6
|зщ
|Деян Ловрен
|22
|зщ
|Йосип Юранович
|11
|пз
|Марсело Брозович
|8
|пз
|Матео Ковачич
|13
|пз
|Никола Влашич
|10
|пз
|Лука Модрич
|4
|пз
|Иван Перишич
|20
|нп
|Бруно Петкович
|1
|вр
|Дэвид Маршалл
|3
|зщ
|Эндрю Робертсон
|2
|зщ
|Стивен О'Доннелл
|6
|зщ
|Киран Тирни
|5
|зщ
|Грант Хэнли
|4
|пз
|Скотт Мактоминей
|8
|пз
|Каллум Макгрегор
|17
|пз
|Стюарт Армстронг
|7
|пз
|Джон Макгинн
|10
|нп
|Че Адамс
|9
|нп
|Линдон Дайкс
|12
|вр
|Ловре Калинич
|23
|вр
|Симон Слуга
|3
|зщ
|Борна Баришич
|5
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|2
|зщ
|Шиме Врсалько
|19
|пз
|Милан Бадель
|7
|пз
|Йосип Брекало
|26
|пз
|Лука Иванушец
|15
|пз
|Марио Пашалич
|14
|нп
|Анте Будимир
|9
|нп
|Андрей Крамарич
|17
|нп
|Анте Ребич
|12
|вр
|Крэйг Гордон
|21
|вр
|Джон Маклафлин
|16
|зщ
|Лиам Купер
|15
|зщ
|Деклан Галлахер
|26
|зщ
|Скотт Маккенна
|22
|зщ
|Натан Паттерсон
|11
|пз
|Райан Кристи
|14
|пз
|Джон Флек
|25
|пз
|Джеймс Форрест
|20
|пз
|Райан Фрейзер
|18
|пз
|Дэвид Тернбулл
|19
|нп
|Кевин Нисбет
|Златко Далич
|Стив Кларк
Отзывы и комментарии к матчу
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