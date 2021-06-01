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Перу - Парагвай 3 июля прямая трансляция

Стадион: Олимпико Педро Лудовико (Гояния, Бразилия), вместимость: 13500
3 Июля 2021, Суббота. 00:00 МСК. Кубок Америки, 1/4 Финала
ПеруПарагвай
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Перу - Парагвай, который запланирован на 03 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Бразилия. Турнир: Кубок Америки по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Перу
Парагвай
1ПеруврПедро Гальесе
6ПерузщМигель Трауко
4ПерузщАндресон Сантамария
15ПерузщКристиан Рамос
3ПерузщАльдо Корсо
90+2'
13ПерупзРенато Тапиа
10ПерупзКристиан Куэва
19ПерупзЙосимар Йотун
8ПерупзСерхио Пенья
60'
18ПерупзАндре Каррильо
9ПерунпДжанлука Лападула
20ПерунпСантьяго Орменьо
60'
26ПерузщКарлос Лора
90+2'
1ПарагвайврАнтони Сильва
19ПарагвайзщСантьяго Арсамендия
83'
24ПарагвайзщЭктор Мартинес
6ПарагвайзщХуниор Алонсо
15ПарагвайзщГуставо Гомес
13ПарагвайзщАльберто Эспинола
8ПарагвайпзРичард Санчес
83'
23ПарагвайпзМатиас Вильясанти
79'
16ПарагвайпзАнхель Кардосо
46'
7ПарагвайнпКарлос Гонсалес
68'
11ПарагвайнпАнхель Ромеро
2ПарагвайзщРоберт Рохас
46'
18ПарагвайнпБрайан Самудио
68'
26ПарагвайпзРоберт Пирис
79'
28ПарагвайпзХулио Сесар Энсисо
83'
9ПарагвайнпГабриэль Авалос
83'
Запасные
21ПеруврХосе Карвальо
12ПеруврКарлос Каседа
2ПерузщЛуис Абрам
5ПерузщМигель Араухо
16ПерузщМаркос Лопес
14ПерупзВильдер Картахена
24ПерупзРасиель Гарсия
7ПерупзЖеральд Тавара
11ПерунпАлекс Валера
17ПерунпЛуис Иберико
12ПарагвайврАльфредо Агилар
22ПарагвайврХерардо Ортис
3ПарагвайзщОмар Альдерете
21ПарагвайпзОскар Ромеро
14ПарагвайпзАдриан Кубас
25ПарагвайпзБрайан Охеда
17ПарагвайпзАлехандро Гамарра
Главные тренеры
АргентинаРикардо Гарека
АргентинаЭдуардо Бериццо
История личных встреч
Текстовая трансляция
#12'
4:3
Мигель Трауко
ГОЛ! Трауко пробил под самую штангу!Сборная Перу в серии пенальти переиграла парагвайцев! Основное время матча завершилось боевой ничьей (3:3), а уже удары с точки перуанцы исполнили чуть лучше. Таким захватывающим получился первый четвертьфинальный матч Кубка Америки! Будем внимательно следить и за другими решающими играми на этом турнире. А нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!#11'Сейв Альберто Эспинола Гальесе угадал направление удара — Эспинола не реализовал пенальти!
#10'
Сейв
Кристиан Куэва
Сильва потащил удар Куэвы!
#9'
3:3
Роберт Пирис
ГОЛ! Пирис не промахнулся!
#8'
3:2
Ренато Тапиа
ГОЛ! Тапиа уверенно пробил в угол ворот!
#7'
Мимо
Брайан Самудио
Самудио тоже пробил неудачно — мяч полетел над перекладиной!
#6'
Сейв
Сантьяго Орменьо
Сильва среагировал на удар Орменьо!
#5'
Мимо
Эктор Мартинес
Мартинес пробил выше ворот!
#4'
2:2
Йосимар Йотун
ГОЛ! Паненку исполнил Йотун! Красота!
#3'
1:2
Хуниор Алонсо
ГОЛ! Алонсо нанёс удар точно в угол ворот!
#2'
1:1
Джанлука Лападула
ГОЛ! Лападула пробил, направив мяч под вратарём!
#1'
0:1
Анхель Ромеро
ГОЛ! Ромеро уверенно исполнил удар с точки!
90+5'
Прозвучал свисток! Второй тайм по зрелищности ни в чём не уступил первому: три забитых мяча мы увидели! 3:3 — итог основного времени матча! Серия пенальти поможет выявить первого полуфиналиста Кубка Америки!
90+4'
Не хватило перуанскому прострелу к 11-метровой отметке удара по воротам — мяч выскочил из штрафной!
90+2'
 
Карлос Лора
Лора вместо Корсо — перуанская замена.
90+1'
Пять минут добавлено ко второму тайму!
90'
3:3
Габриэль Авалос
ГОЛ! Самудио рванул на прострел в штрафную, сам пробить не сумел, но успел скинуть мяч на Авалоса, который ударом из вратарской расстрелял ворота!
88'
Лападула мог снимать все вопросы, но не попал в створ из неплохой позиции!
87'
 
Альберто Эспинола
Эспинола двумя руками задержал Куэву — заслуженная жёлтая!
85'
 
Андре Каррильо
Каррильо удалён за вторую жёлтую карточку — грубое нарушение в центре поля не прошло мимо рефери! В концовке второго тайма команды поиграют в формате «10 на 10»!
83'
 
Габриэль Авалос
Авалос вместо Санчеса.
83'
 
Хулио Сесар Энсисо
Энсисо вошёл в игру. Арсамендия заменён.
80'
3:2
Йосимар Йотун
ГОЛ Йотун решился на дальний удар — а мяч рикошетом от защитника залетел в ворота!
79'
 
Роберт Пирис
Пирис появился на поле. Вильясанти отправился отдыхать.
77'
Эспинола загубил парагвайскую атаку, выполнив плохую подачу с правого фланга.
75'
 
Андре Каррильо
Каррильо грубо сыграл против Вильясанти — жёлтая карточка не заставила себя ждать.
74'
Редкая парагвайская атака привела к хорошему прострелу Ромеро вдоль ворот, но на дальней штанге партнёров не нашлось!
73'
Орменьо ещё раз пробил по воротам, но на этот раз не сумел вложиться — парагвайский голкипер справился.
71'
Орменьо нанёс плотный удар из-за штрафной — Сильва дотянулся до мяча, вытянувшись в струнку!
70'
Куэва неудачно исполнил штрафной удар — мяч полетел далеко от створа.
68'
 
Брайан Самудио
Самудио заменил Гонсалеса — парагвайский ход.
67'
Каррильо совершил силовой прострел во вратарскую — Сильва первым оказался на мяче!
65'
Трауко левым краем прорвался в штрафную Парагвая, но удар низом пошёл в сторону от ворот!
63'
Парагвайцы, играя в меньшинстве, продолжают заглядывать в атаку, но делают это аккуратно.
61'
 
Сантьяго Орменьо
Орменьо вошёл в игру. Пенья заменён.
60'
 
Кристиан Куэва
Куэва по центру разогнал атаку, но отмахнулся от соперника — бесспорная жёлтая карточка.
58'
Куэва здорово расправился с защитником на фланге, но уже навес в штрафную не получился.
56'
Перуанцы заработали второй свой угловой. Каррильо закрутил мяч в штрафную — отбились парагвайцы.
54'
2:2
Хуниор Алонсо
ГОЛ! После розыгрыша углового последовала скидка во вратарскую, откуда Алонсо пробил точно в ближний верхний угол ворот!
52'
Гальесе среагировал на дальний штрафной удар! А далее прострелу от лицевой не хватило адресата!
51'
Парагвай вынужден и в меньшинстве атаковать. Перу отдаёт инициативу сопернику, рассчитывая на контратаки.
49'
 
Матиас Вильясанти
Вильясанти откровенно придержал соперника — жёлтая карточка.
48'
Тапиа заблокировал мощный удар — мяч угодил в голову! Проверили перуанского полузащитника на предмет возможного сотрясения! Всё в порядке!
46'
Начался второй тайм!
46'
 
Роберт Рохас
Рохас появился на поле. заменив Кардосо. Это парагвайская перестановка.
45+4'
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме Парагвай уже на 11-й минуте открыл счёт — Гомес отличился, но Перу на это ответил дублем в исполнении Лападулы, 2:1! А в компенсированное время парагвайцы остались ещё и в меньшинстве — Гомес слишком многое себе позволил в разговорах с арбитром.
45+3'
 
Густаво Гомес
Гомес, забыв про свою жёлтую карточку, отмахнулся от соперника и высказал ещё арбитру, а тот не стал прощать, показав красную капитану парагвайской сборной!
45+1'
Две минуты добавлено ко времени первого тайма!
44'
Перуанцы задержались с мячом на чужой половине поля, но пока вдали от ворот.
42'
 
Густаво Гомес
Гомес за разговоры с арбитром получил жёлтую карточку.
40'
2:1
Джанлука Лападула
ГОЛ! Йотун исполнил проникающую передачу в парагвайскую штрафную, на которую рванул Лападула — и тот низом направил мяч в ворота!
39'
Возникло напряжение в штрафной сборной Перу, но Рамос снял мяч с ноги соперника, который уже был готов нанести удар из выгодной позиции!
37'
Корсо заблокировал фланговую подачу, но мяч попал в руку — это фол!
35'
Сантамария пошёл в жёсткий отбор, но добрался до мяча! Рискует перуанский защитник получить вторую жёлтую!
34'
Активизировались немного перуанцы — стал лучше ходить мяч.
32'
Ещё одна подача прошла от Санчеса, но и с ней справилась перуанская сборная.
30'
По-прежнему больше атакует сборная Парагвая. Санчес выполнил очередную подачу от угла поля в штрафную, где Гальесе удачно сыграл на выходе из выход.
27'
Коварный рикошет от Рамоса едва не стал голевым — мяч угодил в перекладину ворот сборной Перу!
25'
Не решился рефери поставить пенальти! VAR тоже не нашёл криминала в перуанской штрафной.
23'
А у нас намёк на пенальти! Сантамария неаккуратно сыграл в перуанской штрафной!
21'
1:1
Джанлука Лападула
ГОЛ! Каррильо прострелил во вратарскую, где Лападула, здорово сыграв на опережение, переправил мяч в ворота!
19'
Перуанский ответ! Пенья из-за штрафной нанёс опасный удар в касание — Сильва в прыжке добрался до мяча!
17'
Гальесе среагировал на непростой удар в исполнении Мартинеса! Пока Парагвай лучше смотрится в атаке!
15'
 
Андресон Сантамария
Сантамария у края перуанской штрафной в подкате сбил соперника — первая жёлтая карточка в матче.
14'
Парагвайцы тоже не против подержать мяч. Обмениваются команды позиционными атаками.
13'
Перуанцы сделали выводы после пропущенного гола, забрав мяч под свой контроль.
11'
0:1
Густаво Гомес
ГОЛ! После подачи от угла поля Мартинес нанёс опаснейший удар головой, но Гальесе сгруппировался и отбил мяч! А Гомес, успев к добиванию, затолкал мяч в ворота!
10'
Хватает мелких фолов на старте матча. Не спешит арбитр лезть в карман за карточкой.
8'
Мартинес проверил свои силы в завершении парагвайской атаки, но удар из-за штрафной цели не достиг.
6'
Каррильо пошёл в агрессивный отбор, подкатившись под соперника! Нет предупреждения.
4'
Разобрались перуанцы с подачей Санчеса — мяч быстро покинул штрафную.
3'
Эспинола прорвался по правому флангу, сумев заработать угловой для сборной Парагвая.
1'
Матч начался!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Америки-2021: Перу — Парагвай. Начало встречи запланировано на 00:00 по московскому времени.

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