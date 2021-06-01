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Уругвай - Колумбия 4 июля прямая трансляция евро 2020

Стадион: Манэ Гарринча - Национальный (Бразилиа, Бразилия), вместимость: 69432
4 Июля 2021, Воскресенье. 00:00 МСК. Кубок Америки, 1/4 Финала
УругвайКолумбия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Уругвай - Колумбия, который запланирован на 04 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Бразилия. Турнир: Кубок Америки по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Уругвай
Колумбия
Главные тренеры
УругвайОскар Васингтон Табарес Сильва
КолумбияРейнальдо Руэда
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Америки-2021: Уругвай — Колумбия. Начало встречи запланировано на 01:00 по московскому времени.

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