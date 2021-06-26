Свернуть список

Уэльс - Дания 26 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
26 Июня 2021, Суббота. 19:00 МСК. ЧЕ-2020, 1/8 Финала
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
УэльсДания
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Уэльс - Дания, который запланирован на 26 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Нидерланды. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Уэльс
Дания
12УэльсврДэнни Уорд
4УэльсзщБен Дэвис
6УэльсзщДжо Родон
22УэльсзщКрис Мефам
14УэльсзщКоннор Робертс
7УэльспзДжо Аллен
16УэльспзДжозефф Моррелл
10УэльспзАарон Рэмси
20УэльснпДэниел Джеймс
11УэльснпГарет Бэйл
13УэльснпКиффер Мур
1ДанияврКаспер Шмейхель
6ДаниязщАндреас Кристенсен
5ДаниязщЙоаким Мехле
17ДаниязщЙенс Ларсен
3ДаниязщЯнник Вестергор
4ДаниязщСимон Кьер
8ДанияпзТомас Дилейни
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
14ДанияпзМиккель Дамсгор
9ДаниянпМартин Брейтуэйт
12ДаниянпКаспер Дольберг
Запасные
21УэльсврАдам Дэвис
1УэльсврУэйн Хеннесси
24УэльсзщБенджамин Кабанго
2УэльсзщКрис Гантер
5УэльсзщТом Локьер
3УэльсзщНеко Уильямс
19УэльспзДэвид Брукс
8УэльспзГарри Уилсон
23УэльспзДилан Левитт
26УэльспзМэттью Смит
18УэльспзДжонатан Уильямс
9УэльснпТайлер Робертс
16ДанияврЙонас Лёссль
22ДанияврФредерик Рённов
2ДаниязщЙоаким Андерсен
13ДаниязщМатиас Йёргенсен
26ДаниязщНиколай Бойлесен
25ДанияпзАндерс Кристиансен
24ДанияпзМатиас Йенсен
15ДанияпзКристиан Нёргор
21ДаниянпАндреас Корнелиус
19ДаниянпЙонас Винд
11ДаниянпАндреас Сков Ольсен
7ДаниянпРоберт Сков
Главные тренеры
УэльсРоберт Пейдж
ДанияКаспер Юльманн
История личных встреч
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Евро-2020: Уэльс — Дания. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Нидерланды - Мексика 07.10.2020 прямая трансляция
    Нидерланды - Мексика 07.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам Арена) (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052 7 октября 2020, Среда. 21:45 МСК. Товарищеский матч 2020...
  • Аякс - Мидтьюлланн 25.11.2020 прямая трансляция
    Аякс - Мидтьюлланн 25.11.2020 прямая трансляция
    Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам Арена) (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052 25 ноября 2020, Cреда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов, 4-й...
  • Аякс - Янг Бойз 11 марта прямая трансляция
    Аякс - Янг Бойз 11 марта прямая трансляция
    Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам Арена) (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052 11 Марта 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы , 1/8...
  • Аякс - Лилль 25.02.2021 прямая трансляция
    Аякс - Лилль 25.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам Арена) (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052 25 Февраля 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/16...
  • Нидерланды U21 - Германия U21 3 июня прямая трансляция
    Нидерланды U21 - Германия U21 3 июня прямая трансляция
    Стадион: МОЛ-Арена Шошто (Секешфехервар, Венгрия), вместимость: 14201 3 Июня 2021, Четверг. 22:00 МСК. Чемпионат Европы 2021 U21, 1/2 Финала...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close