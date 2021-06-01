Перу - Парагвай 3 июля прямая трансляция

Текстовая трансляция

#12' 4:3 Мигель Трауко ГОЛ! Трауко пробил под самую штангу!Сборная Перу в серии пенальти переиграла парагвайцев! Основное время матча завершилось боевой ничьей (3:3), а уже удары с точки перуанцы исполнили чуть лучше. Таким захватывающим получился первый четвертьфинальный матч Кубка Америки! Будем внимательно следить и за другими решающими играми на этом турнире. А нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!#11'Сейв Альберто Эспинола Гальесе угадал направление удара — Эспинола не реализовал пенальти!

#10' Сейв Кристиан Куэва Сильва потащил удар Куэвы!

#9' 3:3 Роберт Пирис ГОЛ! Пирис не промахнулся!

#8' 3:2 Ренато Тапиа ГОЛ! Тапиа уверенно пробил в угол ворот!

#7' Мимо Брайан Самудио Самудио тоже пробил неудачно — мяч полетел над перекладиной!

#6' Сейв Сантьяго Орменьо Сильва среагировал на удар Орменьо!

#5' Мимо Эктор Мартинес Мартинес пробил выше ворот!

#4' 2:2 Йосимар Йотун ГОЛ! Паненку исполнил Йотун! Красота!

#3' 1:2 Хуниор Алонсо ГОЛ! Алонсо нанёс удар точно в угол ворот!

#2' 1:1 Джанлука Лападула ГОЛ! Лападула пробил, направив мяч под вратарём!

#1' 0:1 Анхель Ромеро ГОЛ! Ромеро уверенно исполнил удар с точки!

90+5' Прозвучал свисток! Второй тайм по зрелищности ни в чём не уступил первому: три забитых мяча мы увидели! 3:3 — итог основного времени матча! Серия пенальти поможет выявить первого полуфиналиста Кубка Америки!

90+4' Не хватило перуанскому прострелу к 11-метровой отметке удара по воротам — мяч выскочил из штрафной!

90+2' Карлос Лора Лора вместо Корсо — перуанская замена.

90+1' Пять минут добавлено ко второму тайму!

90' 3:3 Габриэль Авалос ГОЛ! Самудио рванул на прострел в штрафную, сам пробить не сумел, но успел скинуть мяч на Авалоса, который ударом из вратарской расстрелял ворота!

88' Лападула мог снимать все вопросы, но не попал в створ из неплохой позиции!

87' Альберто Эспинола Эспинола двумя руками задержал Куэву — заслуженная жёлтая!

85' Андре Каррильо Каррильо удалён за вторую жёлтую карточку — грубое нарушение в центре поля не прошло мимо рефери! В концовке второго тайма команды поиграют в формате «10 на 10»!

83' Габриэль Авалос Авалос вместо Санчеса.

83' Хулио Сесар Энсисо Энсисо вошёл в игру. Арсамендия заменён.

80' 3:2 Йосимар Йотун ГОЛ Йотун решился на дальний удар — а мяч рикошетом от защитника залетел в ворота!

79' Роберт Пирис Пирис появился на поле. Вильясанти отправился отдыхать.

77' Эспинола загубил парагвайскую атаку, выполнив плохую подачу с правого фланга.

75' Андре Каррильо Каррильо грубо сыграл против Вильясанти — жёлтая карточка не заставила себя ждать.

74' Редкая парагвайская атака привела к хорошему прострелу Ромеро вдоль ворот, но на дальней штанге партнёров не нашлось!

73' Орменьо ещё раз пробил по воротам, но на этот раз не сумел вложиться — парагвайский голкипер справился.

71' Орменьо нанёс плотный удар из-за штрафной — Сильва дотянулся до мяча, вытянувшись в струнку!

70' Куэва неудачно исполнил штрафной удар — мяч полетел далеко от створа.

68' Брайан Самудио Самудио заменил Гонсалеса — парагвайский ход.

67' Каррильо совершил силовой прострел во вратарскую — Сильва первым оказался на мяче!

65' Трауко левым краем прорвался в штрафную Парагвая, но удар низом пошёл в сторону от ворот!

63' Парагвайцы, играя в меньшинстве, продолжают заглядывать в атаку, но делают это аккуратно.

61' Сантьяго Орменьо Орменьо вошёл в игру. Пенья заменён.

60' Кристиан Куэва Куэва по центру разогнал атаку, но отмахнулся от соперника — бесспорная жёлтая карточка.

58' Куэва здорово расправился с защитником на фланге, но уже навес в штрафную не получился.

56' Перуанцы заработали второй свой угловой. Каррильо закрутил мяч в штрафную — отбились парагвайцы.

54' 2:2 Хуниор Алонсо ГОЛ! После розыгрыша углового последовала скидка во вратарскую, откуда Алонсо пробил точно в ближний верхний угол ворот!

52' Гальесе среагировал на дальний штрафной удар! А далее прострелу от лицевой не хватило адресата!

51' Парагвай вынужден и в меньшинстве атаковать. Перу отдаёт инициативу сопернику, рассчитывая на контратаки.

49' Матиас Вильясанти Вильясанти откровенно придержал соперника — жёлтая карточка.

48' Тапиа заблокировал мощный удар — мяч угодил в голову! Проверили перуанского полузащитника на предмет возможного сотрясения! Всё в порядке!

46' Начался второй тайм!

46' Роберт Рохас Рохас появился на поле. заменив Кардосо. Это парагвайская перестановка.

45+4' Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме Парагвай уже на 11-й минуте открыл счёт — Гомес отличился, но Перу на это ответил дублем в исполнении Лападулы, 2:1! А в компенсированное время парагвайцы остались ещё и в меньшинстве — Гомес слишком многое себе позволил в разговорах с арбитром.

45+3' Густаво Гомес Гомес, забыв про свою жёлтую карточку, отмахнулся от соперника и высказал ещё арбитру, а тот не стал прощать, показав красную капитану парагвайской сборной!

45+1' Две минуты добавлено ко времени первого тайма!

44' Перуанцы задержались с мячом на чужой половине поля, но пока вдали от ворот.

42' Густаво Гомес Гомес за разговоры с арбитром получил жёлтую карточку.

40' 2:1 Джанлука Лападула ГОЛ! Йотун исполнил проникающую передачу в парагвайскую штрафную, на которую рванул Лападула — и тот низом направил мяч в ворота!

39' Возникло напряжение в штрафной сборной Перу, но Рамос снял мяч с ноги соперника, который уже был готов нанести удар из выгодной позиции!

37' Корсо заблокировал фланговую подачу, но мяч попал в руку — это фол!

35' Сантамария пошёл в жёсткий отбор, но добрался до мяча! Рискует перуанский защитник получить вторую жёлтую!

34' Активизировались немного перуанцы — стал лучше ходить мяч.

32' Ещё одна подача прошла от Санчеса, но и с ней справилась перуанская сборная.

30' По-прежнему больше атакует сборная Парагвая. Санчес выполнил очередную подачу от угла поля в штрафную, где Гальесе удачно сыграл на выходе из выход.

27' Коварный рикошет от Рамоса едва не стал голевым — мяч угодил в перекладину ворот сборной Перу!

25' Не решился рефери поставить пенальти! VAR тоже не нашёл криминала в перуанской штрафной.

23' А у нас намёк на пенальти! Сантамария неаккуратно сыграл в перуанской штрафной!

21' 1:1 Джанлука Лападула ГОЛ! Каррильо прострелил во вратарскую, где Лападула, здорово сыграв на опережение, переправил мяч в ворота!

19' Перуанский ответ! Пенья из-за штрафной нанёс опасный удар в касание — Сильва в прыжке добрался до мяча!

17' Гальесе среагировал на непростой удар в исполнении Мартинеса! Пока Парагвай лучше смотрится в атаке!

15' Андресон Сантамария Сантамария у края перуанской штрафной в подкате сбил соперника — первая жёлтая карточка в матче.

14' Парагвайцы тоже не против подержать мяч. Обмениваются команды позиционными атаками.

13' Перуанцы сделали выводы после пропущенного гола, забрав мяч под свой контроль.

11' 0:1 Густаво Гомес ГОЛ! После подачи от угла поля Мартинес нанёс опаснейший удар головой, но Гальесе сгруппировался и отбил мяч! А Гомес, успев к добиванию, затолкал мяч в ворота!

10' Хватает мелких фолов на старте матча. Не спешит арбитр лезть в карман за карточкой.

8' Мартинес проверил свои силы в завершении парагвайской атаки, но удар из-за штрафной цели не достиг.

6' Каррильо пошёл в агрессивный отбор, подкатившись под соперника! Нет предупреждения.

4' Разобрались перуанцы с подачей Санчеса — мяч быстро покинул штрафную.

3' Эспинола прорвался по правому флангу, сумев заработать угловой для сборной Парагвая.

1' Матч начался!