Свернуть список

Нидерланды - Чехия 27 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
27 Июня 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. ЧЕ-2020, 1/8 Финала
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
НидерландыЧехия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Нидерланды - Чехия, который запланирован на 27 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Венгрия. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Нидерланды
Чехия
1НидерландыврМартен Стекеленбург
17НидерландызщДейли Блинд
3НидерландызщМаттейс де Лигт
6НидерландызщСтефан де Врей
12НидерландызщПатрик ван Анхольт
22НидерландызщДензел Дюмфрис
21НидерландыпзФренки де Йонг
15НидерландыпзМартен де Рон
8НидерландыпзЖоржиньо Вейналдум
18НидерландынпДониэлл Мален
10НидерландынпМемфис Депай
1ЧехияврТомаш Вацлик
3ЧехиязщОндржей Челустка
5ЧехиязщВладимир Цоуфал
9ЧехиязщТомаш Голеш
2ЧехиязщПавел Кадержабек
6ЧехиязщТомаш Калас
15ЧехияпзТомаш Соучек
13ЧехияпзПетр Шевчик
7ЧехияпзАнтонин Барак
12ЧехияпзЛукаш Масопуст
10ЧехиянпПатрик Шик
Запасные
23НидерландыврМарко Бизот
13НидерландыврТим Крул
4НидерландызщНатан Аке
5НидерландызщОуэн Вейндал
25НидерландызщЮрриен Тимбер
2НидерландызщЙоэл Велтман
16НидерландыпзРайан Гравенберх
14НидерландыпзДави Классен
7НидерландынпСтивен Бергёйс
26НидерландынпКоди Гакпо
11НидерландынпКвинси Промес
19НидерландынпВаутер Вегорст
23ЧехияврТомаш Коубек
16ЧехияврАлеш Мандоус
4ЧехиязщЯкуб Брабец
22ЧехиязщАлеш Матею
14ЧехияпзЯкуб Янкто
21ЧехияпзАлекс Крал
25ЧехияпзЯкуб Пешек
26ЧехияпзМихал Садилек
19ЧехиянпАдам Гложек
11ЧехиянпМихаэл Крменчик
24ЧехиянпТомаш Пекхарт
20ЧехиянпМатей Выдра
Главные тренеры
НидерландыФранк де Бур
ЧехияЯрослав Шильгавы
История личных встреч
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
24'
Пауза в игре — арбитр отправил команды попить воды.
22'
Чехи ответили острой атакой! Шевчик накрутил соперника на фланге и навесил во вратарскую, Соучек нырнул и пробил головой в падении, но не попал в дальний угол!
20'
Мален пробросил себе мяч на ход, а Челустка снёс соперника на фланге. Но чехи справились с очередной подачей Депая.
19'
Ван Анхольт подключился по левому флангу и прострелил низом в штрафную! Чехи вынесли мяч, опередив Вейналдума.
17'
Оранжевые катают мяч на чужой половине поля, но чехи плотно обороняются, не оставляя свободных зон.
15'
Чехи вынесли мяч из вратарской после навеса Депая с углового.
14'
Мален получил пас в штрафной, развернулся и прострелил — мяч после рикошета улетел на ещё один угловой.
12'
Блинд из глубины сделал длинный заброс вперёд! Дюмфрис пробросил мяч мимо Вацлика и пробил с острого угла — защитник выбил на угловой.
10'
Заброс в штрафную чехов! Вацлик вовремя выскочил из ворот, опередив Депая.
8'
Нидерландцы разыграли угловой, прошла подача на дальнюю штангу — де Лигт сделал скидку в центр, но партнёрам не удалось замкнуть. Впрочем, офсайд был у защитника.
6'
Депай ускорился по центру, накрутил двух соперников, но затем далековато отпустил от себя мяч.
4'
Чехи забрали мяч и катают его в центе поля. Нет продвижения вперёд.
2'
Мален забежал по левому флангу и вырезал подачу на дальнюю штангу! Дюмфрис тянулся, но не успел к мячу.
1'
Сергей Карасёв дал стартовый свисток — игра началась! Чехи разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Евро-2020: Нидерланды — Чехия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Венгрия - Исландия 12.11.2020 прямая трансляция
    Венгрия - Исландия 12.11.2020 прямая трансляция
    Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889 12 Ноября 2020, Четверг. 22:45 МСК. ЧЕ-2020 квалификация, 1/2 финала Главный судья:...
  • Формула-1 2020 прямая трансляция 19 июля 2020 Гран-при Венгрии. Гонка
    Формула-1 2020 прямая трансляция 19 июля 2020 Гран-при Венгрии. Гонка
    Арена: Автодром Хунгароринг (Будапешт, Венгрия) Гонка. Этап 3 (70 кругов, 306.63 км) 19 июля 2020, воскресенье. 16:10 МСК...
  • Венгрия - Сербия 15.11.2020 прямая трансляция
    Венгрия - Сербия 15.11.2020 прямая трансляция
    Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889 15 Ноября 2020, Воскресенье. 22:45 МСК. Лига наций УЕФА, 5-й тур Главный судья:...
  • Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт
    Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт
    По данным «The Times», Лондон может лишиться права на проведение финала Евро-2020. Как сообщает источник, представители УЕФА не исключают переноса...
  • Венгрия - Польша 25 марта прямая трансляция
    Венгрия - Польша 25 марта прямая трансляция
    Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889 25 Марта 2021, Четверг. 22:45 МСК. ЧМ-2022 , 1-й тур Главный судья: Феликс Брих...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close