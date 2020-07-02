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Бельгия - Италия 2 июля прямая трансляция евро 2020

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
2 Июля 2021, Пятница. 22:00 МСК. ЧЕ-2020, 1/4 Финала
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
БельгияИталия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бельгия - Италия, который запланирован на 02 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бельгия
Италия
Главные тренеры
Испания Роберто Мартинес
Италия Роберто Манчини
История личных встреч
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Евро-2020: Бельгия — Италия. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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