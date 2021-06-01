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Бразилия - Эквадор 28 июня прямая трансляция

Стадион: Олимпико Педро Лудовико (Гояния, Бразилия), вместимость: 13500
28 Июня 2021, Понедельник. 00:00 МСК. Кубок Америки, 5-тур
БразилияЭквадор
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бразилия - Эквадор, который запланирован на 28 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Бразилия. Турнир: Кубок Америки по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бразилия
Эквадор
1БразилияврАлисон Бекер
16БразилиязщРенан Лоди
49'
4Бразилиязщ Маркиньос
14БразилиязщЭдер Милитао
13Бразилиязщ Эмерсон
25БразилияпзДуглас Луис
15Бразилияпз Фабиньо
19Бразилияпз Эвертон
17БразилияпзЛукас Пакета
20БразилиянпРоберто Фирмино
21Бразилиянп Габриэл
2Бразилиязщ Данило
49'
1ЭквадорврХерман Галиндес
4ЭквадорзщРоберт Арболеда
17ЭквадорзщАнхело Пресиадо
27ЭквадорзщДиего Паласиос
7ЭквадорзщПервис Эступиньян
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
23ЭквадорпзМойсес Кайседо
17'
20ЭквадорпзСебастьян Мендес
21ЭквадорпзАлан Франко
18ЭквадорпзЭдуар Пресиадо
13ЭквадорнпЭннер Валенсия
15ЭквадорнпАнхель Мена
17'
Запасные
12Бразилиявр Вевертон
23Бразилиявр Эдерсон
6БразилиязщАлекс Сандро
3БразилиязщТьяго Силва
5Бразилияпз Каземиро
8Бразилияпз Фред
11Бразилияпз Эвертон Рибейро
9БразилиянпГабриэл Жезус
18Бразилиянп Винисиус Жуниор
10Бразилиянп Неймар
7Бразилиянп Ришарлисон
22ЭквадорврАлешандер Домингес
12ЭквадорврПедро Ортис
14ЭквадорзщХавьер Арреага
16ЭквадорзщМарио Пинейда
2ЭквадорзщФеликс Торрес
8ЭквадорпзФидель Мартинес
6ЭквадорпзКристиан Нобоа
19ЭквадорпзГонсало Плата
26ЭквадорнпХорди Кайседо
9ЭквадорнпЛеонардо Кампана
11ЭквадорнпМайкл Эстрада
Главные тренеры
БразилияАденор Леонардо Бакши Тите
АргентинаГуставо Альфаро
История личных встреч
Текстовая трансляция
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61'
Эквадор во втором тайме гораздо больше владеет мячом. Пошли угловые у бразильских ворот!
59'
Валенсия пытался опередить защитника после кросса к воротам, но до мяча всё же не добрался!
57'
Эмерсон пошёл на откровенный фол, но избежал предупреждения.
55'
Бразильцы, проспав старт второго тайма, стараются забрать инициативу.
53'
1:1
Анхель Мена
ГОЛ! Валенсия от линии штрафной головой сделал скидку к воротам, Мена подхватил мяч и ударом с лёта поразил цель!
52'
Валенсия ловко обработал мяч в бразильской штрафной и пробил с лёта — чуть мимо ближнего угла ворот!
51'
Анхело Пресиадо нанёс дальний удар — мяч через рикошет улетел за лицевую.
49'
 
Данило
Данило заменил Лоди, получившего повреждение.
48'
Эквадорцы завершили позиционную атаку подачей во вратарскую — прямо в руки Бекеру.
46'
Возобновилась встреча! Второй тайм!
45+3'
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме бразильцы не форсировали события на поле, но даже игра в таком ключе привела к взятию эквадорских ворот — Эдер Милитао отличился ближе к перерыву, 1:0. Ждём вторую половина матча!
45+1'
Три минуты рефери добавил ко времени первого тайма.
43'
Паласиос поддержал атаку Эквадора левым флангом, но не уследил за линией офсайда.
41'
Отбились эквадорцы от стандарта соперника, но выйти в контратаку не сумели.
39'
Лоди не сумел от лицевой прострелить к воротам, но угловой заработал.
37'
1:0
Эдер Милитао
ГОЛ! Милитао пришёл в эквадорскую штрафную на стандарт, где здорово выпрыгнул и головой направил мяч под самую штангу!
35'
Эквадорцы задержались с мячом на чужой половине, но серьёзно не потревожили бразильские владения.
33'
Отвоевали эквадорцы мяч после прессинга у чужой штрафной, но в итоге ничего не создали у ворот Бекера.
31'
Валенсия откликнулся на передачу в лицевую, откуда прострелил в штрафную, но там партнёров не оказалось.
29'
Бразильцы получили право на угловой, но его розыгрыш не привёл к моменту у ворот.
27'
Эвертон покатил мяч к линии штрафной, но Маркиньосу не дали нанести удар!
25'
Эмертон у лицевой красиво прокинул мяч мимо защитника, но упустил контроль.
23'
Галиндес чётко сыграл на выходе из ворот, забрав мяч в руки после высокой подачи в штрафную.
21'
Момент! Габриэл рванул в эквадорскую штрафную после мягкого заброса от Пакета, где попытался протолкнуть мяч мимо вратаря — не удалось!
19'
Эквадорцы затеяли атаку правым краем, но упустили всё-таки мяч за боковую.
17'
 
Анхель Мена
Мена заменил Кайседо, получившего травму!
16'
Кайседо вернулся на поле, но вновь пострадал посте столкновения в штрафной. Пора уже проводить замену!
14'
Пакета нанёс плотный удар из-за штрафной — Галиндес не без проблем отразил мяч!
13'
Всё, Кайседо на сегодня своё отбегал. Носилки понадобились. Готовит сборная Эквадора замену.
12'
Валенсия ударом с центра поля пытался перекинуть Бекера — мяч перелетел через перекладину!
10'
Кайседо в борьбе получил повреждение. Тут дело может дойти и до вынужденной замены.
8'
Бразильцы больше владеют мячом, навязывая борьбу у чужой штрафной, но пока эквадорцы надёжно защищаются.
6'
Галиндес своевременно сыграл на выходе из ворот, прервав передачу в штрафную Эквадора.
4'
Эквадорцы провели атаку правым флангом, но пас к радиусу штрафной бразильцы прочитали.
2'
Маркиньос задумал проникающий пас в штрафную Эквадора, но мяч до Габриэла не добрался!
1'
Матч начался!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка Америки-2021: Бразилия — Эквадор. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 00:00 по московскому времени.

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