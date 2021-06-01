Перу - Парагвай 3 июля прямая трансляция

#12'
4:3
Мигель Трауко
ГОЛ! Трауко пробил под самую штангу!Сборная Перу в серии пенальти переиграла парагвайцев! Основное время матча завершилось боевой ничьей (3:3), а уже удары с точки перуанцы исполнили чуть лучше. Таким захватывающим получился первый четвертьфинальный матч Кубка Америки! Будем внимательно следить и за другими решающими играми на этом турнире. А нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!#11'Сейв Альберто Эспинола Гальесе угадал направление удара — Эспинола не реализовал пенальти!
#10'
Сейв
Кристиан Куэва
Сильва потащил удар Куэвы!
#9'
3:3
Роберт Пирис
ГОЛ! Пирис не промахнулся!
#8'
3:2
Ренато Тапиа
ГОЛ! Тапиа уверенно пробил в угол ворот!
#7'
Мимо
Брайан Самудио
Самудио тоже пробил неудачно — мяч полетел над перекладиной!
#6'
Сейв
Сантьяго Орменьо
Сильва среагировал на удар Орменьо!
#5'
Мимо
Эктор Мартинес
Мартинес пробил выше ворот!
#4'
2:2
Йосимар Йотун
ГОЛ! Паненку исполнил Йотун! Красота!
#3'
1:2
Хуниор Алонсо
ГОЛ! Алонсо нанёс удар точно в угол ворот!
#2'
1:1
Джанлука Лападула
ГОЛ! Лападула пробил, направив мяч под вратарём!
#1'
0:1
Анхель Ромеро
ГОЛ! Ромеро уверенно исполнил удар с точки!
90+5'
Прозвучал свисток! Второй тайм по зрелищности ни в чём не уступил первому: три забитых мяча мы увидели! 3:3 — итог основного времени матча! Серия пенальти поможет выявить первого полуфиналиста Кубка Америки!
90+4'
Не хватило перуанскому прострелу к 11-метровой отметке удара по воротам — мяч выскочил из штрафной!
90+2'
Карлос Лора
Лора вместо Корсо — перуанская замена.
90+1'
Пять минут добавлено ко второму тайму!
90'
3:3
Габриэль Авалос
ГОЛ! Самудио рванул на прострел в штрафную, сам пробить не сумел, но успел скинуть мяч на Авалоса, который ударом из вратарской расстрелял ворота!
88'
Лападула мог снимать все вопросы, но не попал в створ из неплохой позиции!
87'
Альберто Эспинола
Эспинола двумя руками задержал Куэву — заслуженная жёлтая!
85'
Андре Каррильо
Каррильо удалён за вторую жёлтую карточку — грубое нарушение в центре поля не прошло мимо рефери! В концовке второго тайма команды поиграют в формате «10 на 10»!
83'
Габриэль Авалос
Авалос вместо Санчеса.
83'
Хулио Сесар Энсисо
Энсисо вошёл в игру. Арсамендия заменён.
80'
3:2
Йосимар Йотун
ГОЛ Йотун решился на дальний удар — а мяч рикошетом от защитника залетел в ворота!
79'
Роберт Пирис
Пирис появился на поле. Вильясанти отправился отдыхать.
77'
Эспинола загубил парагвайскую атаку, выполнив плохую подачу с правого фланга.
75'
Андре Каррильо
Каррильо грубо сыграл против Вильясанти — жёлтая карточка не заставила себя ждать.
74'
Редкая парагвайская атака привела к хорошему прострелу Ромеро вдоль ворот, но на дальней штанге партнёров не нашлось!
73'
Орменьо ещё раз пробил по воротам, но на этот раз не сумел вложиться — парагвайский голкипер справился.
71'
Орменьо нанёс плотный удар из-за штрафной — Сильва дотянулся до мяча, вытянувшись в струнку!
70'
Куэва неудачно исполнил штрафной удар — мяч полетел далеко от створа.
68'
Брайан Самудио
Самудио заменил Гонсалеса — парагвайский ход.
67'
Каррильо совершил силовой прострел во вратарскую — Сильва первым оказался на мяче!
65'
Трауко левым краем прорвался в штрафную Парагвая, но удар низом пошёл в сторону от ворот!
63'
Парагвайцы, играя в меньшинстве, продолжают заглядывать в атаку, но делают это аккуратно.
61'
Сантьяго Орменьо
Орменьо вошёл в игру. Пенья заменён.
60'
Кристиан Куэва
Куэва по центру разогнал атаку, но отмахнулся от соперника — бесспорная жёлтая карточка.
58'
Куэва здорово расправился с защитником на фланге, но уже навес в штрафную не получился.
56'
Перуанцы заработали второй свой угловой. Каррильо закрутил мяч в штрафную — отбились парагвайцы.
54'
2:2
Хуниор Алонсо
ГОЛ! После розыгрыша углового последовала скидка во вратарскую, откуда Алонсо пробил точно в ближний верхний угол ворот!
52'
Гальесе среагировал на дальний штрафной удар! А далее прострелу от лицевой не хватило адресата!
51'
Парагвай вынужден и в меньшинстве атаковать. Перу отдаёт инициативу сопернику, рассчитывая на контратаки.
49'
Матиас Вильясанти
Вильясанти откровенно придержал соперника — жёлтая карточка.
48'
Тапиа заблокировал мощный удар — мяч угодил в голову! Проверили перуанского полузащитника на предмет возможного сотрясения! Всё в порядке!
46'
Роберт Рохас
Рохас появился на поле. заменив Кардосо. Это парагвайская перестановка.
45+4'
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме Парагвай уже на 11-й минуте открыл счёт — Гомес отличился, но Перу на это ответил дублем в исполнении Лападулы, 2:1! А в компенсированное время парагвайцы остались ещё и в меньшинстве — Гомес слишком многое себе позволил в разговорах с арбитром.
45+3'
Густаво Гомес
Гомес, забыв про свою жёлтую карточку, отмахнулся от соперника и высказал ещё арбитру, а тот не стал прощать, показав красную капитану парагвайской сборной!
45+1'
Две минуты добавлено ко времени первого тайма!
44'
Перуанцы задержались с мячом на чужой половине поля, но пока вдали от ворот.
42'
Густаво Гомес
Гомес за разговоры с арбитром получил жёлтую карточку.
40'
2:1
Джанлука Лападула
ГОЛ! Йотун исполнил проникающую передачу в парагвайскую штрафную, на которую рванул Лападула — и тот низом направил мяч в ворота!
39'
Возникло напряжение в штрафной сборной Перу, но Рамос снял мяч с ноги соперника, который уже был готов нанести удар из выгодной позиции!
37'
Корсо заблокировал фланговую подачу, но мяч попал в руку — это фол!
35'
Сантамария пошёл в жёсткий отбор, но добрался до мяча! Рискует перуанский защитник получить вторую жёлтую!
34'
Активизировались немного перуанцы — стал лучше ходить мяч.
32'
Ещё одна подача прошла от Санчеса, но и с ней справилась перуанская сборная.
30'
По-прежнему больше атакует сборная Парагвая. Санчес выполнил очередную подачу от угла поля в штрафную, где Гальесе удачно сыграл на выходе из выход.
27'
Коварный рикошет от Рамоса едва не стал голевым — мяч угодил в перекладину ворот сборной Перу!
25'
Не решился рефери поставить пенальти! VAR тоже не нашёл криминала в перуанской штрафной.
23'
А у нас намёк на пенальти! Сантамария неаккуратно сыграл в перуанской штрафной!
21'
1:1
Джанлука Лападула
ГОЛ! Каррильо прострелил во вратарскую, где Лападула, здорово сыграв на опережение, переправил мяч в ворота!
19'
Перуанский ответ! Пенья из-за штрафной нанёс опасный удар в касание — Сильва в прыжке добрался до мяча!
17'
Гальесе среагировал на непростой удар в исполнении Мартинеса! Пока Парагвай лучше смотрится в атаке!
15'
Андресон Сантамария
Сантамария у края перуанской штрафной в подкате сбил соперника — первая жёлтая карточка в матче.
14'
Парагвайцы тоже не против подержать мяч. Обмениваются команды позиционными атаками.
13'
Перуанцы сделали выводы после пропущенного гола, забрав мяч под свой контроль.
11'
0:1
Густаво Гомес
ГОЛ! После подачи от угла поля Мартинес нанёс опаснейший удар головой, но Гальесе сгруппировался и отбил мяч! А Гомес, успев к добиванию, затолкал мяч в ворота!
10'
Хватает мелких фолов на старте матча. Не спешит арбитр лезть в карман за карточкой.
8'
Мартинес проверил свои силы в завершении парагвайской атаки, но удар из-за штрафной цели не достиг.
6'
Каррильо пошёл в агрессивный отбор, подкатившись под соперника! Нет предупреждения.
4'
Разобрались перуанцы с подачей Санчеса — мяч быстро покинул штрафную.
3'
Эспинола прорвался по правому флангу, сумев заработать угловой для сборной Парагвая.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Америки-2021: Перу — Парагвай. Начало встречи запланировано на 00:00 по московскому времени.