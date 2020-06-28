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Венесуэла - Перу 28 июня прямая трансляция

Стадион: Манэ Гарринча - Национальный (Бразилиа, Бразилия), вместимость: 69432
28 Июня 2021, Понедельник. 00:00 МСК. Кубок Америки, 5-тур
ВенесуэлаПеру
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Венесуэла - Перу, который запланирован на 28 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Бразилия. Турнир: Кубок Америки по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Венесуэла
Перу
1ВенесуэлаврВилькер Фариньес
14ВенесуэлазщЛуис Дель Пино
3ВенесуэлазщМикель Вильянуэва
2ВенесуэлазщНауэль Феррареси
20ВенесуэлазщРональд Эрнандес
16ВенесуэлазщРоберто Росалес
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
59'
26ВенесуэлапзЭдсон Кастильо
5ВенесуэлапзХуниор Морено
7ВенесуэлапзДжефферсон Саварино
59'
11ВенесуэланпСерхио Кордова
18ВенесуэлапзРомуло Отеро
59'
13ВенесуэлапзХосе Мартинес
59'
1ПеруврПедро Гальесе
5ПерузщМигель Араухо
3ПерузщАльдо Корсо
6ПерузщМигель Трауко
22ПерузщАлександер Кальенс
27'
19ПерупзЙосимар Йотун
13ПерупзРенато Тапиа
10ПерупзКристиан Куэва
8ПерупзСерхио Пенья
18ПерупзАндре Каррильо
9ПерунпДжанлука Лападула
2ПерузщЛуис Абрам
27'
Запасные
12ВенесуэлаврХоэль Гратероль
22ВенесуэлаврЛуис Ромеро
27ВенесуэлазщЙохан Кумана
4ВенесуэлазщХосе Веласкес
21ВенесуэлазщАлешандер Гонсалес
28ВенесуэлазщЛуис Мартинес
24ВенесуэлапзБернальдо Мансано
10ВенесуэлапзЙеферсон Сотельдо
19ВенесуэланпХондер Кадис
15ВенесуэланпХан Карлос Уртадо
21ПеруврХосе Карвальо
12ПеруврКарлос Каседа
25ПерузщРенсо Гарсес
26ПерузщКарлос Лора
4ПерузщАндресон Сантамария
14ПерупзВильдер Картахена
24ПерупзРасиель Гарсия
7ПерупзЖеральд Тавара
17ПерунпЛуис Иберико
20ПерунпСантьяго Орменьо
11ПерунпАлекс Валера
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Пезейру
АргентинаРикардо Гарека
История личных встреч
Текстовая трансляция
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48'
Каррильо прорвался по флангу и прострелил в штрафную, Вильянуэва заблокировал эту передачу. Угловой заработан.
48'
0:1
Андре Каррильо
ГОЛ! Куэва навесил к дальней штанге, мяч попал в соперника, потом отскочил в другого защитника и в итоге оказался прямо перед воротами, а там Каррильо с пары метров вколотил его под перекладину!
46'
Замен в перерыве не произошло.
46'
Возвращаются на поле футболисты.
45+2'
В компенсированное время ничего интересного не произошло. Провели по паре ярких атак команды, могли обменяться голами за эту 45-минутку, но закончился тайм нулевой ничьей. Ждём продолжения игры, а пока отдохнём немного.
45'
Одна минута добавлена к первому тайму.
44'
Кордова рано ускорился и оказался в офсайде.
42'
Куэва пробил под правую штангу с дальней дистанции — Фариньес на месте.
41'
Пенья нанёс резкий удар от линии штрафной после навеса Каррильо справа, однако попал в скопление защитников.
39'
Морено выполнил заброс на ход Кордове, которому не удалось оторваться от соперников.
37'
Кассерес прорвался по флангу к штрафной и прострелил вдоль ворот, но за мяч там никто не зацепился.
35'
Тапиа выполнил навес в штрафную на Лападулу, который слишком слабо пробил головой — Фариньес легко справился с этим ударом.
33'
Корсо открылся на фланге под дальнюю передачу, но оказался в офсайде.
31'
Навесил с заработанного Каррильо штрафного Йотун, Араухо первым успел к мячу и пробил в касание, но не попал в створ.
29'
Йотун вырезал передачу в штрафную на Каррильо, но мяч был перехвачен защитником.
27'
 
Луис Абрам
Вынужденная замена у Перу — Луис Абрам появился вместо Кальенса.
25'
Кальенс получил травму, оказывают ему медицинскую помощь.
23'
Лападула пробил с разворота в штрафной, выиграв борьбу у защитника — прямо в Фариньеса получилось.
21'
 
Рональд Эрнандес
Эрнандес заехал Корсо локтем по лицу и получил «горчичник».
19'
Кордова выскочил на ударную позицию в штрафной и пробил в касание чуть левее штанги после прострела!
17'
Кассерес выполнил навес в штрафную из глубины поля — Гальесе сыграл на выходе, опередив Кордову.
15'
Саварино резко пробил с дальней дистанции, мяч летел в правый нижний угол — Гальесе отбил его перед собой, Кордова успел на добивание, но в падении нанёс удар головой над перекладиной!
13'
Прошла разрезающая передача в штрафную на Йотуна, который пробил в касание выше ворот!
11'
Лападула нанёс удар из-за пределов штрафной, мяч свалился у него с ноги и полетел на трибуны.
9'
Куэва решил мощно пробить по воротам с достаточной дальней дистанции — рядом с левой штангой пролетел мяч!
7'
Теперь Пенья попал в положение «вне игры».
5'
Саварино не смог выиграть верховую борьбу с защитником в штрафной после навеса из глубины поля.
3'
Морено выполнил навес по флангу на ход Кассересу, который оказался в небольшом офсайде.
1'
Поехали! Игра началась.
0'
Команды вышли на поле.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка Америки-2021: Венесуэла — Перу. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 00:00 по московскому времени.

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