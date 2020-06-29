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Швеция - Украина 29 июня прямая трансляция евро 2020

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
29 Июня 2021, Вторник. 22:00 МСК. ЧЕ-2020, 1/8 Финала
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
ШвецияУкраина
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Швеция - Украина, который запланирован на 29 июня 2021. Эта встреча пройдет в стране Шотландия. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Швеция
Украина
Главные тренеры
Швеция Янне Андерссон
Украина Андрей Николаевич Шевченко
История личных встреч
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Евро-2020: Швеция — Украина. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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