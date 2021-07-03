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Бразилия - Чили 3 июля прямая трансляция евро 2020

Стадион: Олимпико Нилтон Сантос - Энженьян (Рио-де-Жанейро, Бразилия), вместимость: 46931
3 Июля 2021, Суббота. 03:00 МСК. Кубок Америки, 1/4 Финала
БразилияЧили
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бразилия - Чили, который запланирован на 03 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Бразилия. Турнир: Кубок Америки по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бразилия
Чили
23Бразилиявр Эдерсон
16БразилиязщРенан Лоди
3БразилиязщТьяго Силва
4Бразилиязщ Маркиньос
2Бразилиязщ Данило
8Бразилияпз Фред
5Бразилияпз Каземиро
7Бразилиянп Ришарлисон
20БразилиянпРоберто Фирмино
9БразилиянпГабриэл Жезус
10Бразилиянп Неймар
1ЧиливрКлаудио Браво
6ЧилизщФрансиско Сьерральта
2ЧилизщЭухенио Мена
4ЧилизщМаурисио Исла
18ЧилизщСебастьян Вегас
17ЧилизщГари Медель
20ЧилипзЧарлес Арангис
13ЧилипзЭрик Пульгар
8ЧилипзАртуро Видаль
10ЧилинпАлексис Санчес
11ЧилинпЭдуардо Варгас
Запасные
1БразилияврАлисон Бекер
12Бразилиявр Вевертон
14БразилиязщЭдер Милитао
13Бразилиязщ Эмерсон
22БразилиязщLeonardo Rech Ortiz
11Бразилияпз Эвертон Рибейро
25БразилияпзДуглас Луис
19Бразилияпз Эвертон
15Бразилияпз Фабиньо
17БразилияпзЛукас Пакета
21Бразилиянп Габриэл
18Бразилиянп Винисиус Жуниор
12ЧиливрГабриэль Ариас
23ЧиливрГабриэль Кастельон
5ЧилизщЭнсо Роко
19ЧилипзТомас Аларкон
28ЧилипзКлаудио Баеса
14ЧилипзПабло Гальдамес
9ЧилипзХеан Менесес
25ЧилипзМарселино Нуньес
7ЧилипзСесар Пинарес
22ЧилинпБен Бреретон
21ЧилинпКарлос Паласиос
3ЧилинпДиего Валенсия
Главные тренеры
БразилияАденор Леонардо Бакши Тите
УругвайМартин Ласарте
История личных встреч
Текстовая трансляция
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18'
Заброс из глубины к штрафной бразильцев! Варгас выскочил один на один и аккуратно перебросил Эдерсона, но мяч прошёл рядом со штангой. Да и офсайд был.
16'
Чилийцы компактно обороняются, не позволяя бразильцам подобраться к воротам Браво.
14'
Ришарлисон! С левого края сместился к центру и пробил низом — Браво сложился и забрал мяч.
12'
Ришарлисон совершил рывок по флангу и получил повреждение в борьбе с соперником. С трудом бразилец поднялся с газона.
10'
Вегас! С 30 метров мощно пробил по центру ворот — Эдерсон грамотно занял позицию и забрал мяч.
8'
Атака чилийцев левым флангом, Эдерсон вышел из ворот и прервал прострел в штрафную.
6'
Неймар вырезал подачу со штрафного, но мяч полетел слишком высоко — партнёры не дотянулись.
4'
Заброс к штрафной бразильцев! Неймар тянулся, но не успел к мячу.
2'
Сьерральта, выбивая мяч, заехал рукой по лицу Неймару.
1'
Матч начался! Чилийцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Америки-2021: Бразилия — Чили. Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.

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