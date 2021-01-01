Хорватия - Испания 28 июня прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Хорватия - Испания, который запланирован на 28 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Дания. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|1
|вр
|Доминик Ливакович
|25
|зщ
|Йошко Гвардиол
|5
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|21
|зщ
|Домагой Вида
|22
|зщ
|Йосип Юранович
|8
|пз
|Матео Ковачич
|11
|пз
|Марсело Брозович
|10
|пз
|Лука Модрич
|13
|пз
|Никола Влашич
|17
|нп
|Анте Ребич
|20
|нп
|Бруно Петкович
46'
|9
|нп
|Андрей Крамарич
46'
|23
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Эрик Гарсия
|2
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|24
|зщ
|Эмерик Лапорт
|5
|пз
|Серхио Бускетс
|8
|пз
|Коке
|22
|пз
|Пабло Сарабия
|26
|нп
|Педри
|7
|нп
|Альваро Мората
|11
|нп
|Ферран Торрес
|12
|вр
|Ловре Калинич
|23
|вр
|Симон Слуга
|16
|зщ
|Миле Шкорич
|24
|зщ
|Домагой Брадарич
|2
|зщ
|Шиме Врсалько
|19
|пз
|Милан Бадель
|7
|пз
|Йосип Брекало
|26
|пз
|Лука Иванушец
|15
|пз
|Марио Пашалич
|14
|нп
|Анте Будимир
|18
|нп
|Мислав Оршич
|13
|вр
|Роберт Санчес
|1
|вр
|Давид де Хеа
|18
|зщ
|Жорди Альба
|4
|зщ
|Пау Торрес
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|10
|пз
|Тьяго Алькантара
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|6
|пз
|Маркос Льоренте
|19
|пз
|Дани Ольмо
|17
|пз
|Фабиан Руис
|9
|нп
|Жерар Морено
|21
|нп
|Микель Оярсабаль
|Златко Далич
|Луис Энрике
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358 5 августа 2020, cреда. 19:55 МСК. Лига Европы 1/8 финала Ответный матч Главный судья: Даниэле...
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358 15 Ноября 2020, Воскресенье. 22:45 МСК. Лига наций УЕФА, 5-й тур Главный судья: Халил...
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 28 октября 2020, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов, 2-й тур Главный судья:...
05 ноября 2013 | Лига Чемпионов 2013/14 | 04-й тур ...
Стадион: Дэн Дрэф (Лёвен, Бельгия), вместимость: 9319 24 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. ЧМ-2022 , 1-й тур Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул,...