Нидерланды - Чехия 27 июня прямая трансляция ЕВРО 2020
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Нидерланды - Чехия, который запланирован на 27 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Венгрия. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|1
|вр
|Мартен Стекеленбург
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Маттейс де Лигт
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|12
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|22
|зщ
|Дензел Дюмфрис
|21
|пз
|Френки де Йонг
|15
|пз
|Мартен де Рон
|8
|пз
|Жоржиньо Вейналдум
|18
|нп
|Дониэлл Мален
|10
|нп
|Мемфис Депай
|1
|вр
|Томаш Вацлик
|3
|зщ
|Ондржей Челустка
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|9
|зщ
|Томаш Голеш
|2
|зщ
|Павел Кадержабек
|6
|зщ
|Томаш Калас
|15
|пз
|Томаш Соучек
|13
|пз
|Петр Шевчик
|7
|пз
|Антонин Барак
|12
|пз
|Лукаш Масопуст
|10
|нп
|Патрик Шик
|23
|вр
|Марко Бизот
|13
|вр
|Тим Крул
|4
|зщ
|Натан Аке
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|25
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Йоэл Велтман
|16
|пз
|Райан Гравенберх
|14
|пз
|Дави Классен
|7
|нп
|Стивен Бергёйс
|26
|нп
|Коди Гакпо
|11
|нп
|Квинси Промес
|19
|нп
|Ваутер Вегорст
|23
|вр
|Томаш Коубек
|16
|вр
|Алеш Мандоус
|4
|зщ
|Якуб Брабец
|22
|зщ
|Алеш Матею
|14
|пз
|Якуб Янкто
|21
|пз
|Алекс Крал
|25
|пз
|Якуб Пешек
|26
|пз
|Михал Садилек
|19
|нп
|Адам Гложек
|11
|нп
|Михаэл Крменчик
|24
|нп
|Томаш Пекхарт
|20
|нп
|Матей Выдра
|Франк де Бур
|Ярослав Шильгавы
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889 12 Ноября 2020, Четверг. 22:45 МСК. ЧЕ-2020 квалификация, 1/2 финала Главный судья:...
Арена: Автодром Хунгароринг (Будапешт, Венгрия) Гонка. Этап 3 (70 кругов, 306.63 км) 19 июля 2020, воскресенье. 16:10 МСК...
Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889 15 Ноября 2020, Воскресенье. 22:45 МСК. Лига наций УЕФА, 5-й тур Главный судья:...
По данным «The Times», Лондон может лишиться права на проведение финала Евро-2020. Как сообщает источник, представители УЕФА не исключают переноса...
Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889 25 Марта 2021, Четверг. 22:45 МСК. ЧМ-2022 , 1-й тур Главный судья: Феликс Брих...