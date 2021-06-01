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Англия - Германия 29 июня прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
29 Июня 2021, Вторник. 19:00 МСК. ЧЕ-2020, 1/8 Финала
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
АнглияГермания
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Англия - Германия, который запланирован на 29 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Англия
Германия
1АнглияврДжордан Пикфорд
6АнглиязщГарри Магуайр
5АнглиязщДжон Стоунз
2АнглиязщКайл Уолкер
3АнглиязщЛюк Шоу
12АнглиязщКиран Триппьер
4АнглияпзДеклан Райс
14АнглияпзКалвин Филлипс
25АнглияпзБукайо Сака
10АнглиянпРахим Стерлинг
9АнглиянпГарри Кейн
1ГерманияврМануэль Нойер
4ГерманиязщМаттиас Гинтер
20ГерманиязщРобин Госенс
2ГерманиязщАнтонио Рюдигер
5ГерманиязщМатс Хуммельс
18ГерманияпзЛеон Горецка
8ГерманияпзТони Кроос
6ГерманияпзЙозуа Киммих
7ГерманияпзКай Хаверц
25ГерманиянпТомас Мюллер
11ГерманиянпТимо Вернер
Запасные
23АнглияврСэм Джонстон
13АнглияврАарон Рамсдейл
16АнглиязщКонор Коуди
24АнглиязщРис Джеймс
15АнглиязщТайрон Мингз
26АнглияпзДжуд Беллингем
17АнглияпзДжейдон Санчо
20АнглияпзФил Фоден
7АнглияпзДжек Грилиш
8АнглияпзДжордан Хендерсон
19АнглияпзМэйсон Маунт
11АнглиянпМаркус Рашфорд
12ГерманияврБернд Лено
22ГерманияврКевин Трапп
3ГерманиязщМарцель Хальстенберг
24ГерманиязщРобин Кох
15ГерманиязщНиклас Зюле
23ГерманияпзЭмре Джан
21ГерманияпзИлкай Гюндоган
14ГерманияпзДжамал Мусиала
17ГерманияпзФлориан Нойхаус
10ГерманиянпСерж Гнабри
19ГерманиянпЛерой Зане
9ГерманиянпКевин Фолланд
Главные тренеры
АнглияГарет Саутгейт
ГерманияЙоахим Лёв
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Евро-2020: Англия — Германия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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