Чехия - Дания 3 июля прямая трансляция ЕВРО 2020
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Чехия - Дания, который запланирован на 03 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Азербайджан. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|1
|вр
|Томаш Вацлик
|18
|зщ
|Ян Боржил
|6
|зщ
|Томаш Калас
|3
|зщ
|Ондржей Челустка
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|9
|зщ
|Томаш Голеш
|15
|пз
|Томаш Соучек
|13
|пз
|Петр Шевчик
|7
|пз
|Антонин Барак
|12
|пз
|Лукаш Масопуст
|10
|нп
|Патрик Шик
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|6
|зщ
|Андреас Кристенсен
|5
|зщ
|Йоаким Мехле
|17
|зщ
|Йенс Ларсен
|3
|зщ
|Янник Вестергор
|4
|зщ
|Симон Кьер
|8
|пз
|Томас Дилейни
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|14
|пз
|Миккель Дамсгор
|9
|нп
|Мартин Брейтуэйт
|12
|нп
|Каспер Дольберг
|23
|вр
|Томаш Коубек
|16
|вр
|Алеш Мандоус
|4
|зщ
|Якуб Брабец
|17
|зщ
|Давид Зима
|2
|зщ
|Павел Кадержабек
|8
|пз
|Владимир Дарида
|14
|пз
|Якуб Янкто
|21
|пз
|Алекс Крал
|25
|пз
|Якуб Пешек
|11
|нп
|Михаэл Крменчик
|24
|нп
|Томаш Пекхарт
|20
|нп
|Матей Выдра
|16
|вр
|Йонас Лёссль
|22
|вр
|Фредерик Рённов
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|13
|зщ
|Матиас Йёргенсен
|24
|пз
|Матиас Йенсен
|15
|пз
|Кристиан Нёргор
|18
|пз
|Даниэль Васс
|21
|нп
|Андреас Корнелиус
|19
|нп
|Йонас Винд
|11
|нп
|Андреас Сков Ольсен
|7
|нп
|Роберт Сков
|20
|нп
|Юссуф Поульсен
|Ярослав Шильгавы
|Каспер Юльманн
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870 05 сентября 2020, суббота. 19:00 МСК. Лига наций УЕФА, 1-й тур Главный судья: Крис...
Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870 17 сентября 2020, четверг. 19:00 МСК. Лига Европы, 2-й раунд Главный судья: Кевин...
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500 25 Февраля 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Ответный матч Главный...
Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870 30 Марта 2021, Вторник. 19:00 МСК. ЧМ-2022 , 3-й тур Главный судья: Рой Рейншрейбер...
Стадион: Олимпийский спортивный центр (Рига, Латвия), вместимость: 6000 31 Мая 2021, Понедельник. 16:15 МСК. ЧМ-2021...