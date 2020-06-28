Венесуэла - Перу 28 июня прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Венесуэла - Перу, который запланирован на 28 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Бразилия. Турнир: Кубок Америки по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|1
|вр
|Вилькер Фариньес
|14
|зщ
|Луис Дель Пино
|3
|зщ
|Микель Вильянуэва
|2
|зщ
|Науэль Феррареси
|20
|зщ
|Рональд Эрнандес
|16
|зщ
|Роберто Росалес
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
59'
|26
|пз
|Эдсон Кастильо
|5
|пз
|Хуниор Морено
|7
|пз
|Джефферсон Саварино
59'
|11
|нп
|Серхио Кордова
|18
|пз
|Ромуло Отеро
59'
|13
|пз
|Хосе Мартинес
59'
|1
|вр
|Педро Гальесе
|5
|зщ
|Мигель Араухо
|3
|зщ
|Альдо Корсо
|6
|зщ
|Мигель Трауко
|22
|зщ
|Александер Кальенс
27'
|19
|пз
|Йосимар Йотун
|13
|пз
|Ренато Тапиа
|10
|пз
|Кристиан Куэва
|8
|пз
|Серхио Пенья
|18
|пз
|Андре Каррильо
|9
|нп
|Джанлука Лападула
|2
|зщ
|Луис Абрам
27'
|12
|вр
|Хоэль Гратероль
|22
|вр
|Луис Ромеро
|27
|зщ
|Йохан Кумана
|4
|зщ
|Хосе Веласкес
|21
|зщ
|Алешандер Гонсалес
|28
|зщ
|Луис Мартинес
|24
|пз
|Бернальдо Мансано
|10
|пз
|Йеферсон Сотельдо
|19
|нп
|Хондер Кадис
|15
|нп
|Хан Карлос Уртадо
|21
|вр
|Хосе Карвальо
|12
|вр
|Карлос Каседа
|25
|зщ
|Ренсо Гарсес
|26
|зщ
|Карлос Лора
|4
|зщ
|Андресон Сантамария
|14
|пз
|Вильдер Картахена
|24
|пз
|Расиель Гарсия
|7
|пз
|Жеральд Тавара
|17
|нп
|Луис Иберико
|20
|нп
|Сантьяго Орменьо
|11
|нп
|Алекс Валера
|Жозе Пезейру
|Рикардо Гарека
Отзывы и комментарии к матчу
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