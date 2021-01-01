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Хорватия - Испания 28 июня прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
28 Июня 2021, Понедельник. 19:00 МСК. ЧЕ-2020, 1/8 Финала
Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
ХорватияИспания
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Хорватия - Испания, который запланирован на 28 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Дания. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Хорватия
Испания
1ХорватияврДоминик Ливакович
25ХорватиязщЙошко Гвардиол
5ХорватиязщДуе Чалета-Цар
21ХорватиязщДомагой Вида
22ХорватиязщЙосип Юранович
8ХорватияпзМатео Ковачич
11ХорватияпзМарсело Брозович
10ХорватияпзЛука Модрич
13ХорватияпзНикола Влашич
17ХорватиянпАнте Ребич
20ХорватиянпБруно Петкович
46'
9ХорватиянпАндрей Крамарич
46'
23ИспанияврУнай Симон
12ИспаниязщЭрик Гарсия
2ИспаниязщСесар Аспиликуэта
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
24ИспаниязщЭмерик Лапорт
5ИспанияпзСерхио Бускетс
8Испанияпз Коке
22ИспанияпзПабло Сарабия
26Испаниянп Педри
7ИспаниянпАльваро Мората
11ИспаниянпФерран Торрес
Запасные
12ХорватияврЛовре Калинич
23ХорватияврСимон Слуга
16ХорватиязщМиле Шкорич
24ХорватиязщДомагой Брадарич
2ХорватиязщШиме Врсалько
19ХорватияпзМилан Бадель
7ХорватияпзЙосип Брекало
26ХорватияпзЛука Иванушец
15ХорватияпзМарио Пашалич
14ХорватиянпАнте Будимир
18ХорватиянпМислав Оршич
13ИспанияврРоберт Санчес
1ИспанияврДавид де Хеа
18ИспаниязщЖорди Альба
4ИспаниязщПау Торрес
3ИспаниязщДиего Льоренте
10ИспанияпзТьяго Алькантара
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
6ИспанияпзМаркос Льоренте
19ИспанияпзДани Ольмо
17ИспанияпзФабиан Руис
9ИспаниянпЖерар Морено
21ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
ХорватияЗлатко Далич
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
Текстовая трансляция
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57'
1:2
Сесар Аспиликуэта
ГОЛ! Испанцы провели атаку левым флангом, Торрес дошёл до лицевой и навесил во вратарскую! Аспиликуэта опередил Гвардиола и головой переправил мяч в сетку.
54'
Мората поборолся перед чужой штрафной, но хорваты помешали сопернику пробить.
52'
Испанцы продолжают неспешно перекатывать мяч в центре поля.
50'
Влашич в контратаке пытался убежать по правому флангу, но далековато отпустил от себя мяч.
48'
Сарабия забежал по левому флангу и вырезал подачу во вратарскую! Хорваты выиграли борьбу и вынесли мяч.
46'
Стартовал второй тайм!
46'
 
Андрей Крамарич
Крамарич вышел вместо Петковича.
45+1'
Перерыв! Ничья 1:1 после 45 минут. В хорошем темпе идёт игра. Испанцы владели территорией, но пропустили гол после грубой ошибки вратаря. Тем не менее, команда Луиса Энрике отыгралась после точного удара Сарабии. Всё самое интересное впереди!
45'
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
44'
Длинный заброс к штрафной испанцев! Симон далеко выбежал из ворот, опередив Ребича.
42'
Коке сыграл на подборе и пробил с дальней дистанции! Промах.
40'
Два угловых подряд для испанцев. Но хорваты вынесли мяч без особых проблем.
38'
1:1
Пабло Сарабия
ГОЛ! Испанцы провели массированную атаку! Хорваты заблокировали несколько ударов, Гайя подхватил мяч и пробил с левого края — Ливакович парировал, но Сарабия оказался самым расторопным на добивании! Точно в верхний угол пробил полузащитник испанцев!
36'
Гайя сыграл на подборе и плотно пробил с дальней дистанции! Мяч задел ногу Аспиликуэты и улетел в сторону.
34'
Сарабия откликнулся на заброс из глубины, но арбитр зафиксировал офсайд.
32'
Испанцы продолжают перекатывать мяч на чужой половине поля. Но нет ударов по воротам.
30'
По владению мячом преимущество у Испании — 69% на 31%. И по ударам впереди команда Луиса Энрике — 5:2 (в створ — 2:0).
28'
Сарабия откликнулся на подачу с фланга и пробил головой! Мяч пролетел над перекладиной.
26'
Ковачич освободился от опеки и пробил с дальней дистанции! Мяч просвистел над перекладиной.
24'
Влашич! Влетел в штрафную, накрутил защитника и пробил с острого угла — мяч попал в сетку с внешней стороны!
22'
Интересно, что хорваты ещё не нанесли ни одного удара в створ.
20'
1:0
Унай Симон
ГОЛ! Много автоголов было на Евро-2020, но этот привоз голкипера может дорого обойтись испанцам! Симон не сумел остановить мяч после после паса назад, и тот закатился в пустые ворота!
19'
Торрес откликнулся на подачу с фланга и пробил головой! Мяч задел руку Виде и прилетел к Ливаковичу. Но арбитр не увидел оснований для пенальти.
17'
Совсем не держится мяч у хорватов. Испанцы продолжают комбинировать возле чужой штрафной.
15'
Шанс у Испании! Педри классной передачей разрезал оборону соперника, Коке по центру выскочил один на один и несильно пробил низом — Ливакович ногой отразил мяч!
13'
Испанцы заперли соперника на чужой половине поля. Хорошо ходит у них мяч.
11'
Испанцы провели атаку левым флангом, Мората ворвался в штрафную и сделал скидку под удар Сарабии, который с острого угла пробил в сетку с внешней стороны.
9'
Аспиликуэта подстроился под подачу Коке и пробил головой по воротам! Мяч спокойно прилетел в руки Ливаковичу.
7'
Гвардиол получил повреждение в верховой борьбе за мяч. Нужна помощь защитнику сборной Хорватии.
5'
Сарабия навесил со штрафного! Испанцы навязали борьбу, мяч отскочил в центр, но Коке помешали пробить по воротам.
3'
Длинный заброс из глубины от Бускетса! Ливакович вовремя вышел из ворот, опередив Морату.
1'
Матч стартовал! Испанцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Евро-2020: Хорватия — Испания. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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