Швейцария - Испания 2 июля прямая трансляция ЕВРО 2020

119'
Родриго Эрнандес
Родри вышел вместо Педри.
117'
Испанцы совершили перехват, Морено ворвался в штрафную и пробил низом — Зоммер сложился и накрыл мяч.
115'
Бускетс откликнулся на подачу с углового и пробил головой из вратарской! Зоммер в падении забрал мяч.
113'
Тьяго Алькантара
Тьяго Алькантара вышел вместо Пау Торреса.
112'
Альба забежал по флангу и сделал передачу к штрафной, Оярсабаль с лёта пробил по центру — Зоммер намертво забрал мяч!
110'
И ещё момент у испанцев! Маркос Льоренте с центра штрафной опасно бил низом, но Родригес бросился под мяч и принял удар на себя.
108'
Мбабу в контратаке убежал по флангу, но испанцы накрыли прострел соперника.
106'
Стартовал второй овертайм!
105'
Окончен первый овертайм, 1:1! Испанцы доминировали на поле, создав несколько убойных моментов, но Зоммер действовал безукоризненно. Здорово действует голкипер сборной Швейцарии.
104'
И ещё момент у испанцев! Зоммер потащил опасный удар Оярсабаля в верхний угол!
102'
Опасно! Заброс в штрафную швейцарцев, Оярсабаль выскочил на мяч и пробил в упор — Зоммер спас команду!
101'
Фабиан Шер
Шер и Мбабу вышли вместо Видмера и Закарии.
101'
Кевин Мбабу
Двойная замена у Швейцарии.
98'
Ольмо здорово поборолся и пробил из-за пределов штрафной! Мяч задел спину Морено и прошёл рядом со штангой.
96'
Альба с углового навесил на дальнюю штангу, Маркос Льоренте догнал мяч и с острого угла пробил во вратаря.
95'
Альба сыграл на подборе и хлёстко пробил под перекладину! Зоммер перевёл на угловой.
93'
Шанс у Испании! Альба прорвался по флангу и прострелил во вратарскую, Морено с пяти метров пробил рядом со штангой!
91'
Стартовал первый овертайм!
91'
Микель Оярсабаль
Оярсабаль вышел вместо Феррана Торреса.
90+4'
Окончено основное время, ничья 1:1! Швейцарцы активно провели второй тайм и отыгрались после гола Шакири. Подопечные Петковича остались в меньшинстве после удаления Фройлера. Посмотрим, смогут ли испанцы воспользоваться численным преимуществом в дополнительное время.
90+3'
Эмерик Лапорт
Лапорт в верховой борьбе за мяч ударил Гаврановича по голове и получил карточку.
90+2'
Кристиан Фасснахт
Фасснахт появился на поле вместо Цубера.
90+1'
Маркос Льоренте
Маркос Льоренте вышел вместо Коке.
90'
Четыре минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
88'
Бускетс сделал заброс из глубины! Аканджи выиграл борьбу и выбил мяч, опередив Морено.
86'
Швейцарцы втроём убежали в контратаку! Видмер влетел в штрафную и прострелил в центр, но не дошёл мяч до партнёра — испанцы отбились.
84'
Испанцы выиграли подбор возле чужой штрафной, Морено на исполнение пробил по центру ворот — Зоммер на месте.
82'
Марио Гавранович
Гавранович заменил Сеферовича.
81'
Джибриль Соу
Соу вышел вместо Шакири.
79'
Коке вырезал подачу со штрафного, Морено поборолся и сделал скидку на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
78'
ВАР подтвердил, что арбитр правильно разобрался в эпизоде. Это прямая красная карточка — Швейцария осталась в меньшинстве.
77'
Ремо Фройлер
Удаление у Швейцарии! Фройлер в подкате прямой ногой влетел в Морено! Арбитр моментально показал прямую красную карточку.
74'
Испанцы провели атаку правым флангом, Аспиликуэта дошёл до лицевой и прострелил вдоль ворот, но партнёры не успели к мячу.
72'
Контратака швейцарцев! Шакири дошёл до лицевой и сделал скидку в центр, но испанцы перехватили и выбили мяч.
70'
Симон выбежал за пределы штрафной и выбил мяч, опередив Сеферовича.
68'
1:1
Шердан Шакири
ГОЛ! Пау Торрес и Лапорт ошиблись после заброса из глубины, Фройлер подхватил мяч, ворвался в штрафную и сделал передачу в центр на Шакири, который в касание пробил в дальний угол!
67'
Сильван Видмер
Видмер наступил на ногу Бускетсу и получил карточку.
64'
Швейцарцы провели быструю атаку левым флангом, Варгас прострелил в штрафную, Цубер догнал мяч и пробил в ближний угол — Симон перевёл на угловой!
62'
Позиционная атака испанцев. Эльведи сыграл на перехвате, прервав прострел Морено в штрафную.
60'
Испанцы разыграли мяч на фланге, Коке прострелил в штрафную, но Ольмо не успел.
58'
Длинный заброс в штрафную от Коке! Сеферович здорово отработал, накрыл удар Феррана Торреса.
56'
Момент! Родригес навесил с углового, Закария выиграл позицию и пробил головой — мяч пролетел рядом со штангой!
54'
Жерар Морено
Морено вышел вместо Мораты.
52'
Шакири с углового попытался закрутить в ближний угол! Мяч попал в сетку с внешней стороны.
50'
Варгас откликнулся на подачу с фланга и пробил головой! Мяч после рикошета прилетел к Симону.
48'
Мората с левого края вошёл в штрафную и сделал перевод на Ольмо, который в касание пробил по воротам! Зоммер уверенно забрал мяч.
46'
Стартовал второй тайм!
46'
Дани Ольмо
Ольмо вышел вместо Сарабии.
45+1'
Перерыв! 1:0 в пользу сборной Испании после 45 минут. Подопечные Луиса Энрике быстро открыли счёт благодаря голу Альбы. В дальнейшем испанцы много владели мячом и контролировали ход встречи.
45'
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
43'
Успокоилась игра в концовке тайма. Швейцарцы держат мяч в центре поля без продвижения вперёд.
41'
Контратака швейцарцев! Сеферович откликнулся на заброс из глубины, подхватил мяч, ворвался в штрафную и упал в борьбе с Лапортом. Арбитр с небольшим запозданием зафиксировал офсайд у швейцарцев.
39'
Эльведи пробил головой после подачи Шакири с углового! Мяч пролетел выше перекладины.
37'
Ферран Торрес сделал заброс по флангу, Мората пошёл в борьбу и наступил на ногу Аканджи.
35'
Альба подключился по левому флангу и вырезал подачу в штрафную! Мората тянулся, но не успел к мячу.
33'
Шакири навесил с углового, Аканджи опередил Бускетса и пробил головой! Мяч пролетел выше перекладины.
31'
По владению мячом большое преимущество у Испании — 71% на 29%. И по ударам впереди команда Луиса Энрика — 3:1 (в створ — 1:0).
29'
В центр поля перешла игра. Испанцы спокойно держат мяч, а швейцарцы не прессингуют.
27'
Родригес в борьбе за мяч въехал в ногу Сарабии. Пауза в игре — нужна помощь испанцу.
25'
Аспиликуэта! Откликнулся на подачу с углового и пробил головой по воротам — Зоммер забрал мяч!
23'
Рубен Варгас
Варгас вышел вместо захромавшего Эмболо.
20'
Шакири с углового навесил на ближнюю штангу! Испанцы выиграли борьбу и вынесли мяч.
19'
Контратака швейцарцев! Эмболо дошёл до лицевой и в борьбе с Пау Торресом заработал угловой. Повреждение получил форвард швейцарцев в этом эпизоде.
17'
Коке со штрафного пробил поверх стенки! Мяч пролетел над перекладиной.
16'
Испанцы разыграли мяч перед штрафной, Мората полез в обыгрыш и получил удар по ногам. Перспективный стандарт.
14'
Сарабия забежал по левому флангу и вырезал подачу в штрафную! Эльведи выиграл борьбу и смахнул мяч на угловой.
12'
Швейцарцы поактивнее заиграли после пропущенного гола. Больше стали владеть мячом подопечные Петковича.
10'
Бускетс из глубины сделал заброс вперёд, Эльведи выиграл борьбу и не пустил Сарабию к мячу.
8'
0:1
Денис Закария
ГОЛ! Коке выполнил подачу с углового, Альба подстроился и пробил в касание — мяч задел ногу Закарии и влетел в сетку ворот швейцарцев!
6'
Испанцы забрали мяч и неспешно его разыгрывают перед чужой штрафной.
4'
Ферран Торрес прорвался по правому флангу и вырезал подачу в штрафную! Швейцарцы вынесли мяч в сторону.
2'
Швейцарцы совершили перехват и убежали в контратаку! Шакири дошёл до штрафной и пробил — мяч после рикошета прилетел к Симону.
1'
Матч начался! Испанцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Евро-2020: Швейцария — Испания. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.