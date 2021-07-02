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Швейцария - Испания 2 июля прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
2 Июля 2021, Пятница. 19:00 МСК. ЧЕ-2020, 1/4 Финала
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
ШвейцарияИспания
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Швейцария - Испания, который запланирован на 02 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Швейцария
Испания
1 Швейцария вр Ян Зоммер
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
5 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
4 Швейцария зщ Нико Эльведи
3 Швейцария зщ Сильван Видмер
100'
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
6 Швейцария пз Денис Закария
100'
14 Швейцария пз Стивен Цубер
90+2'
23 Швейцария пз Шердан Шакири
81'
7 Швейцария нп Брил Эмболо
23'
9 Швейцария нп Харис Сеферович
82'
11 Швейцария пз Рубен Варгас
23'
15 Швейцария пз Джибриль Соу
81'
19 Швейцария нп Марио Гавранович
82'
16 Швейцария пз Кристиан Фасснахт
90+2'
22 Швейцария зщ Фабиан Шер
100'
2 Швейцария зщ Кевин Мбабу
100'
23 Испания вр Унай Симон
24 Испания зщ Эмерик Лапорт
2 Испания зщ Сесар Аспиликуэта
18 Испания зщ Жорди Альба
4 Испания зщ Пау Торрес
113'
5 Испания пз Серхио Бускетс
8 Испания пз Коке
90+2'
22 Испания пз Пабло Сарабия
46'
26 Испания нп Педри
119'
7 Испания нп Альваро Мората
54'
11 Испания нп Ферран Торрес
90'
19 Испания пз Дани Ольмо
46'
9 Испания нп Жерар Морено
54'
21 Испания нп Микель Оярсабаль
90'
6 Испания пз Маркос Льоренте
90+2'
10 Испания пз Тьяго Алькантара
113'
16 Испания пз Родриго Эрнандес
119'
Запасные
21 Швейцария вр Грегор Кобель
12 Швейцария вр Ивон Мвого
17 Швейцария зщ Лорис Бенито
25 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
26 Швейцария зщ Джордан Лотомба
20 Швейцария пз Эдимилсон Фернандеш
13 Испания вр Роберт Санчес
1 Испания вр Давид де Хеа
12 Испания зщ Эрик Гарсия
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
3 Испания зщ Диего Льоренте
20 Испания нп Адама Траоре
Главные тренеры
Швейцария Владимир Петкович
Испания Луис Энрике
История личных встреч
Текстовая трансляция
119'
 
Родриго Эрнандес
Родри вышел вместо Педри.
117'
Испанцы совершили перехват, Морено ворвался в штрафную и пробил низом — Зоммер сложился и накрыл мяч.
115'
Бускетс откликнулся на подачу с углового и пробил головой из вратарской! Зоммер в падении забрал мяч.
113'
 
Тьяго Алькантара
Тьяго Алькантара вышел вместо Пау Торреса.
112'
Альба забежал по флангу и сделал передачу к штрафной, Оярсабаль с лёта пробил по центру — Зоммер намертво забрал мяч!
110'
И ещё момент у испанцев! Маркос Льоренте с центра штрафной опасно бил низом, но Родригес бросился под мяч и принял удар на себя.
108'
Мбабу в контратаке убежал по флангу, но испанцы накрыли прострел соперника.
106'
Стартовал второй овертайм!
105'
Окончен первый овертайм, 1:1! Испанцы доминировали на поле, создав несколько убойных моментов, но Зоммер действовал безукоризненно. Здорово действует голкипер сборной Швейцарии.
104'
И ещё момент у испанцев! Зоммер потащил опасный удар Оярсабаля в верхний угол!
102'
Опасно! Заброс в штрафную швейцарцев, Оярсабаль выскочил на мяч и пробил в упор — Зоммер спас команду!
101'
 
Фабиан Шер
Шер и Мбабу вышли вместо Видмера и Закарии.
101'
 
Кевин Мбабу
Двойная замена у Швейцарии.
98'
Ольмо здорово поборолся и пробил из-за пределов штрафной! Мяч задел спину Морено и прошёл рядом со штангой.
96'
Альба с углового навесил на дальнюю штангу, Маркос Льоренте догнал мяч и с острого угла пробил во вратаря.
95'
Альба сыграл на подборе и хлёстко пробил под перекладину! Зоммер перевёл на угловой.
93'
Шанс у Испании! Альба прорвался по флангу и прострелил во вратарскую, Морено с пяти метров пробил рядом со штангой!
91'
Стартовал первый овертайм!
91'
 
Микель Оярсабаль
Оярсабаль вышел вместо Феррана Торреса.
90+4'
Окончено основное время, ничья 1:1! Швейцарцы активно провели второй тайм и отыгрались после гола Шакири. Подопечные Петковича остались в меньшинстве после удаления Фройлера. Посмотрим, смогут ли испанцы воспользоваться численным преимуществом в дополнительное время.
90+3'
 
Эмерик Лапорт
Лапорт в верховой борьбе за мяч ударил Гаврановича по голове и получил карточку.
90+2'
 
Кристиан Фасснахт
Фасснахт появился на поле вместо Цубера.
90+1'
 
Маркос Льоренте
Маркос Льоренте вышел вместо Коке.
90'
Четыре минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
88'
Бускетс сделал заброс из глубины! Аканджи выиграл борьбу и выбил мяч, опередив Морено.
86'
Швейцарцы втроём убежали в контратаку! Видмер влетел в штрафную и прострелил в центр, но не дошёл мяч до партнёра — испанцы отбились.
84'
Испанцы выиграли подбор возле чужой штрафной, Морено на исполнение пробил по центру ворот — Зоммер на месте.
82'
 
Марио Гавранович
Гавранович заменил Сеферовича.
81'
 
Джибриль Соу
Соу вышел вместо Шакири.
79'
Коке вырезал подачу со штрафного, Морено поборолся и сделал скидку на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
78'
ВАР подтвердил, что арбитр правильно разобрался в эпизоде. Это прямая красная карточка — Швейцария осталась в меньшинстве.
77'
 
Ремо Фройлер
Удаление у Швейцарии! Фройлер в подкате прямой ногой влетел в Морено! Арбитр моментально показал прямую красную карточку.
74'
Испанцы провели атаку правым флангом, Аспиликуэта дошёл до лицевой и прострелил вдоль ворот, но партнёры не успели к мячу.
72'
Контратака швейцарцев! Шакири дошёл до лицевой и сделал скидку в центр, но испанцы перехватили и выбили мяч.
70'
Симон выбежал за пределы штрафной и выбил мяч, опередив Сеферовича.
68'
1:1
Шердан Шакири
ГОЛ! Пау Торрес и Лапорт ошиблись после заброса из глубины, Фройлер подхватил мяч, ворвался в штрафную и сделал передачу в центр на Шакири, который в касание пробил в дальний угол!
67'
 
Сильван Видмер
Видмер наступил на ногу Бускетсу и получил карточку.
64'
Швейцарцы провели быструю атаку левым флангом, Варгас прострелил в штрафную, Цубер догнал мяч и пробил в ближний угол — Симон перевёл на угловой!
62'
Позиционная атака испанцев. Эльведи сыграл на перехвате, прервав прострел Морено в штрафную.
60'
Испанцы разыграли мяч на фланге, Коке прострелил в штрафную, но Ольмо не успел.
58'
Длинный заброс в штрафную от Коке! Сеферович здорово отработал, накрыл удар Феррана Торреса.
56'
Момент! Родригес навесил с углового, Закария выиграл позицию и пробил головой — мяч пролетел рядом со штангой!
54'
 
Жерар Морено
Морено вышел вместо Мораты.
52'
Шакири с углового попытался закрутить в ближний угол! Мяч попал в сетку с внешней стороны.
50'
Варгас откликнулся на подачу с фланга и пробил головой! Мяч после рикошета прилетел к Симону.
48'
Мората с левого края вошёл в штрафную и сделал перевод на Ольмо, который в касание пробил по воротам! Зоммер уверенно забрал мяч.
46'
Стартовал второй тайм!
46'
 
Дани Ольмо
Ольмо вышел вместо Сарабии.
45+1'
Перерыв! 1:0 в пользу сборной Испании после 45 минут. Подопечные Луиса Энрике быстро открыли счёт благодаря голу Альбы. В дальнейшем испанцы много владели мячом и контролировали ход встречи.
45'
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
43'
Успокоилась игра в концовке тайма. Швейцарцы держат мяч в центре поля без продвижения вперёд.
41'
Контратака швейцарцев! Сеферович откликнулся на заброс из глубины, подхватил мяч, ворвался в штрафную и упал в борьбе с Лапортом. Арбитр с небольшим запозданием зафиксировал офсайд у швейцарцев.
39'
Эльведи пробил головой после подачи Шакири с углового! Мяч пролетел выше перекладины.
37'
Ферран Торрес сделал заброс по флангу, Мората пошёл в борьбу и наступил на ногу Аканджи.
35'
Альба подключился по левому флангу и вырезал подачу в штрафную! Мората тянулся, но не успел к мячу.
33'
Шакири навесил с углового, Аканджи опередил Бускетса и пробил головой! Мяч пролетел выше перекладины.
31'
По владению мячом большое преимущество у Испании — 71% на 29%. И по ударам впереди команда Луиса Энрика — 3:1 (в створ — 1:0).
29'
В центр поля перешла игра. Испанцы спокойно держат мяч, а швейцарцы не прессингуют.
27'
Родригес в борьбе за мяч въехал в ногу Сарабии. Пауза в игре — нужна помощь испанцу.
25'
Аспиликуэта! Откликнулся на подачу с углового и пробил головой по воротам — Зоммер забрал мяч!
23'
 
Рубен Варгас
Варгас вышел вместо захромавшего Эмболо.
20'
Шакири с углового навесил на ближнюю штангу! Испанцы выиграли борьбу и вынесли мяч.
19'
Контратака швейцарцев! Эмболо дошёл до лицевой и в борьбе с Пау Торресом заработал угловой. Повреждение получил форвард швейцарцев в этом эпизоде.
17'
Коке со штрафного пробил поверх стенки! Мяч пролетел над перекладиной.
16'
Испанцы разыграли мяч перед штрафной, Мората полез в обыгрыш и получил удар по ногам. Перспективный стандарт.
14'
Сарабия забежал по левому флангу и вырезал подачу в штрафную! Эльведи выиграл борьбу и смахнул мяч на угловой.
12'
Швейцарцы поактивнее заиграли после пропущенного гола. Больше стали владеть мячом подопечные Петковича.
10'
Бускетс из глубины сделал заброс вперёд, Эльведи выиграл борьбу и не пустил Сарабию к мячу.
8'
0:1
Денис Закария
ГОЛ! Коке выполнил подачу с углового, Альба подстроился и пробил в касание — мяч задел ногу Закарии и влетел в сетку ворот швейцарцев!
6'
Испанцы забрали мяч и неспешно его разыгрывают перед чужой штрафной.
4'
Ферран Торрес прорвался по правому флангу и вырезал подачу в штрафную! Швейцарцы вынесли мяч в сторону.
2'
Швейцарцы совершили перехват и убежали в контратаку! Шакири дошёл до штрафной и пробил — мяч после рикошета прилетел к Симону.
1'
Матч начался! Испанцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Евро-2020: Швейцария — Испания. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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