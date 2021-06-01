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Гран-при Штирии прямая трансляция 27 июня 2021 Гонка смотреть онлайн

Арена: Ред Булл Ринг (Шпильберг, Австрия)
Этап 08. Гран-при Штирии. Гонка (66 кругов, 306.826 км)
27 июня 2021, воскресенье. 16:00 МСК

Формула-1Гран-при Австрии

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Штирии, которое состоится 27 июня 2021 года в 16:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 08, оно проводится в стране Австрия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
2 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
3 Великобритания Ландо Норрис McLaren
4 Мексика Серхио Перес Red Bull
5 Финляндия Валттери Боттас Mercedes AMG F1
6 Франция Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri
7 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
8 Испания Фернандо Алонсо Alpine
9 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
10 Великобритания Джордж Расселл Williams
11 Япония Юки Цунода Scuderia AlphaTauri
12 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
13 Австралия Даниэль Риккардо McLaren
14 Германия Себастьян Феттель Aston Martin
15 Италия Антонио Джовинацци Alfa Romeo
16 Канада Николас Латифи Williams
17 Франция Эстебан Окон Alpine
18 Финляндия Кими Райкконен Alfa Romeo
19 Германия Мик Шумахер Haas
20 Россия Никита Мазепин Haas

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