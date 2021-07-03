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Чехия - Дания 3 июля прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870
3 Июля 2021, Суббота. 19:00 МСК. ЧЕ-2020, 1/4 Финала
Главный судья: Бьорн Куйперс (Олдензал, Нидерланды)
ЧехияДания
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Чехия - Дания, который запланирован на 03 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Азербайджан. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Чехия
Дания
1ЧехияврТомаш Вацлик
18ЧехиязщЯн Боржил
6ЧехиязщТомаш Калас
3ЧехиязщОндржей Челустка
5ЧехиязщВладимир Цоуфал
9ЧехиязщТомаш Голеш
15ЧехияпзТомаш Соучек
13ЧехияпзПетр Шевчик
7ЧехияпзАнтонин Барак
12ЧехияпзЛукаш Масопуст
10ЧехиянпПатрик Шик
1ДанияврКаспер Шмейхель
6ДаниязщАндреас Кристенсен
5ДаниязщЙоаким Мехле
17ДаниязщЙенс Ларсен
3ДаниязщЯнник Вестергор
4ДаниязщСимон Кьер
8ДанияпзТомас Дилейни
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
14ДанияпзМиккель Дамсгор
9ДаниянпМартин Брейтуэйт
12ДаниянпКаспер Дольберг
Запасные
23ЧехияврТомаш Коубек
16ЧехияврАлеш Мандоус
4ЧехиязщЯкуб Брабец
17ЧехиязщДавид Зима
2ЧехиязщПавел Кадержабек
8ЧехияпзВладимир Дарида
14ЧехияпзЯкуб Янкто
21ЧехияпзАлекс Крал
25ЧехияпзЯкуб Пешек
11ЧехиянпМихаэл Крменчик
24ЧехиянпТомаш Пекхарт
20ЧехиянпМатей Выдра
16ДанияврЙонас Лёссль
22ДанияврФредерик Рённов
2ДаниязщЙоаким Андерсен
13ДаниязщМатиас Йёргенсен
24ДанияпзМатиас Йенсен
15ДанияпзКристиан Нёргор
18ДанияпзДаниэль Васс
21ДаниянпАндреас Корнелиус
19ДаниянпЙонас Винд
11ДаниянпАндреас Сков Ольсен
7ДаниянпРоберт Сков
20ДаниянпЮссуф Поульсен
Главные тренеры
ЧехияЯрослав Шильгавы
ДанияКаспер Юльманн
История личных встреч
Текстовая трансляция
Автообновление
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34'
Кьер на мгновение опередил Шика, на которого пошла очередная передача в датскую штрафную.
32'
Чехи продолжают использовать стандартные положения, загружая мяч к чужим воротам. Пока датчане справляются.
30'
Челустка пришёл в датскую штрафную на стандарт, высоко выпрыгнул, но до мяча головой не дотянулся.
28'
Брейтуэйт через правый фланг прорвался в чешскую штрафную и пробил с острого угла — промах!
27'
Ещё один навес в направлении Соучека! Удар головой из борьбы в створ не получился!
25'
Чешская сборная последние минуты проводит с игровым преимуществом.
24'
Шик по центру лез в атаку, но на границе чужой штрафной нарвался на безупречный подкат!
22'
Сработал чешский высокий прессинг! Масопуст после перехвата покатил мяч в штрафную на Голеша, но тот не смог пробить над Шмейхелем, успевший сократить дистанцию!
20'
Барак от угла поля закрутил мяч во вратарскую, но Соучеку не дали пробить головой!
19'
Прошла проникающая передача в датскую штрафную, где Шик не смог один в один обыграть Кристенсена.
17'
Дилейни откликнулся на прострел к 11-метровой отметке, но в удар вложиться не сумел!
15'
Шевчику позволили пробить с лёта из центра датской штрафной — выше ворот!
13'
Дамсгор в ответ забрался в чешскую штрафную, но ушёл под острый угол, где пропала угроза воротам.
12'
Шик правым краем прорвался в датскую штрафную и пробил из-под защитника — блокирована попытка!
11'
Лучше у датчан держится мяч на первых минутах встречи. Чехи пока больше обороняются.
9'
Разыграли датчане второй корнер, а следом и третий, но чехи справились с подачами от Ларсена.
7'
Ещё одна подача прошла в чешскую штрафную, но на этот раз без удара по воротам.
5'
0:1
Томас Дилейни
ГОЛ! Ларсен от угла поля выполнил подачу в центр чешской штрафной, откуда Дилейни нанёс удар головой — мяч после отскока от газона залетел в угол ворот!3'Всё в порядке с чешским защитником. Возобновилась встреча.
2'
С неприятного момента начинается игра — Цоуфал в борьбе получил повреждение.
1'
Матч начался!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Евро-2020: Чехия — Дания. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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