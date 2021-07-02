Швейцария - Испания 2 июля прямая трансляция ЕВРО 2020

Текстовая трансляция

119' Родриго Эрнандес Родри вышел вместо Педри.

117' Испанцы совершили перехват, Морено ворвался в штрафную и пробил низом — Зоммер сложился и накрыл мяч.

115' Бускетс откликнулся на подачу с углового и пробил головой из вратарской! Зоммер в падении забрал мяч.

113' Тьяго Алькантара Тьяго Алькантара вышел вместо Пау Торреса.

112' Альба забежал по флангу и сделал передачу к штрафной, Оярсабаль с лёта пробил по центру — Зоммер намертво забрал мяч!

110' И ещё момент у испанцев! Маркос Льоренте с центра штрафной опасно бил низом, но Родригес бросился под мяч и принял удар на себя.

108' Мбабу в контратаке убежал по флангу, но испанцы накрыли прострел соперника.

106' Стартовал второй овертайм!

105' Окончен первый овертайм, 1:1! Испанцы доминировали на поле, создав несколько убойных моментов, но Зоммер действовал безукоризненно. Здорово действует голкипер сборной Швейцарии.

104' И ещё момент у испанцев! Зоммер потащил опасный удар Оярсабаля в верхний угол!

102' Опасно! Заброс в штрафную швейцарцев, Оярсабаль выскочил на мяч и пробил в упор — Зоммер спас команду!

101' Фабиан Шер Шер и Мбабу вышли вместо Видмера и Закарии.

101' Кевин Мбабу Двойная замена у Швейцарии.

98' Ольмо здорово поборолся и пробил из-за пределов штрафной! Мяч задел спину Морено и прошёл рядом со штангой.

96' Альба с углового навесил на дальнюю штангу, Маркос Льоренте догнал мяч и с острого угла пробил во вратаря.

95' Альба сыграл на подборе и хлёстко пробил под перекладину! Зоммер перевёл на угловой.

93' Шанс у Испании! Альба прорвался по флангу и прострелил во вратарскую, Морено с пяти метров пробил рядом со штангой!

91' Стартовал первый овертайм!

91' Микель Оярсабаль Оярсабаль вышел вместо Феррана Торреса.

90+4' Окончено основное время, ничья 1:1! Швейцарцы активно провели второй тайм и отыгрались после гола Шакири. Подопечные Петковича остались в меньшинстве после удаления Фройлера. Посмотрим, смогут ли испанцы воспользоваться численным преимуществом в дополнительное время.

90+3' Эмерик Лапорт Лапорт в верховой борьбе за мяч ударил Гаврановича по голове и получил карточку.

90+2' Кристиан Фасснахт Фасснахт появился на поле вместо Цубера.

90+1' Маркос Льоренте Маркос Льоренте вышел вместо Коке.

90' Четыре минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.

88' Бускетс сделал заброс из глубины! Аканджи выиграл борьбу и выбил мяч, опередив Морено.

86' Швейцарцы втроём убежали в контратаку! Видмер влетел в штрафную и прострелил в центр, но не дошёл мяч до партнёра — испанцы отбились.

84' Испанцы выиграли подбор возле чужой штрафной, Морено на исполнение пробил по центру ворот — Зоммер на месте.

82' Марио Гавранович Гавранович заменил Сеферовича.

81' Джибриль Соу Соу вышел вместо Шакири.

79' Коке вырезал подачу со штрафного, Морено поборолся и сделал скидку на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.

78' ВАР подтвердил, что арбитр правильно разобрался в эпизоде. Это прямая красная карточка — Швейцария осталась в меньшинстве.

77' Ремо Фройлер Удаление у Швейцарии! Фройлер в подкате прямой ногой влетел в Морено! Арбитр моментально показал прямую красную карточку.

74' Испанцы провели атаку правым флангом, Аспиликуэта дошёл до лицевой и прострелил вдоль ворот, но партнёры не успели к мячу.

72' Контратака швейцарцев! Шакири дошёл до лицевой и сделал скидку в центр, но испанцы перехватили и выбили мяч.

70' Симон выбежал за пределы штрафной и выбил мяч, опередив Сеферовича.

68' 1:1 Шердан Шакири ГОЛ! Пау Торрес и Лапорт ошиблись после заброса из глубины, Фройлер подхватил мяч, ворвался в штрафную и сделал передачу в центр на Шакири, который в касание пробил в дальний угол!

67' Сильван Видмер Видмер наступил на ногу Бускетсу и получил карточку.

64' Швейцарцы провели быструю атаку левым флангом, Варгас прострелил в штрафную, Цубер догнал мяч и пробил в ближний угол — Симон перевёл на угловой!

62' Позиционная атака испанцев. Эльведи сыграл на перехвате, прервав прострел Морено в штрафную.

60' Испанцы разыграли мяч на фланге, Коке прострелил в штрафную, но Ольмо не успел.

58' Длинный заброс в штрафную от Коке! Сеферович здорово отработал, накрыл удар Феррана Торреса.

56' Момент! Родригес навесил с углового, Закария выиграл позицию и пробил головой — мяч пролетел рядом со штангой!

54' Жерар Морено Морено вышел вместо Мораты.

52' Шакири с углового попытался закрутить в ближний угол! Мяч попал в сетку с внешней стороны.

50' Варгас откликнулся на подачу с фланга и пробил головой! Мяч после рикошета прилетел к Симону.

48' Мората с левого края вошёл в штрафную и сделал перевод на Ольмо, который в касание пробил по воротам! Зоммер уверенно забрал мяч.

46' Стартовал второй тайм!

46' Дани Ольмо Ольмо вышел вместо Сарабии.

45+1' Перерыв! 1:0 в пользу сборной Испании после 45 минут. Подопечные Луиса Энрике быстро открыли счёт благодаря голу Альбы. В дальнейшем испанцы много владели мячом и контролировали ход встречи.

45' Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.

43' Успокоилась игра в концовке тайма. Швейцарцы держат мяч в центре поля без продвижения вперёд.

41' Контратака швейцарцев! Сеферович откликнулся на заброс из глубины, подхватил мяч, ворвался в штрафную и упал в борьбе с Лапортом. Арбитр с небольшим запозданием зафиксировал офсайд у швейцарцев.

39' Эльведи пробил головой после подачи Шакири с углового! Мяч пролетел выше перекладины.

37' Ферран Торрес сделал заброс по флангу, Мората пошёл в борьбу и наступил на ногу Аканджи.

35' Альба подключился по левому флангу и вырезал подачу в штрафную! Мората тянулся, но не успел к мячу.

33' Шакири навесил с углового, Аканджи опередил Бускетса и пробил головой! Мяч пролетел выше перекладины.

31' По владению мячом большое преимущество у Испании — 71% на 29%. И по ударам впереди команда Луиса Энрика — 3:1 (в створ — 1:0).

29' В центр поля перешла игра. Испанцы спокойно держат мяч, а швейцарцы не прессингуют.

27' Родригес в борьбе за мяч въехал в ногу Сарабии. Пауза в игре — нужна помощь испанцу.

25' Аспиликуэта! Откликнулся на подачу с углового и пробил головой по воротам — Зоммер забрал мяч!

23' Рубен Варгас Варгас вышел вместо захромавшего Эмболо.

20' Шакири с углового навесил на ближнюю штангу! Испанцы выиграли борьбу и вынесли мяч.

19' Контратака швейцарцев! Эмболо дошёл до лицевой и в борьбе с Пау Торресом заработал угловой. Повреждение получил форвард швейцарцев в этом эпизоде.

17' Коке со штрафного пробил поверх стенки! Мяч пролетел над перекладиной.

16' Испанцы разыграли мяч перед штрафной, Мората полез в обыгрыш и получил удар по ногам. Перспективный стандарт.

14' Сарабия забежал по левому флангу и вырезал подачу в штрафную! Эльведи выиграл борьбу и смахнул мяч на угловой.

12' Швейцарцы поактивнее заиграли после пропущенного гола. Больше стали владеть мячом подопечные Петковича.

10' Бускетс из глубины сделал заброс вперёд, Эльведи выиграл борьбу и не пустил Сарабию к мячу.

8' 0:1 Денис Закария ГОЛ! Коке выполнил подачу с углового, Альба подстроился и пробил в касание — мяч задел ногу Закарии и влетел в сетку ворот швейцарцев!

6' Испанцы забрали мяч и неспешно его разыгрывают перед чужой штрафной.

4' Ферран Торрес прорвался по правому флангу и вырезал подачу в штрафную! Швейцарцы вынесли мяч в сторону.

2' Швейцарцы совершили перехват и убежали в контратаку! Шакири дошёл до штрафной и пробил — мяч после рикошета прилетел к Симону.

1' Матч начался! Испанцы разыграли мяч с центра поля.